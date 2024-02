TikTok podría enfrentar una gran multa en la investigación de la UE por seguridad infantil y transparencia.

El lugar aún por conocer sitúa a TikTok bajo el escrutinio de la Unión Europea. Según Reuters, la Unión Europea llevará a cabo una investigación para determinar si TikTok violó las regulaciones de contenido en línea diseñadas para proteger a los niños y garantizar la transparencia en la publicidad. El jefe de la industria de la UE, Thierry Breton, decidió después de revisar el informe de evaluación de riesgos de TikTok y sus respuestas a las solicitudes de información. Si se encuentra culpable, TikTok podría enfrentar una multa sustancial.

Today we open an investigation into #TikTok over suspected breach of transparency & obligations to protect minors:

Addictive design & screen time limits

Rabbit hole effect

Age verification

Default privacy settings

Enforcing #DSA for safer Internet for youngsters pic.twitter.com/4d2F0FQUHw

— Thierry Breton (@ThierryBreton) February 19, 2024

La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, que entró en vigencia para todas las plataformas en línea el 17 de febrero, exige que las plataformas en línea y los motores de búsqueda notablemente grandes tomen medidas adicionales para combatir el contenido en línea ilegal y proteger la seguridad pública. Si se encuentra que TikTok ha violado las reglas establecidas en el DSA, ByteDance, el propietario de TikTok, podría enfrentar multas de hasta el 6% de su facturación global. Para el contexto, las estadísticas muestran que TikTok generó unos ingresos estimados de 9.400 millones de dólares en 2023. Esto podría resultar en una multa de alrededor de 500 millones de dólares.

TikTok declaró que sigue comprometido a colaborar con expertos y la industria para garantizar la seguridad de los jóvenes en su plataforma. La empresa también expresó su disposición a proporcionar explicaciones detalladas de sus esfuerzos a la Comisión Europea. Un portavoz de TikTok dijo:

TikTok ha sido pionero en funciones y configuraciones para proteger a los adolescentes y mantener fuera de la plataforma a los menores de 13 años, problemas con los que lucha toda la industria.

La Comisión Europea mencionó que la investigación examinará el diseño del sistema de TikTok, incluidas sus características algorítmicas, que podrían promover comportamientos adictivos y llevar a lo que se conoce como el efecto madriguera.

El efecto madriguera es una metáfora que describe el fenómeno de quedar profundamente absorto en algo, típicamente al punto de perder la noción del tiempo o descuidar otras responsabilidades. A menudo se utiliza en el contexto de internet, donde los algoritmos y estrategias de participación del usuario pueden mantener a las personas haciendo clic en contenido relacionado durante horas.

Para referencia, la investigación muestra que solo en teléfonos Android, pasamos un asombroso total de 2,3 billones de horas en las redes sociales en 2023, y TikTok es el rey de la jungla de las redes sociales.

La Comisión Europea también verificará si TikTok ha establecido medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección para los menores. Además de la preocupación por proteger a los menores, la Comisión está examinando si TikTok ofrece una base de datos confiable de anuncios en su plataforma, lo que permite a los investigadores analizar riesgos potenciales en línea. Estén atentos a las actualizaciones.