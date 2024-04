¿Seema Haider golpeada? Su abogado dice que el video es falso | Noticias de India

NODIA: Un vídeo de Seema Haider con lesiones visibles en su rostro ha circulado ampliamente en redes sociales, mostrando hinchazón y marcas de lesiones cerca de su ojo izquierdo, y boca. Se alegó que Sachin la había golpeado por algún motivo.

Sin embargo, su abogado, AP Singh, desestimó el vídeo como fabricado, alegando que fue creado utilizando inteligencia artificial por individuos desconocidos con intenciones maliciosas. Singh refutó las afirmaciones de una pelea entre Seema y Sachin, calificándola como información falsa propagada a través de contenido generado por IA en YouTube, presuntamente proveniente de individuos en Pakistán.

Singh dijo: “Algunos canales de medios están difundiendo la noticia de que hubo una pelea entre Seema y Sachin. Esto es falso y engañoso. Esto fue hecho por alguien usando herramientas de IA para dirigir canales de YouTube.” Afirmó que habló tanto con Seema como con Sachin, asegurando que no hay conflicto entre ellos.

Seema, una nacional pakistaní, ingresó ilegalmente a India con sus cuatro hijos el año pasado para vivir con Sachin, un trabajador de una tienda de abarrotes en Rabupura. Ambos afirmaron haberse conocido mientras jugaban PUBG. Seema y Sachin fueron arrestados por la policía de Noida en Ballabhgarh, Haryana, el 3 de julio del año pasado bajo la Sección 14 de la Ley de Extranjeros y la Sección 120-B del IPC (conspiración criminal). Se les concedió libertad bajo fianza el 7 de julio. El padre de Sachin también fue arrestado junto a ellos y más tarde liberado bajo fianza.

A principios de este mes, el primer esposo de Seema, Ghulam Haider, presentó una solicitud en un tribunal de la ciudad exigiendo un proceso penal contra Seema y Sachin por estafa.

Por la tarde, Seema y Sachin compartieron un video conjunto en el que Seema aparecía normal y sin lesiones. “En el mes sagrado de Ramadán, algunos canales de noticias en Pakistán están realizando tales actividades baratas. No entienden que estoy en India y en Uttar Pradesh en el gobierno del CM Yogi Adityanath… y una mujer no puede estar en apuros en su régimen. Esta es una noticia falsa y no hay necesidad de prestar atención a esto… ya que tal incidente no ocurrirá conmigo. Observo el voto de Karvachauth y mi esposo me cuida a mí y a mis hijos”, dijo.

