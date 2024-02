Phil Schiller explica cómo las tiendas de aplicaciones de terceros pondrán en riesgo a los usuarios de iPhone.

La semana pasada, Apple hizo una variedad de anuncios sobre los cambios que vienen a la App Store e iPhone en la Unión Europea. Apple está haciendo estos cambios porque tiene que cumplir con la Ley de Mercados Digitales, y una nueva entrevista con el compañero de Apple Phil Schiller deja claro que Apple tiene importantes preocupaciones sobre los cambios.

En una entrevista con Fast Company, Schiller reconoció que los cambios como los mercados de aplicaciones alternativos y opciones de compra en la aplicación significan que hay nuevas opciones para los desarrolladores. Sin embargo, esas opciones conllevan riesgos.

“Estas nuevas regulaciones, aunque traen nuevas opciones para los desarrolladores, también traen nuevos riesgos. No hay forma de evitarlo. Así que estamos haciendo todo lo posible para minimizar esos riesgos para todos”, explicó Schiller.

Los mercados de aplicaciones de terceros también abrirán el iPhone a contenido que Apple previamente no permitía. “En última instancia, hay cosas que no hemos permitido en nuestra App Store, cosas que no creímos que serían seguras o apropiadas”, dijo Schiller a Fast Company. “No será nuestra decisión si esos otros mercados tienen los mismos términos y limitaciones.”

Continuó explicando cómo esto aumenta el riesgo para los usuarios.

Durante más de 15 años, Schiller dice, “hemos tratado con mucha opinión de familias y gobiernos, sobre cosas que necesitamos hacer para tratar de no permitir ciertos tipos de contenido objetable en nuestra App Store, o dar a los usuarios control sobre esa experiencia para decidir lo que es mejor para ellos, y tenemos reglas al respecto”, dijo Schiller. “Esas reglas no se aplicarán en otro mercado a menos que elijan hacer reglas propias, [con] sea cual sea el criterio que elijan. ¿Aumenta esto el riesgo de que los usuarios y las familias se encuentren con contenido objetable u otras experiencias? Sí, lo hace”.

En particular, Schiller se preocupa por las aplicaciones que solo estarán disponibles en mercados de aplicaciones de terceros. “Esas situaciones obligarán a muchos usuarios a tener que decir ‘ok’ a los mercados sin saber mucho sobre ellos”, dijo Schiller.

La entrevista completa definitivamente vale la pena ver y se puede encontrar en Fast Company.

