Nuevo avance de PlayStation muestra los próximos juegos de PS5 para 2024.

Sony está encendiendo la máquina del hype y subiendo las cosas al once con un nuevo tráiler de PlayStation que muestra los próximos juegos de PS5 para 2024. En él, obtienes breves fragmentos de un montón de juegos diferentes que son muy esperados por los jugadores. Incluyendo algunos de los cuales no hemos escuchado mucho por bastante tiempo. Títulos como Stellar Blade, que es un exclusivo próximo de PS5, se muestran bastante cerca del comienzo del tráiler.

Este es un juego que Sony anunció hace más de un año pero no ha confirmado exactamente cuándo se lanzará. De hecho, Sony y el estudio de desarrollo estuvieron callados sobre cualquier información relacionada con Stellar Blade durante mucho tiempo. Esto hizo que algunos propietarios de PS5 se preguntaran si el juego seguía en desarrollo activo. El nuevo tráiler confirma que llegará en algún momento de este año. Aunque todavía se desconoce cuál es la fecha de lanzamiento oficial. Se suponía que saldría en 2023 pero se retrasó a 2024.

Stellar Blade está lejos de ser el único gran juego que se lanzará en PS5 este año. Y el tráiler promociona más de unos pocos de esos juegos. Algunos de los cuales tienen fechas de lanzamiento oficiales.

El tráiler de próximos juegos de PS5 confirma que Metal Gear Solid Delta se lanzará este año

En la publicación oficial del blog de PlayStation de Sony del 28 de diciembre, la compañía destaca un puñado de grandes juegos para 2024. Incluyendo el mencionado anteriormente Stellar Blade, Final Fantasy VII: Rebirth, Tekken 8, Hell Divers 2 y Rise of Ronin. Aparte de Stellar Blade, todos esos otros juegos se confirma que se lanzarán antes de finales de marzo. Un juego que el blog no menciona es Metal Gear Solid Delta. Sin embargo, el tráiler del 4 de enero, que puedes ver a continuación, muestra Metal Gear Solid Delta: Snake Eater como un lanzamiento de 2024.

Las cosas podrían cambiar, por supuesto. Como solo se anunció en mayo del año pasado. Konami no ha dicho mucho sobre el estado del desarrollo del juego, por lo que no está claro cuán avanzadas están las cosas. Pero Sony está confirmando un lanzamiento en 2024. Sin embargo, eso no significa que vaya a llegar pronto. Si tuviera una fecha oficial, ya se habría mencionado. Así que hay una buena posibilidad de que la fecha de lanzamiento sea hacia finales de año.

El tráiler también muestra el remake de Silent Hill 2 y The Last Of Us Part II: Remastered. En resumen, 2024 va a ser un gran año para los lanzamientos de juegos en PlayStation. Aunque muchos de estos juegos también se lanzarán en Xbox Series X|S y PC. Así que será un gran año para los lanzamientos de juegos en general.