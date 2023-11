La Trilogía – La Edición Definitiva llega el 14 de diciembre.

Ahora puedes preinscribirte para Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Los tres juegos, Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition y Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, han sido actualizados para dispositivos móviles.

Los tres juegos han sido mejorados desde los originales con una serie de mejoras. Algunas de estas incluyen nuevas mejoras de iluminación y medio ambiente, texturas de alta resolución, mayor distancia de dibujo y controles y apuntar al estilo de Grand Theft Auto V.

Los tres juegos estarán disponibles en la App Store y también en la aplicación móvil de Netflix. Necesitarás una suscripción activa a Netflix que comienza en $6.99.

Los suscriptores de Netflix ahora pueden descargar de manera exclusiva más de 80 títulos que abarcan diferentes géneros de juegos. Puedes ver una lista de todos los juegos disponibles aquí.

Aunque Apple Arcade tenga más de 200 títulos, es posible que ya estés suscrito a Netflix y tengas acceso gratuito a excelentes juegos.