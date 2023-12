Suiza casi duplica la ayuda invernal planificada para Ucrania

Suiza tiene previsto casi duplicar su ayuda planificada para la temporada de invierno a Ucrania, según confirmó el gobierno suizo en un comunicado el 20 de diciembre.

“Frente a los duros desafíos de un invierno implacable, millones de personas en Ucrania necesitan desesperadamente ayuda”, dice el comunicado.

En respuesta, el gobierno federal suizo asignará un adicional de $13.7 millones en ayuda, lo que eleva la ayuda total a aproximadamente $30 millones.

Esta ayuda incluye el apoyo a varias organizaciones no gubernamentales que proporcionan asistencia vital para el invierno, según explicó el gobierno suizo. La ayuda suiza ha permitido la reparación de casi 1,000 apartamentos y casas, y ha suministrado combustible para calefacción y equipo a alrededor de 1,300 hogares en las áreas de primera línea de Ucrania.

El país también ha enviado 20 toneladas de equipos al Servicio de Emergencia del Estado de Ucrania, incluyendo calzado de invierno y sacos de dormir. Además, el país está ayudando en el campo del manejo de la energía mediante el financiamiento de la reconstrucción de redes de calefacción centralizada y la instalación de generadores solares.

El gobierno suizo informa que el país también está aumentando su contribución al Fondo Humanitario de la ONU en Ucrania a $6.5 millones. Estos fondos están destinados para calefacción, ropa de invierno, apoyo al alquiler de viviendas, particularmente en relación con los mayores costos de calefacción y energía, y aislamiento de viviendas.

Suiza apoyó el establecimiento de un tribunal especial para investigar el delito de agresión por parte de Rusia el 16 de noviembre.

El 26 de noviembre, el gobierno suizo anunció un paquete adicional de ayuda a Ucrania por un total de $113 millones.

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrocinador!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine