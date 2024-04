Tailandia y Nueva Zelanda acuerdan reanudar vuelos directos.

Thailand and New Zealand have agreed to resume direct flights after the pandemic shut air connectivity as leaders of the two countries vowed to triple bilateral trade in the next two decades.

Los líderes de Tailandia y Nueva Zelanda acordaron reanudar los vuelos directos después de que la pandemia cerrara la conectividad aérea, prometiendo triplicar el comercio bilateral en las próximas dos décadas.

Los dos países también priorizarán la facilitación de visas para lograr que 100,000 neozelandeses visiten Tailandia y 40,000 turistas tailandeses viajen a Nueva Zelanda el próximo año, dijo el primer ministro tailandés Srettha Thavisin en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo Christopher Luxon en Bangkok el miércoles.

Los dos primeros ministros acordaron ampliar la cooperación económica e incrementar el comercio e inversión mutuos en áreas de experiencia e interés mutuo, según un comunicado conjunto. Los líderes esperan ver la entrada sin aranceles para todas las importaciones tailandesas y neozelandesas a partir del 1 de enero y señalaron que el comercio bilateral se ha triplicado en los 20 años desde que los países firmaron un pacto de asociación económica.

Srettha y Luxon acordaron elevar los lazos diplomáticos entre las dos naciones a una Asociación Estratégica “en 2026 o antes”, según el líder tailandés. Los dos líderes también acordaron profundizar la cooperación para combatir crímenes organizados como el tráfico humano y de drogas.

(Corrige el nombre del primer ministro de Nueva Zelanda en el segundo párrafo en la noticia publicada el miércoles.)

