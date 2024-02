‘Sentimos traicionados por el Presidente Macky Sall’

Senegal parece estar viviendo una crisis de identidad – sus ciudadanos están orgullosos de que sea considerada una de las democracias más estables de África Occidental, y muchos se sienten indignados de que esta reputación ahora esté en juego.

“Nos sentimos traicionados por Macky Sall”, dice un grupo de imanes reunidos en una mezquita en la capital, Dakar, sobre la crisis política que golpeó el país hace una semana, cuando los diputados respaldaron la decisión del presidente Sall de retrasar las elecciones presidenciales de este mes hasta diciembre.

“El presidente debe revisar esto. Es inaceptable”, explica Ismael Ndiaye, el secretario general de la Liga de Imames de Senegal.

“Nunca antes había pasado. Senegal nunca había retrasado unas elecciones presidenciales. Nos sentimos traicionados. Nos sentimos incomprendidos.”

El islam es la religión predominante en Senegal y comentarios como estos de influyentes líderes musulmanes, que han mediado para resolver crisis políticas anteriores, tienen un gran peso.

Sus palabras directas reflejan la ola de indignación que se apodera del país mientras los manifestantes salen a las calles.

El presidente Sall ha justificado su decisión, diciendo que se necesita tiempo para resolver una disputa sobre quién es elegible para postularse como candidato presidencial después de que se les prohibiera a varios opositores.

Pero quienes están en las calles ven el aplazamiento como una forma para que el Sr. Sall se aferre al poder más allá del final de su segundo mandato el 2 de abril.

En su primera entrevista desde el anuncio, el presidente Sall negó que esa fuera su intención.

“No busco absolutamente nada más que dejar un país en paz y estabilidad”, le dijo a Associated Press durante el fin de semana.

“No quiero dejar un país que inmediatamente caerá en grandes dificultades.”

Estas palabras suenan vacías para sus críticos, dada su postura antes de su elección en 2012, cuando se opuso firmemente a que el entonces presidente Abdoulaye Wade buscara un tercer mandato.

“Un presidente no puede extender su mandato. No es posible”, dijo el Sr. Sall, quien una vez fue primer ministro del Sr. Wade, durante la campaña electoral de 2011.

“No puede extender su mandato ni siquiera por un día, de lo contrario el país caería en el caos porque la gente no reconocería su legitimidad y ya no habría autoridad en el país”.

Ha habido protestas violentas en Senegal durante la última semana, que al parecer han dejado tres muertos.

Uno de ellos fue un estudiante universitario de geografía que murió en enfrentamientos con la policía en un campus universitario en la ciudad norteña de Saint-Louis.

En Dakar, los escombros permanecen esparcidos por las calles después de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

Muchos de los cuatro millones de habitantes de la ciudad están molestos por la situación.

Conocimos a Fanta Diallo mientras se aventuraba a comprar provisiones para lo que parecen ser tiempos inciertos por delante.

“Me duele y me avergüenza”, le dijo a la BBC.

Asustada por la posibilidad de más violencia, quiere que la sociedad civil convoque una huelga general de “ciudad muerta” para mostrar su enojo por el respaldo del parlamento al retraso de la votación.

“Esto no es normal. No estamos en una monarquía. Vine a la ciudad hoy para poder comprar todo lo que necesito.”

Adamadou Bayeshare, que salió al centro de Dakar el sábado con su amiga Aminata Issete, estuvo de acuerdo.

“Necesitamos manifestarnos pacíficamente por lo que creemos que es correcto, pero debemos hacer algo absolutamente. Personalmente estoy muy, muy molesto”, le dijo a la BBC.

La Sra. Issete estaba un poco tímida por ser entrevistada al principio y luego se mostró muy animada.

“Estamos agotados, estamos molestos y profundamente decepcionados. ¿Qué le sucede a nuestro país? ¿Qué le pasa a ese hombre?” preguntó sobre el presidente de 62 años.

“¿Por qué este desprecio hacia los propios ciudadanos de Senegal? No lo merecemos. Queremos votar por un nuevo presidente”, dijo.

Más del 60% de la población de Senegal tiene menos de 25 años

Derrotados, decepcionados, molestos. Esas son las palabras recurrentes en las calles, que se repiten en las redes sociales, donde circulan videos y fotos que muestran supuesta brutalidad policial en las protestas.

Estos jóvenes son los que expresan frustración por la falta de empleo en el país y que constituyen el pilar del apoyo a Ousmane Sonko, un popular líder de la oposición que ha sido excluido de la carrera presidencial debido a una condena por difamación.

El ha enfrentado numerosas batallas legales en los últimos años y ha sido encarcelado en un caso separado por llamar a la insurrección, conspirar con grupos terroristas y poner en peligro la seguridad del estado. Esto fue en julio, cuando también se prohibió su partido.

El hombre de 49 años sostiene que todos los cargos son políticamente motivados. Incluso con las elecciones pospuestas hasta el 15 de diciembre, hay pocas posibilidades de que se le permita postularse, pero cualquiera que él respalde podría tener la posibilidad de ganar.

Es su postura sobre la economía lo que ha preocupado especialmente a la élite de Senegal – pero también le ha ganado un gran apoyo. Critica la estrecha relación del país con Francia, la antigua potencia colonial.

El ex recaudador de impuestos quiere un retiro del franco CFA, la moneda regional utilizada por 14 países africanos, que está vinculada al euro bajo una garantía del gobierno francés. Los críticos temen que tal medida signifique un desastre económico.

Los próximos nueve meses pueden dar a la débil coalición gobernante la oportunidad de fortalecer sus posibilidades en las elecciones y tal vez considerar un candidato más fuerte en lugar del sucesor elegido por el Sr. Sall, el Primer Ministro Amadou Ba, que para algunos carece de carisma.

El aplazamiento también puede funcionar a favor de otro líder de la oposición, Karim Wade, hijo del ex presidente, que fue descalificado porque no renunció a su ciudadanía francesa a tiempo: las leyes electorales no permiten la doble nacionalidad.

Es difícil ver cómo se encontrará una solución que pueda calmar la tensión

El portavoz del gobierno, Abdou Karim Fofana, reiteró que el presidente Sall no arriesgaría su credibilidad por tan solo unos meses más en el poder.

“Cuando eres líder, a menudo tienes que tomar decisiones impopulares y a veces mal entendidas”, le dijo a la BBC. “No es un placer para [el presidente Macky Sall] hacerlo. Hizo esto para preservar su país porque es maduro y responsable”.

Con el nivel de apoyo del Sr. Sonko y la sensación de que el poder judicial ha sido utilizado para excluirlo de la carrera, es difícil ver cómo se encontrará una solución que realmente resuelva la crisis.

El experto en derecho El-Hadji Omar Diop dice que otro escenario podría desarrollarse.

“El presidente Sall podría decidir renunciar al día después del 2 de abril. En este caso, el presidente de la Asamblea Nacional asumiría el poder y convocaría una nueva elección dentro de dos o tres meses”, dijo el profesor universitario.

Están planeadas más manifestaciones para el martes, aunque aún no han sido autorizadas por las autoridades.

Mamadou Faye, padre de tres hijos, espera que puedan transmitir su mensaje sin necesidad de huelgas de “ciudad muerta”, ya que afirma que no puede darse el lujo de no trabajar.

“Nadie va a ayudarme. Estamos cansados de todo esto. Solo queremos poder alimentar a nuestra familia”.

