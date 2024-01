Tal Mitnick, 18, opting for prison over joining IDFTal Mitnick, de 18 años, elige ir a la cárcel en lugar de unirse a las FDI

El primer día de Tal Mitnick dentro de una prisión militar israelí el mes pasado, lo ordenaron entrar a un aula pequeña. En sus paredes había puesta varias citas famosas. Una de ellas llamó su atención: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. El nombre debajo de ella: Nelson Mandela.

“Casi me reí para mis adentros”, dice el joven de 18 años, mientras habla por Zoom desde el dormitorio de la casa de su familia en Tel Aviv. “Un militar que mantiene un apartheid poniendo eso en su pared”, dice, “mientras Sudáfrica preparaba su caso contra Israel para la Corte Criminal Internacional. Señalé lo ridícula que era esta cita. Ningún otro prisionero participó o estuvo de acuerdo. Me di cuenta de lo solo que estoy”.

A fines de diciembre, Mitnick se negó a su reclutamiento obligatorio para unirse a las Fuerzas de Defensa de Israel. Como resultado, un tribunal militar lo condenó a 30 días de custodia, convirtiéndolo en el primer objetor de conciencia en ser encarcelado en Israel desde el 7 de octubre. Habló con The Guardian el viernes por la tarde, un día después de su liberación. Durante el fin de semana, Mitnick pasó tiempo con amigos y familiares y asistió a una marcha contra la guerra. Esta libertad será de corta duración. “Ya he recibido mi orden de reclutamiento del ejército para el martes por la mañana. Nuevamente, iré a la base militar y les diré que me niego a servir. Nuevamente, seré enviado a la cárcel”.

No hay ninguna política que dictamine cuánto tiempo puede continuar este ciclo. A menudo, los objetores de conciencia pasan temporadas de 100 días o más encerrados, después de lo cual, las FDI finalmente concluyen que no son aptos para el servicio.

La última fecha de reclutamiento de Mitnick fue el 26 de diciembre de 2023. “Debía reclutarme ese día, sí, pero también lo harían muchos otros. Mis pares estaban allí, con sus madres, padres y hermanos, todos sabiendo que estaban enviando a sus hijos a arriesgar sus vidas. Conté otros conscriptos en sus cientos. Ver a alguien más allí, en este caso yo, negándome a hacer lo mismo? Crea conflictos. La mayoría me ignoró y siguió caminando, o dijeron unas pocas palabras mientras pasaban. Nos llamaban traidores, decían que debería haber sido yo en Be’eri”.

Un pequeño protesta había sido organizada por Mesarvot – una red de apoyo a los objetores de conciencia – para mostrar apoyo a Mitnick fuera de la base militar de Tel HaShomer, su lugar de reclutamiento. Amigos y familiares también comprendieron más. “Saben que lo que quiero es moderado, no violento y pacífico”, explica, “incluso si mi perspectiva no es la norma aquí”.

Mitnick dijo que sabía que no serviría muchos años. Mientras estudiaba matemáticas y ciencias de la computación en la escuela, un profesor sugirió que sus aptitudes naturales se adaptarían a un papel en una unidad de inteligencia de élite. “Entonces lo investigué más. Unidades de inteligencia, aprendí, chantajean a LGBTQ+ palestinos y a personas que necesitan tratamiento médico en Israel para que sean informantes. Comencé a ver cómo el sistema está construido sobre la opresión. Una vez que me di cuenta de esto, supe que no solo tenía que negarme, sino también trabajar en contra”.

Los eventos del 7 de octubre solo confirmaron su decisión. “Israel ya ha perdido esta guerra”, cree. “Más matanzas y más violencia no traerán de vuelta las vidas perdidas el 7 de octubre. Sé que la gente está herida. Traumatizada. Pero esto no mejora nada. Para erradicar las ideas extremistas de la sociedad palestina, debemos erradicarlas en Israel”.

Por lo tanto, una vez dentro de la base militar el mes pasado, Mitnick presentó al oficial de reclutamiento su identificación. “Dije: ‘No, no voy a hacer esto’. Me gritaron, me dijeron que no tenía opción. Tuve que defenderme”. Fue enviado de comandante a comandante. “A cada uno de ellos les dije lo mismo: No creo que haya una solución militar a este conflicto. Soy un pacifista”.

Para los objetores de conciencia por primera vez, una sanción de siete a diez días es común. El 26 de diciembre, Mitnick recibió 30 días para pasarlos en una cárcel justo afuera de la ciudad de Kfar Yona.

“No me veo como un héroe ni nada”, dice, “mientras la gente está siendo masacrada todos los días en Gaza. Y también quiero enfatizar que de ninguna manera soy el único. Hay otros activistas contra la ocupación. Personas que optan por no unirse al ejército. Campañas de paz, jóvenes y viejos. Pero al mismo tiempo, creo que esto requiere valentía”.

En línea, al menos, algunas voces pro Palestina han cuestionado elogios a Mitnick, sugiriendo que rehusarse a participar en el asesinato de civiles es lo mínimo que se espera. “Aquí hay una gran consecuencia social por negarse a servir”, dice, “especialmente si se hace públicamente. La sociedad israelí está tan militarizada que la mayoría de las conversaciones comienzan con ‘¿Dónde serviste?’ o ‘¿Dónde estás sirviendo?’. Cuando dices que no lo hiciste, no lo haces, o no lo harás, se abre un vacío. Estoy pagando un precio por esto. Nací en Israel, no elegí vivir aquí. Tenemos un examen a los 18, el país y el sistema nos prueban para ver si seremos cómplices. Elegí no serlo”.

Los eventos del 7 de octubre cambiaron los paradigmas políticos dentro de Israel. “Incluso hace cuatro meses”, dice Mitnick, “estábamos en medio de las protestas de reforma judicial”. Jugó un papel activo en las manifestaciones. “El movimiento de rechazo estaba ganando impulso. Ahora, se supone que los liberales, que protestaron contra la reforma judicial, son pilotos que masacran gente en Gaza”. Personas que hablaban de la corrupción del gobierno ahora apoyan al liderazgo de extrema derecha, diciendo que no hay civiles en Gaza”.

Hitpakhut es un término muy usado en Israel hoy. “Significa despejar la cabeza. Muchos liberales israelíes que estaban vagamente a favor de la paz ahora son partidarios de la destrucción de Gaza. Dicen que estaban ebrios, drogados con la fantasía de la paz; ahora se han despejado la cabeza y dicen que tenemos que matar a los palestinos”.

La vida en la prisión, para Mitnick, requería de cierto ajuste. “Te tratan como a un soldado dentro de una prisión militar”, dice. “El personal no se llama guardias, sino comandantes. Algunas horas del día las pasas parado en fila mientras te hablan. De lo contrario, comes, limpias tu habitación, quizás descansas. Luego repites, una y otra vez”. El acceso a los medios de comunicación era limitado. “La única fuente de noticias regular es el periódico diario de derecha Israel HaYom”, dice. Ocasionalmente, un programa de noticias se transmitiría en su televisión en la celda, aunque los medios de comunicación nacionales han ignorado en su mayoría a Mitnick y al movimiento anti-guerra en general. “Los medios de comunicación están tratando de fabricar consentimiento para matar y masacrar más y más”, es la explicación de Mitnick. “Si muestran mi opinión, sugiriendo que hay otra manera, socava lo que está haciendo el gobierno”.

Mitnick no quería decirles a los demás reclusos por qué estaba allí. “Estaba en prisión en su mayoría con desertores. Personas que sirvieron en el ejército y no regresaron. En su mayoría, es por razones socioeconómicas”. Pocos, si es que alguno, compartía su posición política. “Sabía que no podía guardarlo como un secreto todo el tiempo”, dice. “Así que hablé. Inicialmente, me llamaban estúpido y ingenuo. Peor, también”. Pero tuvo las conversaciones. “Humanizar mi opinión es importante. Un chico a quien llegué a conocer escuchó a otros prisioneros hablando de mí a mis espaldas, y luego me defendió. Les dijo que no apoyo a Hamás, solo quiero paz”.

En verdad, Mitnick sabe que su generación de israelíes no está de acuerdo en general. “Los jóvenes aquí son más de derecha que sus padres”, dice. Los activistas por la paz han sido arrestados y enfrentan condenas públicas.

“Sigo manteniendo la esperanza”, dice. “No tenemos el privilegio de perder la esperanza aquí. Espero que más y más jóvenes de mi edad vean que no es normal vivir en un miedo constante a los ataques terroristas, ni reclutar a jóvenes de 18 años en el ejército. Nada aquí es normal, y tenemos el poder de cambiar eso”.

El martes por la mañana, Mitnick regresa a Tel HaShomer. Enfrentará otro período prolongado en custodia. “No veo una fecha de finalización de esto a la vista”, dice, “lo que no es fácil. Dentro, no estaba contando los días. Aquí, tampoco estoy celebrando haber salido. Este es simplemente un paso que tengo que tomar. En algún momento, tendrán que liberarme”.