El chatbot de inteligencia artificial Bard de Google llegará a los Mensajes de Google.

En el escenario de la inteligencia artificial, Google juega un papel principal con sus avances, como el próximo Asistente con Bard potenciado por IA. Este nuevo y mejorado Asistente está listo para tomar el relevo del actual en dispositivos Android compatibles. ¿Sabes qué? Es posible que el chatbot Bard de Google esté expandiendo su territorio a aún más aplicaciones. Según la información filtrada del informante y detective de código Assemble Debug (a través de Android Authority), parece que Bard se está preparando para la acción en Google Messages. La primicia es que Bard fue avistado en la versión beta 20240111_04_RC00 de la aplicación Messages. Parece que los usuarios pronto podrán comenzar chats RCS con Bard directamente en Google Messages e incluso agregar a Bard a chats grupales con otros usuarios. Las capturas de pantalla compartidas muestran que Bard puede ayudar a los usuarios a escribir mensajes, traducir idiomas, identificar imágenes y explorar diversos intereses. El chatbot estudia tu ubicación y chats anteriores para escribir respuestas mejores. Solo un aviso: Google advierte que Bard no siempre puede acertar con precisión, por lo que es prudente verificar sus respuestas dos veces.

Agregando a la primicia, las líneas de código desenterradas en la versión beta revelan que debes tener 18 años para sumergirte en la experiencia de Bard en Google Messages. Y hay un giro: a diferencia de tus chats RCS regulares, los chats que tengas con Bard no estarán envueltos en un cifrado de extremo a extremo. Además, Google lo deja claro, mencionando que los chats de Bard y los datos relacionados permanecerán durante 18 meses.

Además, Google enfatiza un punto crucial: debes evitar compartir mensajes con Bard que no querrías que un revisor o Google acceda. La descripción especifica que si bien los datos revisados se desvinculan de la cuenta del usuario, permanecen almacenados durante hasta tres años.

Sin embargo, Google incluye la opción de desactivar, administrar y eliminar tu Actividad de Bard. Si decides desactivar el interruptor de Actividad de Bard, tus chats solo se guardarán durante 72 horas.

Por el momento, la función aún no funciona en Google Messages. Se descubrieron rastros de que Bard llegaría a la aplicación de mensajería hace casi un año, y ahora parece que su integración finalmente está cerca de completarse.