Tras el refuerzo de tropas rusas, intentan recuperar terreno perdido y detener el avance ucraniano cerca de Bakhmut.

El General de División Oleksandr Syrskyi, en una entrevista con Interfax-Ucrania el 30 de octubre, informó que las tropas rusas, significativamente reforzadas, han comenzado operaciones activas cerca de Báhmut.

“La situación en el este sigue siendo difícil. El enemigo continúa intentando lograr éxito y ataca nuestras posiciones todos los días. Son particularmente activos cerca de Kupiansk, donde intentan avanzar en varias direcciones a la vez”, dijo Syrskyi.

“En el área de Báhmut, el enemigo ha fortalecido significativamente su agrupación y ha pasado de la defensa a las operaciones activas”.

Rusia está tratando de detener el avance de las tropas ucranianas y recuperar terreno perdido con la ayuda de unidades aerotransportadas y grupos de asalto Storm Z. Estas acciones son respaldadas por un denso fuego de artillería, mortero y drones kamikaze.

“Al mismo tiempo, gracias a las acciones profesionales y coordinadas de nuestros soldados, el enemigo sufre fuertes pérdidas y no puede alcanzar sus objetivos”, dijo Syrskyi, añadiendo que ha trabajado con los comandantes de las unidades militares para desarrollar rápidamente formas efectivas de contrarrestar a los rusos.

“Después de un análisis detallado de las tácticas del enemigo, discutimos todas las formas posibles de utilizar nuestras tropas. Planificamos el trabajo posterior. Por supuesto, se puede planificar cualquier acción, pero su efectividad depende principalmente del coraje y la resistencia de nuestros soldados y su nivel de entrenamiento profesional”.

“Por eso siempre pongo en primer lugar el componente moral y la disposición de nuestros militares para cumplir sus tareas”.

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única o conviértete en nuestro Patrón!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine