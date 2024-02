Thaksin Shinawatra, ex primer ministro tailandés, liberado bajo libertad condicional

El ex primer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, quien una vez fue considerado una amenaza para la élite adinerada del país, fue puesto en libertad condicional el domingo, después de pasar solo una fracción de su sentencia original de ocho años en detención, en un hospital.

Shinawatra, quien fue derrocado en un golpe de estado y pasó años en exilio, regresó a Tailandia el año pasado. Había sido condenado en ausencia por corrupción y abuso de poder, y fue sentenciado rápidamente cuando regresó al país. Sin embargo, días después, el rey conmutó su sentencia, alimentando especulaciones de que había llegado a un acuerdo con poderosos realistas. La semana pasada, las autoridades dijeron que pronto sería puesto en libertad condicional.

Como empresario multimillonario, Shinawatra sigue siendo uno de los políticos más influyentes de Tailandia. Según los analistas, es poco probable que vuelva formalmente a la política, pero aún podría desempeñar un papel significativo detrás de escena en el partido político gobernante, Pheu Thai, la tercera encarnación de uno de los partidos políticos de Shinawatra.

El domingo por la mañana, imágenes de televisión mostraron a Shinawatra, con un collarín, saliendo del Hospital General de la Policía en un automóvil, junto con sus dos hijas. Se vio una pancarta con las palabras “Bienvenido a casa” y “Hemos estado esperando este día durante tanto, tanto tiempo” colgando en la puerta principal de su casa en el oeste de Bangkok.

Para muchos tailandeses, la libertad condicional de Shinawatra fue solo el último ejemplo del sistema de justicia de dos niveles en el país, donde los ricos disfrutan de un trato especial que no se da a la gente común. En un comunicado, el partido opositor Move Forward dijo que la liberación de Shinawatra planteaba preguntas sobre “doble estándar” y “apoyo al privilegio de una cierta persona sobre el imperio de la ley”.

Los funcionarios de Move Forward también han cuestionado cuánta influencia tendría Shinawatra sobre el gobierno actual. El primer ministro Srettha Thavisin sugirió que él sigue al mando.

“La constitución tailandesa solo permite un primer ministro a la vez”, dijo a los periodistas el domingo, y añadió que planea reunirse con Shinawatra en su debido momento.

Durante décadas, el nombre de Shinawatra evocó amargas divisiones en Tailandia. El país estaba dividido entre los manifestantes “camisa roja” pro-Shinawatra del norte rural y la facción “camisa amarilla” antishinawatra compuesta por realistas y la élite urbana, que se enfrentaron en las calles de Bangkok. Tanto los aristócratas ricos como el ejército lo veían como una amenaza.

Shinawatra fue derrocado en 2006 después de aproximadamente cinco años en el cargo. A lo largo de sus 15 años de exilio, los partidos políticos que fundó ganaron consistentemente la mayoría de los votos en cada elección, excepto el año pasado cuando el progresista partido Move Forward logró una sorprendente victoria. Muchos tailandeses, especialmente en el norte rural de Tailandia, asocian a Shinawatra con la prosperidad económica: implementó un sistema de atención médica universal y otras políticas que mejoraron sus medios de vida.

En agosto pasado, regresó a Tailandia, llegando unas horas antes de que el Parlamento seleccionara a Thavisin como primer ministro. Shinawatra fue rápidamente detenido y un tribunal le dijo que debía cumplir una sentencia de ocho años en conexión con tres casos de corrupción y abuso de poder.

Pero aproximadamente una semana después, el rey de Tailandia conmutó su sentencia de prisión a un año. El martes, el ministro de justicia dijo que Shinawatra, de 74 años, estaba entre 930 prisioneros que cumplían con los criterios de libertad condicional temprana, que incluyen tener enfermedades graves, discapacidad o tener más de 70 años. El ministro de justicia, Tawee Sodsong, agregó que este grupo de prisioneros sería liberado “automáticamente después de seis meses”.

En la primera noche de Shinawatra en la cárcel, las autoridades dijeron que fue trasladado a un hospital de la policía debido a dolores en el pecho, presión arterial alta y bajo oxígeno en la sangre. Permaneció allí durante el resto de su sentencia.

Muchos tailandeses que apoyaron a Shinawatra dicen que ahora están desilusionados con él y Pheu Thai, creyendo que se hizo un arreglo de quid pro quo con el establecimiento conservador para asegurarse de que no sería castigado severamente a cambio de mantener al ejército y los realistas en el poder. Pero los problemas legales de Shinawatra podrían no haber terminado. A principios de este mes, las autoridades tailandesas dijeron que todavía enfrenta un cargo penal por difamación de la monarquía que se remonta a 2016, debido a comentarios que hizo en una entrevista con el periódico Chosun Ilbo en Seúl. El fiscal general aún no ha decidido si debería ser acusado.

Pirada Anuwech contribuyó con la redacción.