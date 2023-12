Boeing insta a las aerolíneas a inspeccionar aviones 737 Max en busca de posibles tornillos sueltos.

La compañía Boeing ha urgido a las aerolíneas a inspeccionar todos los aviones 737 Max en busca de un posible perno suelto en el sistema de control del timón después de que una aerolínea internacional descubriera un perno con una tuerca faltante durante un mantenimiento de rutina, informó la Administración Federal de Aviación el jueves.

Después de que la aerolínea internacional, que la agencia no nombró, descubriera la tuerca faltante, Boeing descubrió que un 737 Max no entregado también tenía una tuerca que no se apretó correctamente, dijo la F.A.A.

Boeing dijo que ha entregado más de 1,370 de las aeronaves en todo el mundo desde 2017 y ha instado a que todas sean inspeccionadas en busca de la posible sujeción suelta. La compañía dijo que también estaba inspeccionando sus aviones 737 Max no entregados.

“El problema identificado en el avión en particular ha sido solucionado”, dijo Boeing en un comunicado. “Por precaución, estamos recomendando a los operadores que inspeccionen sus aviones 737 Max y nos informen de cualquier hallazgo.”

La F.A.A. dijo que estaba monitoreando de cerca las inspecciones y consideraría tomar medidas adicionales si se descubrían más casos de hardware suelto o faltante.

Boeing dijo que no había habido “incidentes en servicio” causados por el posible hardware suelto y que, antes de salir de la puerta, las tripulaciones de vuelo rutinariamente realizan controles que les alertarían si el timón no funcionara correctamente.

Dichas inspecciones involucran la remoción de un panel de acceso y la confirmación visual de que el perno en el sistema de control del timón se ha instalado correctamente, dijo Boeing. La empresa agregó que las inspecciones tomarían alrededor de dos horas por avión.

Varias compañías aéreas importantes de Estados Unidos, incluidas United Airlines, Southwest Airlines, American Airlines y Alaska Airlines, utilizan el 737 Max, un avión de trabajo de pasillo único construido para distancias cortas e intermedias.

United, American, Southwest y Alaska dijeron que no esperaban que las inspecciones afectaran sus operaciones. Alaska dijo que comenzaría las inspecciones el jueves y esperaba completarlas en la primera mitad de enero. Southwest dijo que las llevaría a cabo durante el mantenimiento rutinario durante la noche.

El 737 Max tiene una historia profundamente problemática.

En 2018, uno de los aviones, operado como el vuelo 610 de Lion Air, se estrelló en el océano frente a la costa de Indonesia, matando a los 189 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo. Menos de cinco meses después, en 2019, otro, operado como el vuelo 302 de Ethiopian Airlines, se estrelló poco después de despegar de la capital de Etiopía, Addis Abeba, matando a las 157 personas a bordo.

Los reguladores de todo el mundo paralizaron el avión después del segundo accidente. La F.A.A. lo autorizó a volar nuevamente a finales de 2020 después de que Boeing hiciera cambios en el avión, incluido el M.C.A.S., el sistema de control de vuelo detrás de los accidentes. La compañía dijo a fines de 2019 que había despedido a su director ejecutivo, y acordó un acuerdo de $2.5 mil millones con el Departamento de Justicia en 2021.

El año pasado, Boeing llegó a un acuerdo de $200 millones con reguladores de valores de EE. UU., resolviendo una investigación sobre afirmaciones de que la compañía y su exdirector ejecutivo habían engañado a los inversores sobre problemas con el 737 Max que llevaron a los accidentes mortales.