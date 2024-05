Tottenham viaja a Australia horas después de terminar la Premier League.

El 20 de mayo de 2024, a las 04:10 AM hora del este.

El Tottenham abordó un avión hacia Australia para un amistoso de postemporada justo unas horas después de su victoria 3-0 sobre Sheffield United en su último partido de la temporada de la Premier League el domingo.

El equipo de Ange Postecoglou ha viajado para jugar contra Newcastle en el Melbourne Cricket Ground (MCG) en la ciudad que el entrenador de los Spurs llama hogar.

El partido ha recibido críticas de grupos de campaña sobre el cambio climático, y ha planteado preguntas sobre las demandas adicionales que coloca sobre los jugadores en medio de un calendario de partidos congestionado.

El defensor del Newcastle, Kieran Trippier, dijo el jueves que el amistoso al otro lado del mundo no era “ideal”.

“Porque no es ideal, es un año de torneo. Entiendo por qué el club lo está haciendo. Lo he hecho en Tottenham y [Atlético] Madrid, pero por mi propia experiencia, en un año de torneo no es lo ideal”.

Al preguntarle sobre los comentarios de Trippier, Postecoglou dijo: “Nuestra situación es un poco diferente a la de Newcastle. Han tenido una temporada europea, Champions League, ha sido una gran temporada. Nosotros no hemos tenido eso. No es un secreto que parte de esto es exposición pero también ingresos para nosotros”.

“Definitivamente no habría permitido que ocurriera si estuviéramos en Europa este año y tuviéramos un calendario de partidos más cargado. Probablemente habría dicho que no. Y creo que el club no esperaría que fuéramos. Si estamos en Europa el próximo año, creo que no veremos que esto suceda”.

“No creo que sea lo ideal. Pero creo que cada situación es única. Para nosotros, después de nuestra temporada, jugar un partido más dos días después del final de la temporada, tiene sentido para nosotros”.

El Tottenham confirmó su plantilla de 24 jugadores viajando el domingo, con Cristian Romero y Pierre-Emile Højbjerg como las únicas ausencias destacadas.

Destiny Udogie, Timo Werner, Ben Davies, Richarlison, Yves Bissouma, Giovani Lo Celso, Fraser Forster, Ryan Sessegnon y Manor Solomon también se han perdido el viaje mientras se recuperan de sus respectivas lesiones.

Mientras tanto, el domingo el Tottenham confirmó que viajará a Corea del Sur para una gira en la pretemporada donde se enfrentará al Bayern Munich, elevando la posibilidad de un reencuentro con Harry Kane y Eric Dier.

El equipo de Postecoglou se enfrentará a los 32 veces campeones de la Bundesliga el 3 de agosto en el Estadio Mundialista de Seúl como parte de la Serie de Partidos Coupang Play 2024.

Es la cuarta vez que los Spurs viajan para jugar partidos en la tierra natal del capitán Son Heung-Min.