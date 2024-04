TikTok podría cerrar definitivamente, ya que parece que el propietario rechaza vender la aplicación

Si todo lo demás falla, ByteDance – la empresa matriz de TikTok – podría decidir cerrar su aplicación popular en los Estados Unidos.

“Todo lo demás” significa todas las opciones legales para luchar contra la ley que fue firmada recientemente por Biden y que obliga a TikTok a ser vendida a una empresa con sede en los Estados Unidos o ser prohibida.

Un informe exclusivo de Reuters cita a cuatro fuentes que dijeron que el propietario de TikTok, ByteDance, preferiría cerrar su aplicación en lugar de venderla.

Si esto es cierto, significa que no importa, ni un poco, si no tienes problema con la administración de Biden obligando a una empresa extranjera a vender su producto a una empresa estadounidense. Si eres de los que solo quiere disfrutar del interminable feed de TikTok y no te importa quién es el propietario de la aplicación, mala suerte. El propietario preferiría cerrarla que venderla.

Según las fuentes no identificadas (que están cercanas a ByteDance), los algoritmos cruciales para el funcionamiento de TikTok son fundamentales para el funcionamiento general de ByteDance. Esto hace que la venta de la aplicación junto con sus algoritmos… sea altamente improbable.

El informe exclusivo también menciona que TikTok representa solo una pequeña parte de los ingresos totales y usuarios activos diarios de ByteDance. Esto aparentemente lleva a la empresa matriz a preferir cerrar la aplicación en los EE. UU. como un escenario de último recurso en lugar de venderla a un comprador estadounidense potencial.

Las fuentes no identificadas declararon que “un cierre tendría un impacto limitado en el negocio de ByteDance, mientras que la empresa no tendría que renunciar a su algoritmo central”. Hasta ahora, ByteDance se negó a hacer comentarios sobre el asunto.

Los planes de batalla

El CEO de TikTok, Shou Zi Chew, expresó recientemente confianza en que la empresa de redes sociales prevalecerá en un desafío legal contra la legislación firmada por Biden.

El proyecto de ley, aprobado abrumadoramente por el Senado de los Estados Unidos, refleja las preocupaciones entre los legisladores estadounidenses sobre el acceso potencial de China a los datos de los estadounidenses o el uso de la aplicación para vigilancia. La firma de Biden establece un plazo para la venta el 19 de enero, un día antes de que termine su mandato, aunque podría extenderlo por tres meses si ByteDance muestra progresos.

ByteDance no revela públicamente detalles sobre el rendimiento financiero, incluidos los de sus unidades, pero las fuentes sugieren que la mayor parte de sus ingresos provienen de China, principalmente de aplicaciones como Douyin.

Según dos de las fuentes, los ingresos de ByteDance en 2023 aumentaron a casi $120 mil millones desde $80 mil millones en 2022. Además, una fuente señaló que los usuarios activos diarios de TikTok en los EE. UU. representan aproximadamente el 5% de los usuarios activos diarios de ByteDance en todo el mundo.

Según el informe, TikTok comparte sus algoritmos principales con las aplicaciones domésticas de ByteDance como la plataforma de videos cortos Douyin. Además, una de las fuentes afirmó que estos algoritmos se consideran superiores a los de los rivales de ByteDance como Tencent y Xiaohongshu.

Las fuentes resaltaron que desinvertir en TikTok junto con sus algoritmos sería inviable debido a que la licencia de propiedad intelectual está registrada bajo ByteDance en China.

Además, las fuentes enfatizaron que el proceso de separar los algoritmos de los activos de TikTok en los EE. UU. sería sumamente complejo, lo que llevaría a ByteDance a considerar esta opción de manera poco probable.