Sailor Moon: Los villanos más fuertes, clasificados

Han pasado más de 30 años desde que se estrenó el anime de Sailor Moon en Japón. El popular anime se basa en el manga del mismo nombre de Naoko Takeuchi. Sigue la historia de la protagonista adolescente, Usagi Tsukino, y su viaje como Sailor Guardian mientras combate el mal y busca a una princesa de la luna reencarnada.

Las Sailor Guardians son, sin duda, algunos de los protectores más valientes del universo. Sin embargo, al igual que sus icónicos contrapartes, los villanos no se quedan atrás. Al igual que los héroes, Naoko Takeuchi puso mucho pensamiento en crear a cada villano, cada uno con un carácter y una fuerza únicos. La serie ha dado vida a algunos de los villanos más fuertes, como la reina Beryl y Sailor Galactica. Sin embargo, eso no es todo lo que los villanos tienen que ofrecer.

Aquí están los villanos más fuertes en la serie de Sailor Moon:

Princesa Snow Kaguya

Crédito de la foto: Toei Animation

La princesa Snow Kaguya es uno de los personajes más pensados de toda la serie. Es una ladrona de planetas, a menudo comparada con Brainiac de DC Comics. Después de fallar en congelar la Tierra, la princesa decidió congelar varios planetas antes de regresar a la Tierra.

La Princesa de Nieve demostró ser una de las mayores amenazas a las que se habían enfrentado las Senshi después de congelar la Tierra en segundos de su llegada. Fue lo suficientemente fuerte como para dominar a las Senshi, y se requirió el poder combinado de todas las nueve sailor soldiers para detenerla.

Reina Nehlehnia

A pesar de que Zirconia parecía ser la líder del Circo de la Luna Muerta, todo el poder pertenecía a Nehlehnia. Aunque no tenía la razón más convincente para pasarse al lado oscuro, la princesa tenía más que suficiente poder para respaldar su afirmación. Su sed de juventud y belleza eternas la obligó a robar los sueños de sus súbditos, todo para evitar envejecer.

Su cabello fue lo suficientemente fuerte como para restringir los movimientos de todas las sailor guardians, incluida Sailor Moon. No fue hasta que Sailor Moon aprovechó el poder del Cristal Dorado que la princesa fue finalmente destruida.

Reina Metalia

Aunque la reina Beryl fue vista como la antagonista central en la primera etapa de la serie, la reina Metalia fue la responsable de corromper a Beryl, obligándola a hacer la guerra al Reino de la Luna.

A pesar de que su personaje no era tan profundo como el de otros villanos, lo compensa con sus habilidades únicas. Es un desastre natural en funcionamiento, poseyendo habilidades como manipulación del clima, drenaje de almas, y un amplio suministro de desastres naturales para invocar a sus enemigos.

Sailor Saturn

Crédito de la foto: Toei Animation

Sailor Saturn es una de las sailor guardians más fuertes de toda la serie. Después de ser capturada por los Death Busters y el Messiah of Silence, fue transformada en Mistress 9. Como Mistress 9, logró lo que muchos villanos no: robar las almas de las Inner Senshi y consumir el Cristal de Plata. Todo se habría perdido si no fuera por su profunda amistad con Chibiusa.

Ella puede destruir un planeta y toda la vida en él simplemente agitando su glaive del silencio, una de sus poderes apocalípticos aterradores. También fue responsable de la destrucción del reino de la luna. Sus poderes son tan aterradores que habría destruido la tierra para capturar a Pharoah 90.

Galaxia con Chaos

No hay mejor palabra para describir a Galaxia que jefe final. Una vez fue un miembro honorable de las Senshi, a quienes se les encomendó la gran tarea de luchar contra el caos durante siglos. Después de años de batalla, dejó que el caos poseyera su cuerpo, con solo la oscuridad manteniéndola con vida. Galaxia es lo suficientemente fuerte como para arrojar planetas como pelotas de baloncesto y lo suficientemente cruel como para destruirlos sin pestañear.

Fue la jefa final perfecta para la serie. Mató a todo el reparto principal, salvando a Moon para el final; también eliminó el 99% de la población de la Tierra. Su lucha con Sailor Moon sigue siendo una de las mejores peleas en la historia del anime. Finalmente menospreciando su forma de ángel, no fue hasta que Moon usó a las sailor starlights para obtener una ventaja. Galaxia se convirtió en el perfecto embodiment del caos, ganándose el título de la villana más fuerte de la franquicia.

El artículo Sailor Moon: Strongest Villains, Ranked apareció primero en ComingSoon.net – Avances de películas, noticias de televisión y streaming, ¡y más!