Aviso de la Junta General Anual de Afya Limited (la “Empresa”) por parte de Investing.com

NOVA LIMA, Brasil–(BUSINESS WIRE)–Por la presente se notifica que se llevará a cabo una Junta General Anual de la Compañía (la “JGA”) en las oficinas de Afya (NASDAQ:) Participações S.A. (Nasdaq: AFYA; B3: A2FY34) (la “Compañía”), Alameda Oscar Niemeyer, No. 119, Piso 15, Vila da Serra, Nova Lima, Minas Gerais, Brasil, Código Postal: 34.006-056, y virtualmente accediendo al siguiente enlace https://web.lumiconnect.com/283874046 (contraseña: afya2024), el 5 de junio de 2024 a las 10:00 a.m. BRT, con el propósito de considerar y, si se considera adecuado, aprobar la siguiente resolución:

1.

“Como una resolución ordinaria, que se aprueban y ratifican los estados financieros de la Compañía y el informe del auditor para el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2023”.

La JGA también servirá como una oportunidad para que los accionistas discutan los asuntos de la Compañía con la administración.

Los accionistas pueden participar en la JGA de forma virtual accediendo al siguiente enlace https://web.lumiconnect.com/283874046 (contraseña: afya2024). La participación de un accionista en la JGA de esta manera se tratará como presencia en persona en la JGA y dicho accionista se contará en un quórum y tendrá derecho a votar de acuerdo con el Artículo 18.3 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Consejo de Administración de la Compañía (el “Consejo”) ha fijado el cierre de operaciones, BRT, el 10 de mayo de 2024, BRT, como la fecha de registro (la Fecha de Registro) para determinar los accionistas de la Compañía con derecho a recibir aviso de la JGA o cualquier aplazamiento de la misma. Los titulares registrados de las acciones ordinarias de la Clase A y las acciones ordinarias de la Clase B de la Compañía a la hora de cierre de operaciones, BRT, en la Fecha de Registro tienen derecho a recibir aviso y asistir a la JGA y a cualquier aplazamiento de la misma.

Los Estados Financieros de 2023 de la Compañía para el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2023 fueron presentados a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos el 14 de marzo de 2024 (los Estados Financieros). Los accionistas pueden obtener una copia de los Estados Financieros, de forma gratuita, en el sitio web de la Compañía en https://ir.afya.com.br o poniéndose en contacto con el Departamento de Relaciones con Inversores de la Compañía por correo electrónico a [email protected].

El Consejo recomienda a los accionistas de la Compañía votar A FAVOR de las resoluciones en la JGA. Su voto es muy importante para la Compañía.

Ya sea que piense o no asistir a la JGA, por favor complete, date, firme y devuelva pronto la tarjeta de poder adjunta a este Aviso.

Por orden del Consejo

/s/ Kay Kraft

Kay Kraft

Directora

17 de mayo de 2024

Domicilio Social:

c/o Maples Corporate Services Limited

PO Box 309, Ugland House

Grand Caimán

KY1-1104

Islas Caimán

Se ha incluido un formulario de poder con este Aviso.

__________________________

NOTAS

SI HA EJECUTADO UN PODER PERMANENTE, SU PODER PERMANENTE SE VOTARÁ SEGÚN SE INDIQUE EN LA NOTA 2 A CONTINUACIÓN, A MENOS QUE ASISTA A LA JGA EN PERSONA O ENVÍE UN PODER ESPECÍFICO.

1

Un apoderado no necesita ser accionista de la Compañía. Un accionista con derecho a asistir y votar en la JGA tiene derecho a nombrar uno o más apoderados para que asistan y voten en su lugar.

2

Cualquier poder permanente previamente depositado por un accionista en la Compañía se votará a favor de las resoluciones propuestas en la JGA a menos que se revoque antes de la JGA o el accionista asista a la JGA en persona o ejecute un poder específico.

3

Se adjunta un formulario de poder para su uso en la JGA. Ya sea que proponga o no asistir a la JGA en persona, se le recomienda encarecidamente que complete y firme el formulario de poder adjunto de acuerdo con las instrucciones impresas en el mismo y luego lo deposite (junto con cualquier poder notarial o otra autoridad en virtud del cual esté firmado o una copia notarialmente certificada de ese poder o autoridad) en las oficinas de Afya Participações S.A., Alameda Oscar Niemeyer, No. 119, Piso 15, Vila de Serra, Nova Lima, Minas Gerais, Brasil, Código Postal: 34.006-056, o envíe copias de lo anterior por correo electrónico a [email protected], en cada caso marcado a la atención de Renata Couto, Aníbal Sousa y Rodrigo Proença, a más tardar a las 11:59 p.m. BRT del día hábil anterior a la fecha de la JGA o JGA ajornada de acuerdo con los Estatutos Sociales Modificados y Reformados de la Compañía. El retorno del formulario de poder completo no le impedirá asistir a la JGA y votar en persona si así lo desea.

4

Si dos o más personas están registradas conjuntamente como titulares de una acción, se aceptará el voto de la persona de mayor edad que emita un voto, ya sea en persona o por medio de apoderado, excluyendo los votos de los otros titulares conjuntos. Para este propósito, la senioridad se determinará por el orden en que aparezcan los nombres en el registro de accionistas de la Compañía en relación con las acciones pertinentes.

5

Un accionista que posea más de una acción con derecho a asistir y votar en la JGA no tiene la obligación de emitir los votos respecto a dichas acciones de la misma manera en cualquier resolución, por lo que puede votar una acción o algunas o todas esas acciones a favor o en contra de una resolución y/o abstenerse de votar una acción o algunas o todas las acciones y, sujeto a los términos del instrumento que designa a algún apoderado, un apoderado designado en uno o más instrumentos puede votar una acción o algunas o todas las acciones respecto de las cuales está designado a favor o en contra de una resolución y/o abstenerse de votar.

6

No podrá llevarse a cabo ningún asunto en la JGA a menos que haya quórum en el momento en que la reunión proceda a los asuntos. Uno o más miembros que posean no menos de un tercio en aggregate de la potencia de voto de todas las Acciones en circulación y con derecho a voto, presentes en persona o por apoderado o, si fuera una corporación u otra Persona no natural, por su representante debidamente autorizado, representarán un quórum.

Contacto para Inversores: [email protected]

Sitio web de RI: ir.afya.com.br

Contacto de Medios:

Cíntia Moraes Marin

[email protected]

Fuente: Afya Limited

“