Se han añadido hilos al Consejo de Supervisión

Threads es la última incorporación a la familia Meta de aplicaciones de redes sociales, y su base de usuarios ha aumentado a pesar de su caída el año pasado. A pesar de que la aplicación ha estado disponible durante más de medio año, Threads ha llegado al Consejo de Supervisión.

¿Qué es el Consejo de Supervisión?

En 2020, se formó un consejo de supervisión independiente en torno al ecosistema de aplicaciones de Meta (entonces Facebook). Mark Zuckerberg lo describió como una especie de tribunal supremo. El Consejo de Supervisión está compuesto por 40 miembros, y tienen la tarea de ser una voz independiente para ayudar a hacer cumplir la libertad de expresión a lo largo de las aplicaciones de la compañía.

El consejo está compuesto por miembros de todo el mundo, lo que crea una voz muy diversa para abordar asuntos que podrían afectar a muchas personas. Esta es una entidad separada que no está gobernada por Meta. De esta manera, el consejo puede llevar a cabo sus acciones sin ningún tipo de sesgo.

Básicamente, si has planteado un problema con Facebook o Instagram, y has agotado todos los recursos disponibles en esas empresas, entonces enviarías una apelación al Consejo de Supervisión. El Consejo de Supervisión verificará problemas más grandes que afecten a múltiples personas. Si el consejo considera que un problema es lo suficientemente importante, entonces actuará sobre él.

El consejo de supervisión ahora incluye threads

Dado que esto se estableció en 2020 cuando la compañía consistía en Facebook, Instagram y WhatsApp, esta es la primera vez que el Consejo de Supervisión está agregando una nueva aplicación. Threads ahora está bajo la supervisión del consejo.

Entonces, si hay un problema que te afecta y no has podido resolverlo utilizando las herramientas nativas de Threads, entonces llevarías tu reclamo al Consejo de Supervisión. Presentar tu reclamo al consejo no garantiza que se resolverá. Sin embargo, si suficientes personas presentan un reclamo por el mismo problema, entonces existe la posibilidad de que el consejo de supervisión lo investigue.