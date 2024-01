Tácticas de bombardeo ruso, noticias desde la frontera polaca, llamado de Rosgvardia para la ocupación.

Su porción de titulares en Ucrania. Diario. Martes 9 de enero de 2024.

● ‘Para confundir y localizar las defensas aéreas’ — Por qué Rusia lanza tantos proyectiles en ciudades ucranianas dormidas

Mientras Rusia atacaba Ucrania con un masivo ataque multionda de misiles y drones por tercera vez en 10 días el 8 de enero, no utilizaron tácticas nuevas, explicó el analista militar Denys Popovych a Radio NV.

● Ucrania pierde un tercio de su PIB debido a la invasión rusa, informa el NBU

La invasión rusa a gran escala de Ucrania ha costado al país un tercio de su PIB, dijo el presidente del Banco Nacional de Ucrania (NBU), Andriy Pyshnyi, en una entrevista en el canal de televisión ucraniano We are Ukraine el 7 de enero.

● El Parlamento se mueve para destituir a la MP Bezuhla del cargo de vicepresidenta del Comité de Seguridad Nacional

El Comité Procesal del parlamento ucraniano votó unánimemente a favor de una resolución para remover a la MP Mariana Bezuhla del cargo de vicepresidenta del Comité de Seguridad Nacional, informó el miembro de la oposición del partido Holos, Yaroslav Zheleznyak, en Telegram el 8 de enero.

● Las colas en la frontera entre Ucrania y Polonia continúan a pesar del levantamiento del bloqueo en un puesto de control

Los manifestantes polacos han levantado su bloqueo del puesto de control de la frontera entre Ucrania y Polonia en Medyka-Shehyni, pero los bloqueos en otros tres puestos de control continúan, dijo el portavoz del Servicio de Guardia Fronteriza Estatal de Ucrania, Andriy Demchenko, en comentarios a la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform el 8 de enero.

● 300,000 ucranianos se convierten en emprendedores individuales en 2023, principalmente en el comercio minorista, tecnología de la información y servicios personalizados

Más de 304,000 nuevos empresarios individuales y 37,000 nuevas empresas se registraron en Ucrania en 2023, según un artículo publicado por la plataforma Opendatabot el 8 de enero.

● Zelenskyy sobre las metas de Ucrania en 2024: forjar lazos más estrechos con la UE, redefinir relaciones con los aliados de la OTAN

El presidente Volodymyr Zelenskyy sostuvo una reunión con representantes del gobierno y la Rada Suprema de Ucrania, el parlamento del país, sobre los planes del país para las relaciones con la UE y la OTAN en 2024, anunció Zelenskyy en un discurso el 7 de enero.

● Ucrania registra una disminución quíntuple en la inflación en 2023

Ucrania registró una disminución significativa de la inflación acompañada de un fuerte crecimiento económico en 2023, dijo Andriy Pyshnyi, jefe del Banco Nacional de Ucrania (NBU), en una entrevista con el canal de YouTube “We are Ukraine” el 6 de enero.

● Rusia refuerza la ocupación con el despliegue de 35,000 guardias nacionales en territorios ocupados

Rusia ha desplegado alrededor de 35,000 guardias nacionales en los territorios ocupados de Ucrania a partir de enero de 2024, informó el Centro Nacional de Resistencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales el 7 de enero, citando información de partisanos ucranianos.

● Ucrania y sus aliados apelan a la OACI por el Vuelo PS752

Ucrania, Reino Unido, Suecia y Canadá presentaron una queja ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) contra Irán por el derribo del vuelo PS752 de Ukraine International Airlines cerca de Teherán en 2020.

● Cambiando la percepción occidental de Ucrania

Desde el inicio de la incursión criminal rusa en Ucrania, ha habido charlas vocales y ardientes sobre cómo Ucrania no es en sí una democracia a pleno derecho, y cómo el patriota de la noche, con sus colores azul y amarillo, haría bien en recordar el día anterior a la guerra, cuando Ucrania era simplemente otro país del este con problemas de corrupción, a lo mejor semi-liberal y sólo parcialmente democrático.

