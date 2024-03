Tasas de vacunación disminuyeron durante años. Ahora, hay un brote de sarampión en Gran Bretaña.

La niña de 5 años miraba nerviosamente a sus hermanos mayores, escudriñando sus rostros en busca de algún signo de angustia mientras rápidamente les inyectaban las vacunas contra sarampión, paperas y rubéola en sus brazos, y se administraba la inyección. Ya fuera por su beneficio o no, apenas se inmutaron. Luego llegó su turno. La niña, Oma Nnagbo, miró con ojos muy abiertos a la alegre enfermera que un momento después declaró: “¡Listo, muy valiente!”

Michael Nnagbo, de 40 años, había llevado a sus tres hijos a esta clínica emergente de vacunas en Wolverhampton, en las Midlands Occidentales de Inglaterra, después de recibir una notificación de la escuela sobre un brote de sarampión en Birmingham, cerca de allí.

“Es lo que tenemos que hacer, y es importante hacerlo”, dijo el Sr. Nnagbo. “Solo quiero que estén seguros. Y fue fácil, solo tenías que entrar”.

Los casos de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa pero fácilmente prevenible, han comenzado a surgir en grupos a medida que ha disminuido el número de niños que reciben la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola a nivel mundial. La tendencia empeoró después de la pandemia de coronavirus debido a la falta de acceso y la vacilación entre algunos grupos. El virus del sarampión puede causar enfermedades graves y, en los casos más extremos, la muerte.

En toda Europa, los casos de sarampión aumentaron más de 40 veces en 2023 en comparación con un año antes, pasando de menos de 1.000 a más de 40.000, según la Organización Mundial de la Salud. Y si bien gran parte de ese aumento se concentró en naciones de bajos ingresos como Kazajstán, las naciones más prósperas, donde las altas tasas de vacunación habían hecho que los casos de sarampión fueran raros desde hace mucho tiempo, también están experimentando brotes preocupantes.

En Gran Bretaña, se confirmaron 650 casos de sarampión entre el 1 de octubre y finales de febrero, según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, que declaró un incidente nacional en enero. El aumento de casos fue impulsado inicialmente por un brote en las Midlands Occidentales, pero se ha extendido a otras partes del país. La mayoría de los casos en Gran Bretaña son de niños menores de 10 años.

La cobertura de vacunas ha disminuido a tasas precarias en algunas comunidades, particularmente en aquellas que enfrentan los niveles más altos de privación. Eso se debió menos a un creciente movimiento antivacunas, dijeron los expertos, que a una falta de recursos, falta de conciencia y cierta vacilación impulsada culturalmente.

El porcentaje de niños inmunizados a través del programa de vacunación de rutina del país ha disminuido en la última década en todas las enfermedades, incluido la tos ferina, el sarampión, las paperas y la rubéola, la polio, la meningitis y la difteria.

Inglaterra ya no tiene los niveles de cobertura de vacunación recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que aconseja que más del 95 por ciento de las personas deben haber recibido dos dosis de una vacuna contra el sarampión que contenga cantidades debilitadas del virus para prevenir brotes.

Inglaterra tenía una cobertura de vacunación contra el sarampión del 84,5 por ciento a fines de 2023, pero en algunas áreas era mucho más baja. Londres tenía una tasa de cobertura del 73,1 por ciento en general, incluso menor que en las Midlands Occidentales, donde la cobertura era del 83,6 por ciento a fines del año pasado.

Jenny Harries, la directora ejecutiva de la agencia de seguridad sanitaria, dijo en un comunicado que las bajas tasas de vacunación estaban vinculadas a la desigualdad.

“Aunque la mayoría del país está protegido, todavía hay un gran número de niños en algunas áreas que continúan desprotegidos contra enfermedades prevenibles”, dijo. “A menos que la aceptación mejore, comenzaremos a ver enfermedades contra las que estas vacunas protegen reapareciendo y causando enfermedades más graves”.

Carol Dezateux, profesora de epidemiología pediátrica en la Universidad Queen Mary de Londres, dijo que el brote actual de sarampión era “totalmente predecible”, ya que las vacunaciones habían disminuido a niveles alarmantemente bajos incluso antes de la pandemia. Las causas eran complejas, dijo, pero los confinamientos y las preocupaciones sobre la exposición al coronavirus empeoraron el problema.

Las tasas de vacunación para niños en Inglaterra han estado disminuyendo constantemente en la última década, en parte debido a la vacilación ante la vacunación pero también por falta de recursos y problemas logísticos en las áreas más desfavorecidas. No es solo la vacuna triple vírica, señaló la Dra. Dezateux, ya que hay evidencia de una ampliación de las desigualdades entre los niños ricos y pobres en todo el Reino Unido en las cinco vacunas clave de la infancia.

“Hay una falta de pensamiento sobre cómo podemos avanzar en esto de manera más coordinada”, dijo la Dra. Dezateux, añadiendo: “Puedes querer escalar una alta montaña, pero si no tienes ni siquiera la perspectiva de llegar al primer campamento base, nunca lo intentarás, ¿sabes?”

La brecha de cobertura ha sido difícil de cerrar en algunas áreas, dijo la Dra. Dezateux, porque mucha presión ha recaído en los médicos de cabecera del Servicio Nacional de Salud del país, que ya están muy abrumados.

No obstante, el costo de la prevención en forma de vacunas es del 4 por ciento del costo de un brote, dijo la Dra. Dezateux, mostrando la necesidad de un plan cohesionado y coordinado para trabajar hacia una mejor aceptación de la vacuna.

“Nosotros sabemos que cuando se aportan recursos, la gente puede hacer más. No es ciencia de cohetes”, dijo la Dra. Dezateux.

La Dra. Milena Marszalek, investigadora de la Universidad Queen Mary que también es médica de cabecera en el noreste de Londres en un área que tiene una de las peores tasas de vacunación del país, dijo que era una lucha logística combatir la disminución de la cobertura de vacunación.

“Existe un problema real de falta de capacidad, falta de citas”, dijo. “No tenemos los recursos necesarios para llevar a los niños a vacunarse”.

Sin embargo, algunas cosas funcionaban, dijo, citando clínicas emergentes y la colaboración con imanes locales para transmitir información sobre la seguridad de la vacuna a la gran comunidad musulmana del sur de Asia en la zona.

Las familias judías haredíes locales le dijeron que las horas flexibles en las clínicas y las citas sin cita previa también eliminaban una barrera.

A menudo, sin embargo, es solo después de un brote significativo que la cuestión de la vacunación adquiere mayor urgencia. Nicole Miles, enfermera principal de Vaccination UK, un grupo encargado por el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña para administrar vacunas infantiles y que dirigió la clínica de Wolverhampton, dijo que un enfoque accesible, sensible y personalizado era importante.

“Lo que la gente no se da cuenta es lo enfermo que te puede poner”, dijo la Sra. Miles sobre el virus del sarampión. “Hay esta idea de que, ‘Bueno, es solo sarampión’, porque no hemos visto casos de sarampión por años como los que estamos viendo ahora. Así que la gente no se da cuenta de lo peligroso que puede ser, ya que simplemente no ha estado aquí”.

La Sra. Miles, de 34 años, y otras dos enfermeras que trabajaban para distribuir las vacunas discutieron que la vacilación ante la vacuna en sus pacientes en realidad era bastante rara.

“Siempre habrá grupos de personas que no quieran ser vacunadas”, dijo la Sra. Miles. “Y, en esencia, ¿no hay nada que podamos hacer al respecto, verdad? Pero necesitamos vacunar a las personas que quieran ser vacunadas y que han sido pasadas por alto de alguna manera a lo largo del camino”.

En la clínica de Wolverhampton, muchas de las familias que acudían decían que no estaban en contra, pero no habían recibido las vacunas por una razón u otra. Como el Sr. Nnago, muchos se habían enterado de la campaña de vacunación a través de las escuelas.

La familia Okusanya, originaria de Nigeria, ha estado viviendo en Wolverhampton durante dos años. Oluwafunmilayo Okusanya, de 42 años, dijo que ninguno de sus tres hijos había recibido la vacuna M.M.R. en su país de origen, por lo que cuando se enteró del brote de sarampión local, supo que era importante llevarlos.

“Cuando se presentó la oportunidad, pensé que era algo bueno para ellos”, dijo. “Ha resultado muy conveniente. Aunque algunos pueden no ver la necesidad de venir, simplemente necesitamos proteger a los niños”.