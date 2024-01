Sony podría lanzar un DualSense v2 con una estación de carga gratuita.

Sony’s DualSense controller is perhaps the best controller Sony has ever released for a PlayStation console, and it appears it may have a ‘v2’ version in the works that comes with an extra accessory.

Una página de producto filtrada de Best Buy Canadá (el enlace ya no está en vivo) como lo señaló el usuario X @Lbabinz mostró brevemente una lista para la nueva versión del control, junto con una breve descripción del mismo. En esa descripción, el control DualSense fue específicamente referido como una versión “v2”. También se mencionó que viene con una Estación de Carga DualSense. La estación de carga no está incluida en las imágenes. Pero si viene directamente de Sony, entonces es muy probable que sea la misma que lanzó como accesorio independiente junto con la PlayStation 5 en 2020.

Este accesorio es un simple soporte en el que se pueden colocar dos controles. La descripción en la lista dice “La Estación de Carga DualSense (incluida) ofrece una carga fácil con un simple clic”. Esta es una descripción bastante precisa. Ya que los controles son muy fáciles de colocar en el soporte para cargarlos. También sirve tanto para el DualSense normal como para el DualSense Edge. Y también he podido colocar mi SCUF Reflex FPS en él.

El Control DualSense v2 puede costar más dinero

Dado que esta lista es de Best Buy Canadá, es posible que el precio de $89.99 no sea lo que los consumidores de EE. UU. pueden esperar pagar. Según la tasa de conversión, $89.99 CAD son solo $67.06 USD. Sin embargo, ese puede que no sea el precio final en EE. UU. El DualSense original ya cuesta $69.99 y no viene con una estación de carga. Sin embargo, se puede comprar la estación de carga por separado por $29.99, o en un paquete por $99.98. Teniendo en cuenta esto, es muy posible que en EE. UU. obtengamos esta nueva versión del control con la estación de carga incluida por $89.99 USD. Con Sony eligiendo mantener el precio igual.

Esto es solo especulación. Pero si esa es la ruta que toma Sony, sería aproximadamente $10 más barato que comprar el DualSense actual y la estación de carga por separado. Otra posibilidad es que Sony simplemente esté incluyendo la estación de carga de forma gratuita con esta nueva versión. Un DualSense actual (o versión v1, si se quiere) cuesta $89.99 CAD en Canadá, mientras que cuesta $69.99 USD en EE. UU. Basándonos en estos precios de los modelos actuales, Sony puede estar buscando lanzar la versión v2 con la estación de carga como un obsequio.

Sin duda sería un movimiento amigable para los consumidores. Y uno que esperamos que Sony haga. Aparte de la estación de carga, no parece haber ninguna otra diferencia en este control. Como señaló Wccftech, es posible que la mención de la estación de carga en la lista también sea un error de Best Buy Canadá.