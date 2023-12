¿Son los MacBooks a prueba de agua? Todo lo que necesitas saber

¿Derramaste agua en tu MacBook y te preguntas si es resistente al agua? Bueno, he creado esta guía extensa para descubrir todo lo que necesitas saber sobre el MacBook y sus capacidades resistentes al agua. También discutiremos qué debes y no debes hacer si has derramado agua en tu MacBook. Sigue leyendo esta guía exclusiva si acabas de comprar tu primer MacBook.

¿Son los MacBooks resistentes al agua?

No, los MacBooks no son resistentes al agua. No importa qué modelo de MacBook estés utilizando; ninguno de ellos está diseñado para ofrecer protección contra derrames de líquidos. Entonces, si has derramado agua u otro líquido en tu Mac, necesitas seguir ciertos consejos que he enumerado a continuación para proteger tu máquina de daños significativos.

¿Qué debo hacer si derramé agua en mi MacBook?

Ahora que sabes que los MacBooks no son resistentes al agua o incluso al agua. Por lo tanto, si has derramado algo accidentalmente, toma medidas preventivas para evitar más daños.

1. Desconéctate y apaga

El primer paso que debes tomar es apagar inmediatamente tu MacBook. Ya sea que hayas guardado tu trabajo o no, apagarlo es importante. Además, asegúrate de haberlo desconectado de la fuente de alimentación si has estado cargando tu Mac.

2. Desconecta todos los dispositivos

Desconecta todos los periféricos o dispositivos conectados a tu Mac, como impresora, teclado, ratón, monitores externos, etc. Esto eventualmente previene cualquier daño a otros dispositivos debido al derrame de agua en tu MacBook.

3. Mantén la tapa abierta

Ahora que hemos desconectado el dispositivo y apagado la Mac, debes asegurarte de que la tapa siempre permanezca abierta. Este es un paso crucial que muchos de nosotros tendemos a olvidar.

Este paso garantizará una circulación de aire adecuada e iniciará el proceso de secado sin utilizar ningún componente externo. Además, no quieres que la humedad quede atrapada entre la pantalla, lo que podría provocar otros problemas graves.

4. Seca el agua

Mientras la tapa está abierta y el agua se está secando lentamente, seca el agua derramada en el teclado y alrededor de tu MacBook usando un paño seco y suave. Es posible que notes gotas de agua alrededor de los puertos o en la pantalla que necesitan ser secadas para que no se filtre más agua a través de los componentes.

5. Espera 24 horas

Una vez que hayas hecho todo lo anterior, todo se reduce a esperar. Sí, necesitas esperar al menos 24 horas antes de poder encenderlo o incluso llevarlo al centro de servicio de Apple. Este es sin duda un paso crucial que requiere paciencia.

6. Contacta el soporte de Apple

Si tu MacBook no se enciende o sientes que el daño ya está hecho y nada parece funcionar, es importante contactar al soporte de Apple. Ahora bien, puedes contactarlos en línea o, si tienes un centro de servicio autorizado de Apple cerca, lleva tu MacBook y hazlo revisar.

¿Qué no debes hacer si derramas agua en tu MacBook?

No todos te dirán qué debes evitar hacer cuando has derramado agua en tu MacBook. Yo he hecho estas cosas antes; por lo tanto, debes evitar cometer el mismo error.

No lo enciendas, bajo ninguna circunstancia, enciendas tu MacBook antes de que hayan pasado 24 horas. Mantenlo apagado.

Secador de pelo (¡un gran NO!)- No puedo enfatizar esto lo suficiente, pero no necesitas un secador de pelo para acelerar el proceso de secado. Dañará tus componentes internos, garantizado.

No alimentes arroz a tu MacBook- Meter tu MacBook en una bolsa de arroz tampoco ayudará. Los granos de arroz entrarán en tus puertos y no habrá salida.

Evita inclinar o voltear- No inclines o voltees tu MacBook a menos que esté seco. El agua puede filtrarse aún más en otros componentes y dañarlos.

¿Cuánto cuesta arreglar un MacBook dañado por agua?

El costo de arreglar un MacBook dañado por agua depende en gran medida de la versión de la Mac que tienes y el daño que necesita ser reparado. Si componentes importantes como la placa base están dañados, es mejor que compres una nueva Mac. Desafortunadamente, la Garantía Limitada de un Año de Apple o el plan de protección AppleCare no cubren ningún tipo de daño por líquidos.

Sin embargo, AppleCare+ para Mac ofrece protección ilimitada contra daños accidentales, incluido el daño por líquidos. Debes contactar el soporte de Apple para esto y obtener un costo estimado de servicio para tu MacBook.