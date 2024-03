Spotify acusa a Apple de bloquear las actualizaciones de su aplicación en la UE.

Recientemente, Apple fue multada con 1.8 mil millones de euros (aproximadamente $2 mil millones de USD) por la comisión de la Unión Europea, la cual argumenta que la empresa abusa de su posición dominante para perjudicar a los competidores de Apple Music en iOS. A pesar de ello, parece que la compañía aún tiene problemas sin resolver con Spotify, su principal competidor, quien ahora acusa a Apple de bloquear las actualizaciones de su aplicación en la UE.

Con la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA) el 7 de marzo de 2024, los desarrolladores finalmente pueden distribuir sus aplicaciones a los usuarios de iOS fuera de la App Store en la UE. E incluso para las aplicaciones disponibles en la App Store de Apple, nuevas reglas aseguran que los desarrolladores pueden utilizar métodos de pago alternativos para compras en la aplicación.

Spotify presentó una actualización de su aplicación iOS a Apple el 5 de marzo. Con esta actualización, la plataforma eliminó por completo las suscripciones utilizando el sistema de compras en la aplicación de la App Store. En su lugar, ahora se indica a los usuarios que visiten el sitio web de Spotify para suscribirse.

Sin embargo, en un correo electrónico de Spotify a la Comisión Europea visto por The Verge, la empresa acusa a Apple de no haber aprobado esta actualización desde entonces. “Han pasado nueve días y aún estamos esperando noticias de Apple sobre nuestra presentación de la aplicación para mostrar a los consumidores de la UE precios y un enlace a nuestro sitio web”, dice el correo electrónico.

La portavoz de Spotify, Jeanne Moran, dice que el retraso de Apple “entra en conflicto directo con su afirmación de que revisan las presentaciones de aplicaciones en un plazo de 24 horas, y también va en contra de la línea de tiempo de adopción que estableció la Comisión”. Cuando se le preguntó, Apple se negó a hacer comentarios.

No es inusual ver a Apple reteniendo y retrasando la aprobación de aplicaciones en la App Store debido a algo con lo que no están de acuerdo. Sin embargo, parece que ni siquiera la multa de $2 mil millones ha cambiado la opinión de la compañía sobre Spotify. Cabe destacar que la UE ha dictaminado que Apple no puede impedir que los desarrolladores informen a los usuarios sobre métodos de pago alternativos en sus aplicaciones.

Desarrolladores contra Apple

A principios de este mes, Spotify y docenas de otras compañías enviaron una carta a la Comisión Europea quejándose de la “falta de cumplimiento de la DMA por parte de Apple”. Después de que la UE dijera que continuaría investigando a Apple en relación con la DMA, la compañía relajó algunas de sus nuevas pautas para distribuir aplicaciones fuera de la App Store.

FTC: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.