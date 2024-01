No hay claridad de Zelenskyy sobre el proyecto de ley de movilización revisado

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que “no ha visto” el borrador final del proyecto de ley de movilización revisado que se espera que produzca el Ministerio de Defensa en un futuro próximo, informó la agencia de noticias Interfax-Ucrania el 12 de enero.

“En cuanto al proyecto de ley sobre movilización: sé que los militares trabajaron con los diputados [para revisarlo]”, dijo en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, en Kyiv.

“No he visto la versión final. Para mí, lo principal es que esta ley debe ser justa. Cuando vea todos los detalles, podré hacer comentarios.”

La versión inicial del proyecto de ley fue presentada al parlamento el 25 de diciembre de 2023, y ha recibido duras críticas de diputados y del público, principalmente centradas en ciertas medidas coercitivas para obligar a los ciudadanos a unirse al ejército.

El 11 de enero, el líder del partido gobernante Servidor del Pueblo en el parlamento, David Arakhamia, dijo que el proyecto de ley sería devuelto al gobierno para su revisión. La decisión se tomó en consulta con el Estado Mayor General y el Ministerio de Defensa, añadió Arakhamia.

Poco después, el gobierno retiró el proyecto de ley de la consideración del parlamento.

“Después de más revisiones al proyecto de ley por parte del Ministerio de Defensa, se volverá a presentar para su revisión al Gabinete”, dijo el servicio de prensa del gobierno.

