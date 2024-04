Tarifas, características, ventajas y desventajas

Reseña de Zoho Notebook

Calificación: 4.4/5

Precio inicial: $1.99 por persona al mes

Características principales:

Cuenta gratuita para siempre disponible.

Captura de escritura a mano.

Búsqueda OCR.

Herramientas de recorte web.

Si estás buscando una alternativa gratuita a Evernote, seguramente has encontrado Zoho Notebook. Esta herramienta simple de toma de notas es ideal para principiantes, uso individual y colaboración básica en equipos. También ofrece algunas características avanzadas, como la captura de escritura a mano y la búsqueda OCR, aunque su biblioteca de plantillas y opciones de formato visual podrían mejorarse.

En esta reseña de Zoho Notebook, examinamos de cerca sus características y analizamos sus pros y contras para ayudarte a decidir si es la aplicación de toma de notas adecuada para tus necesidades.

¿Qué es Zoho Notebook?

Zoho Notebook es la aplicación digital de toma de notas creada por Zoho. Se integra perfectamente con el resto del conjunto de software de Zoho, pero también puede utilizarse de forma independiente tanto para uso personal como empresarial.

Resultados prácticos de la reseña de Zoho Notebook

Calificamos Zoho Notebook según más de 30 variables. Así es como se desempeñó en las categorías más importantes:

Criterio Puntaje Características 3.7/5 Precios 3.9/5 Fácil de usar 5/5

Precios de Zoho Notebook

Puntuación: 3.9/5

Plan de precios

Costo/mes (por usuario, facturado mensualmente)

Costo/mes (por usuario, facturado anualmente)

Notebook Essential

$0

$0

Notebook Pro

$1.99

$19.99

Notebook Essential

La plan gratuito de Zoho Notebook te permite sincronizar en varios dispositivos y admite 2 GB de almacenamiento en la nube para notas y archivos. Puedes subir archivos de hasta 100 MB y crear tarjetas de notas de hasta 30 MB cada una. Este plan también incluye funciones adicionales, como la capacidad de escanear documentos, establecer recordatorios recurrentes y leer marcadores sin conexión.

Notebook Pro

El plan Notebook Pro de Zoho Notebook cuesta $1.99 al mes facturado mensualmente, $19.99 por todo el año o $49.99 por tres años. Este plan incluye todo lo del plan gratuito, además de hasta 100 GB de almacenamiento en la nube para notas y archivos, la capacidad de subir archivos de hasta 1 GB y la capacidad de crear tarjetas de notas de hasta 200 MB.

Con este plan, también puedes buscar documentos mediante OCR (reconocimiento óptico de caracteres), crear etiquetas inteligentes y convertir correos electrónicos en tarjetas de notas. Este plan de pago también incluye soporte telefónico y por chat en vivo, mientras que el plan gratuito solo tiene soporte de la comunidad y por correo electrónico.

Características principales de Zoho Notebook

Puntuación: 3.7/5

Zoho Notebook ofrece múltiples características para apoyar la toma de notas individual, así como características limitadas de colaboración.

Notas y organización

En Zoho Notebook, hay seis tipos de tarjetas entre las que elegir: una tarjeta de texto, una tarjeta de lista de verificación, una tarjeta de audio, una tarjeta de foto, una tarjeta de boceto y una tarjeta de archivo. Puedes personalizar cada cuaderno seleccionando una de las portadas precargadas de Zoho Notebook.

Las tarjetas relevantes pueden agruparse en pilas para organizarlas por categoría o tema, y pueden verse tanto en modo de cuadrícula como en modo apaisado. Zoho Notebook también ofrece una vista “Mi cuaderno” que agrupa las notas en columnas tipo kanban como “recientes” y “todos los archivos”.

Formateo

Zoho Notebook ofrece texto básico, formato y marcas, como negrita o cursiva, insertar una cita y agregar una tabla. Puedes insertar imágenes dentro de la nota, pero el formato no es tan flexible como en otras alternativas, como Notion, que ofrece módulos que se pueden mover libremente.

La edición de código y sintaxis también es limitada, especialmente en comparación con los editores de código dedicados. Zoho Notebook tampoco viene con plantillas de notas, por lo que deberás crearlas desde cero cada vez.

Colaboración

Zoho Notebook ofrece herramientas de colaboración limitadas. Las notas pueden compartirse con amigos o colegas mediante la dirección de correo electrónico, y puedes elegir el nivel apropiado de acceso de edición antes de enviar la invitación. Puedes compartir notas con todo tu equipo seleccionando la opción “Compartir con la organización”.

Solo un usuario puede editar una nota a la vez, por lo que Zoho Notebook no admite la edición colaborativa en tiempo real de la misma manera que lo hace Google Docs. Puedes compartir una nota con hasta 50 usuarios, compartir hasta 50 notas con tu organización, compartir hasta 500 notas de forma privada y recibir un máximo de 250 notas compartidas.

Etiquetado y enlaces

Zoho Notebook ofrece numerosas formas de organizar y encontrar tus notas. En primer lugar, puedes etiquetar notas relacionadas y luego ver todas las notas asociadas con esa etiqueta. Cada nota puede admitir un máximo de 100 etiquetas por nota individual, y las notas también pueden geolocalizarse por ubicación si deseas habilitar esa función. Las Notas de Texto también pueden admitir hipervínculos a otras notas, pero esto no está disponible para otros tipos de tarjetas de notas.

Búsqueda

Zoho Notebook facilita la búsqueda de notas por tipo de categoría, como “favoritos” o “compartido conmigo”. Los suscriptores de Notebook Pro también acceden a OCR (reconocimiento óptico de caracteres) que les permite buscar en función del texto presente en las tarjetas de fotos, la transcripción de tarjetas de audio, el contenido en tus tarjetas de marcadores, tarjetas de archivo y documentos escaneados. La función avanzada de detección de objetos también te permite buscar imágenes que tengan elementos similares presentes.

Captura web y escritura a mano

Zoho Notebook proporciona recortadores web para cuatro navegadores diferentes: Chrome, Firefox, Safari y Microsoft Edge. Puedes usar los recortadores para guardar imágenes, texto, capturas de pantalla, enlaces y hasta páginas web enteras.

También puedes capturar escritura a mano o bocetos utilizando una Tarjeta de Boceto o desde una Tarjeta de Texto. Esta función se sincroniza con el Apple Pencil y el Samsung S Pen Stylus, por lo que necesitarás uno de estos para aprovecharla. La búsqueda OCR actualmente no está disponible para las Tarjetas de Boceto, pero se espera que esté disponible en una próxima actualización en algún momento pronto.

Facilidad de uso de Zoho Notebook

Puntuación: 5/5

Zoho Notebook es increíblemente fácil de usar, incluso para principiantes que nunca han utilizado una aplicación de toma de notas antes. La configuración inicial es fácil, al igual que la curva de aprendizaje para las características adicionales. La interfaz es intuitiva, atractiva y fácil de navegar. Zoho también proporciona aplicaciones móviles y de tabletas para iOS y Android, por lo que no estás limitado solo a la aplicación de escritorio. Por estas razones, calificamos a Zoho Notebook muy positivamente en términos de facilidad de uso.

Servicio al cliente y soporte de Zoho Notebook

Zoho Notebook ofrece múltiples opciones de soporte Do It Yourself para los usuarios gratuitos, así como soporte por chat en vivo y telefónico para los usuarios de pago.

Base de conocimientos

Zoho Notebook ofrece una base de conocimientos a la que pueden acceder tanto los usuarios gratuitos como los de pago para obtener ayuda. Zoho ha reunido una guía de preguntas frecuentes sobre temas comunes, y también puedes buscar preguntas específicas utilizando la barra de búsqueda.

Foro de la comunidad

Si no encuentras respuesta a tu pregunta en la base de conocimientos, dirígete al foro de la comunidad. Después de publicar una pregunta en el foro, tanto los usuarios como los administradores de Zoho pueden opinar con respuestas para ayudarte.

Soporte telefónico y por chat en vivo

Los usuarios pagados de Notebook Pro tienen acceso tanto al soporte telefónico como al chat en vivo. Sin embargo, los usuarios gratuitos están limitados a la base de conocimientos y el foro de la comunidad para recibir ayuda.

Pros y contras de Zoho Notebook

Pros Contras Diseño sencillo e interfaz intuitiva. OCR se limita solo a cuentas de pago. Cuenta gratuita para siempre disponible. No hay plantillas de notas disponibles. Curva de aprendizaje baja para principiantes. Formato y edición de texto limitados. Funciones básicas de colaboración incluidas. Las funciones de búsqueda y clasificación podrían ser más avanzadas.

Mejores usos para Zoho Notebook

La combinación de Zoho Notebook de precios asequibles y una curva de aprendizaje baja lo hace especialmente adecuado para ciertos escenarios.

Uso personal

Zoho Notebook ofrece características de colaboración simples, pero la falta de edición en tiempo real puede dificultar la colaboración. Por esa razón, Zoho Notebook realmente se destaca en el uso personal y en la toma de notas individual.

Equipos con presupuesto limitado

Zoho Notebook ofrece un plan gratuito para siempre, y el plan de pago cuesta solo $1.99 por persona al mes, mucho menos que otros competidores como Evernote y Notion. Si estas otras opciones están fuera de tu presupuesto y no necesitas características de colaboración especialmente sólidas, entonces Zoho Notebook puede ser una excelente opción para ti.

Principiantes en la toma de notas

Si eres nuevo en la idea de crear un “segundo cerebro”, entonces otras aplicaciones de toma de notas digitales pueden abrumarte con sus características avanzadas, que están dirigidas a usuarios avanzados. La interfaz directa de Zoho Notebook y la baja curva de aprendizaje lo hacen adecuado para principiantes que son nuevos en la toma de notas digitales.

Alternativas y competidores de Zoho Notebook

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote ofrece múltiples características avanzadas, incluida una biblioteca de plantillas, búsqueda OCR y soporte para escritura a mano. El plan gratuito viene con características generosas, pero también puedes obtener OneNote como parte del paquete Microsoft 365 Personal si decides que necesitas más almacenamiento. Si necesitas una alternativa gratuita y más avanzada a Zoho Notebook, vale la pena considerar OneNote.

Para más información, lee nuestra reseña de Microsoft OneNote.

Google Workspace

Si la colaboración y edición en tiempo real son las características más importantes para ti, entonces definitivamente deberías echar un vistazo a Google Docs, Google Sheets, Google Slides y otros productos de Google Workspace. Si bien no son tan eficientes para la toma rápida de notas como algo como Zoho Notebook, estas aplicaciones son excelentes para una colaboración en vivo más seria en proyectos empresariales y escolares.

Notion

Notion ofrece múltiples tipos de bloques de contenido, así como un editor WYSIWYG (lo que ves es lo que obtienes), lo que lo diferencia de las opciones de formato más limitadas de Zoho Notebook. El inconveniente es que Notion no admite la captura de escritura a mano o la búsqueda OCR, pero si no necesitas estas funciones, puede ser una excelente alternativa a Zoho Notebook para explorar.

Para más información, lee nuestra reseña de Notion.

Metodología de la reseña de Zoho Notebook

Nos inscribimos en una cuenta gratuita de Zoho Notebook Essentials para probar el software por nosotros mismos. También vimos videos de demostración y consultamos la documentación del producto durante la escritura de esta reseña. Calificamos a Zoho Notebook según múltiples características diferentes, incluidas plantillas, formato visual, soporte de markdown, funciones de colaboración y etiquetado. También consideramos otros factores como la facilidad de uso, el diseño de la interfaz, la curva de aprendizaje y el soporte al cliente.