The explosion of horror in space: the trailer of Constellation La explosión de horror en el espacio: el avance de Constelación

Después de una misión desastrosa, una astronauta regresa a la Tierra para descubrir que partes de su vida están desaparecidas, y parece que una horrible conspiración podría ser la culpable, según el tráiler que Apple TV+ lanzó el lunes para la próxima serie de suspenso espacial de ocho partes Constellation.

La plataforma describe la serie protagonizada por Noomi Rapace y Jonathan Banks como una “aventura espacial llena de acción”, pero el tráiler se siente más como terror. Menos mal que Apple también la llama “un thriller psicológico basado en conspiraciones”. Se estrena el 21 de febrero.

El thriller de conspiración psicológica Constellation debuta en Apple TV+ el 21 de febrero

Así es como Apple TV+ describe a Constellation, un thriller psicológico lleno de acción que se estrena el 21 de febrero con tres episodios (uno cada miércoles hasta el 27 de marzo):

Constellation está protagonizada por Rapace como Jo, una astronauta que regresa a la Tierra después de un desastre en el espacio, solo para descubrir que piezas clave de su vida parecen estar desaparecidas. La aventura espacial llena de acción es una exploración de los oscuros márgenes de la psicología humana y la búsqueda desesperada de una mujer por exponer la verdad sobre la historia oculta de los viajes espaciales y recuperar todo lo que ha perdido.

Puedes ver el inquietante tráiler a continuación. La nueva serie parece ser una buena adición a la lista de series de espacio y ciencia ficción de la plataforma. Se une a For All Mankind, Silo, Invasion y Foundation y no parece que se parezca demasiado a ninguna de ellas.

Cast and crew

Jonathan Banks (“Better Call Saul”) también protagoniza “Constellation.”

Foto: Apple TV+

Rapace (The Girl with the Dragon Tattoo, You Won’t Be Alone) y el nominado al Premio Emmy Banks (Breaking Bad, Better Call Saul) protagonizan Constellation. Aparecen junto a James D’Arcy (Agent Carter, Oppenheimer), Julian Looman (Emily in Paris, The Mallorca Files), William Catlett (A Thousand and One, The Devil You Know), Barbara Sukowa (Voyager, Hannah Arendt) y dos jóvenes gemelas, Rosie y Davina Coleman, interpretando a un personaje, la hija astronauta, Alice. (¿Suena como una cosa de terror espeluznante? Sí, lo es.)

Peter Harness (Wallander, The War of the Worlds) creó la serie y la ganadora del Premio Emmy Michelle MacLaren (Shining Girls, Breaking Bad), el nominado al Oscar Oliver Hirschbiegel (Downfall, The Experiment) y el nominado al Oscar Joseph Cedar (Footnote, Our Boys) la dirigieron.

Producida por Turbine Studios y Haut et Court TV, la serie se rodó principalmente en Alemania.

Mira el tráiler:

Mira Constellation en Apple TV+

La serie se estrena el 21 de febrero y se emite los miércoles.

Después de su lanzamiento en noviembre de 2019, “Apple TV+ se convirtió en el primer servicio de transmisión de todo original en lanzarse en todo el mundo, y ha estrenado más éxitos originales y recibido más reconocimientos de premios más rápidamente que cualquier otro servicio de transmisión. Hasta la fecha, las películas, documentos y series originales de Apple han sido honradas con 638 victorias y 1,836 nominaciones y contando,” dijo el servicio.

Además de películas y programas de televisión premiados (incluyendo la exitosa comedia de fútbol Ted Lasso), Apple TV+ ofrece una variedad de documentales, dramas, comedias, programas infantiles y más.

Fuente: Apple TV+