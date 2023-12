Sudáfrica presenta caso en la CIJ acusando a Israel de genocidio.

Semafor Signals: Observatorio Global | Insights from Al Jazeera, Times of Israel, The Guardian

Mientras que el caso de la CIJ probablemente llevará años en resolverse, Sudáfrica ha pedido al tribunal que se reúna en los próximos días para emitir medidas provisionales ordenando un alto el fuego. Sostiene que las acciones militares de Israel, en las que se reporta que han muerto 21,000 personas, cumplen con el umbral para el genocidio bajo el tratado de 1948, con la presentación acusando a Israel de intentar “destruir a los palestinos en Gaza como parte de un grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio”. Las decisiones del máximo tribunal de la ONU, que fue creado para resolver disputas entre estados, se supone que son legalmente vinculantes, pero a menudo son ignoradas, como en el caso de una orden de marzo de 2022 para que Rusia detuviera su ofensiva militar en Ucrania. Sin embargo, cualquier designación de genocidio llevará peso simbólico y probablemente “influirá significativamente en la opinión pública”, escribió The Guardian.

El caso subraya el brusco deterioro de las relaciones entre Sudáfrica e Israel desde el ataque de Hamas del 7 de octubre. Israel retiró a su embajador el mes pasado, luego de que los legisladores en Ciudad del Cabo votaron para cerrar la embajada israelí y suspender los lazos diplomáticos hasta que se acordara un alto el fuego. Sudáfrica tiene una afinidad histórica profunda con Palestina: Mandela usaba el keffiyeh, un símbolo de la libertad palestina, y los diplomáticos durante mucho tiempo han establecido paralelismos entre las políticas de Israel en Gaza y Cisjordania ocupada con el régimen de apartheid impuesto por los blancos, una comparación que Israel niega. A pesar de esto, los dos países eran vistos como aliados, pero las relaciones han caído en picada en medio de la guerra en Gaza, con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa comparando el enclave el mes pasado con un “campo de concentración” y remitiendo a Israel a la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra. “Una vez uno de los socios más significativos de Israel en el continente, Sudáfrica ha salido gradualmente como uno de sus críticos más vituperativos”, escribió el Times of Israel en noviembre.