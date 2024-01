“Sin fin a la vista”: Ciudad israelí evacuada se prepara para posible guerra con Hezbollah

nuevo video cargado: ‘Sin fin a la vista’: Ciudad evacuada de Israel se prepara para una posible guerra con Hezbolá

‘Sin fin a la vista’: Ciudad evacuada de Israel se prepara para una posible guerra con Hezbolá

A medida que las tensiones aumentaban en la frontera norte de Israel con Líbano después del 7 de octubre, Israel evacuó a decenas de miles de residentes de la región, incluida Kiryat Shmona, una ciudad con 24,000 habitantes. Meses después, los evacuados permanecen en un estado de incertidumbre, y el alcalde insiste en que no pueden regresar hasta que los militantes de Hezbolá sean repelidos.

En la frontera entre Líbano e Israel, un intercambio casi diario de disparos de misiles que comenzó el 7 de octubre amenaza con desencadenar una guerra más grande. Y las comunidades de ambos lados quedan atrapadas en el fuego cruzado. Avichai Stern, el alcalde de la ciudad más al norte de Israel, Kiryat Shmona, se dirige a la escena de un reciente ataque con cohetes de Hezbolá para evaluar los daños. Su ciudad está situada a solo una milla de la frontera con Líbano, lo que la convierte en un blanco fácil. Pero los edificios aquí ahora están en su mayoría vacíos. En los días posteriores al 7 de octubre, el ejército de Israel evacuó a 125,000 residentes de las zonas fronterizas por temor a otro ataque importante. Es el mayor desplazamiento interno en la historia del país. Ahora, más de tres meses después del ataque de Hamas, el gobierno enfrenta una presión creciente para echar a las fuerzas de Hezbolá de la frontera y llevar a los más de 20,000 evacuados de Kiryat Shmona a casa. Hay otros, como el ex alcalde de la ciudad, que decidieron quedarse y dicen que han vivido con la amenaza de Hezbolá durante años. Él argumenta que el gobierno no debería haber obligado a los residentes a irse en primer lugar. El sistema de defensa de Israel intercepta algunos cohetes, pero aquí muchos logran pasar. El Alcalde Stern se desplaza entre su ciudad y hoteles financiados por el estado en el sur, recordando a los residentes y evacuados que la fuerza de élite de Hezbolá, Radwan, aún representa una amenaza. Hablando con soldados en Kiryat Shmona el 9 de enero, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel golpeará a Líbano con la misma intensidad que golpeó a Gaza si Hezbolá no retrocede. En los últimos días, el ejército de Israel dijo que está desplegado a lo largo de toda la frontera norte y está listo para defender y atacar. A pesar de las súplicas de sus residentes, el alcalde Stern dice que no se vislumbra un fin para la evacuación de su ciudad.

