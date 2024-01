Solución: Icono de agua ya no disponible en Apple Watch

Water Lock es una de las mejores características que encontrarás en tu Apple Watch. Sin embargo, después de una actualización reciente, muchos usuarios no han podido acceder a ella. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para solucionar el problema.

¿Cómo arreglar el icono de Water ya no disponible en Apple Watch?

1. Verifica la versión de tu Apple Watch

Necesitas verificar qué versión de Apple Watch estás usando actualmente. La función Water Lock solo está disponible para Watch Series 2 o posterior.

Por lo tanto, para saber más sobre la serie o versión de tu Apple Watch, puedes usar tu iPhone para esto. Veamos los pasos a continuación:

Desbloquea tu iPhone y abre la aplicación Apple Watch.

Ve a la pestaña My Watch.

Toca en General y abre la sección Acerca de.

Toca en el Número de modelo para revelar tu número de modelo de cinco dígitos real.

Este número de cinco dígitos comienza con la letra A. Luego puedes visitar el sitio web oficial de Apple para verificar qué serie de reloj posees.

2. Usa el Centro de Control

Como se mencionó anteriormente, muchos usuarios han actualizado su watchOS y desde entonces no han podido acceder al icono de Water Lock. Sin embargo, esto no es un problema importante ya que Apple ha traído muchos cambios con el nuevo watchOS 10.

Así es como puedes localizar el icono de Water Lock.

2.1 Para watchOS 10

Muchos de nosotros todavía estamos acostumbrados a acceder al Centro de Control a través de la función Swipe Up, razón por la cual no has podido acceder al icono de Water Lock.

Sin embargo, con watchOS 10 algunas funciones han cambiado. Veámoslo a continuación.

Presiona rápidamente el botón lateral en tu Apple Watch para abrir el Centro de Control.

Busca el icono de Water Lock y tócalo para activarlo.

Una vez habilitado, verás el icono de gota de agua azul en la parte superior de la pantalla de tu Apple Watch. Ahora, no podrás usar la función táctil a menos que desactives la función.

2.2 Para watchOS 8 y 9

Toca y mantén presionada la parte inferior de la pantalla de tu Apple Watch y desliza hacia arriba para abrir el Centro de Control.

Luego, habilita el Water Lock.

Al elegir desactivar la función Water Lock, simplemente presiona y mantén presionada la Corona Digital en el lateral hasta que el reloj diga Desbloqueado. Esto funciona tanto para watchOS 9 como para 10.

Para usuarios que siguen utilizando el watchOS 8 o anteriores, puedes girar la Corona Digital en lugar de presionarla.

3. Contacta con Soporte de Apple

Si los métodos anteriores no solucionaron el problema, intenta contactar al Soporte de Apple. Puedes visitar su página oficial de atención al cliente y conectarte con ellos a través del chat en vivo.