Una oportunidad rara de ver de cerca y (casi) personalmente al líder de China

Como el líder chino más poderoso en generaciones, Xi Jinping rara vez se molesta en complacer o intentar encantar a una multitud. Sus apariciones públicas en China están cuidadosamente diseñadas, con cuadros aduladores y admiradores colocados cuidadosamente a su alrededor.

Entonces, cuando Xi aterrizó en San Francisco esta semana para reunirse con el presidente Biden, para tratar de estabilizar una relación con Estados Unidos que ha estado cayendo en espiral, brindó una rara oportunidad de ver al líder chino de cerca y, en ocasiones, Menos filtrado de lo habitual.

Hubo algunos momentos en los que Xi se animó, o lo más cerca que estuvo de ello, como cuando un grupo de habitantes de Iowa que había conocido en la década de 1980 pasaron por la fila de recepción en una cena de gala en San Francisco el miércoles por la noche. El rostro de Xi se iluminó cuando saludó al hombre que lo había llevado por la zona rural de Iowa, cuando Xi era un joven funcionario del partido de la provincia de Hebei que esperaba obtener información sobre la tecnología agrícola de Estados Unidos.

Anteriormente, el líder chino había comparado las limusinas presidenciales con las de Biden cuando se reunieron al margen de la cumbre de Cooperación Económica de Asia Pacífico. Y agradeció a Biden por recordarle que su esposa, Peng Liyuan, una famosa soprano y cantante folk china, cumple años el lunes, al igual que Biden.

Xi dijo que lo había olvidado porque había estado trabajando muy duro.

No fue una actuación extraordinaria para un político común y corriente, ni siquiera para ex líderes chinos, pero la aparición de Xi en la cumbre de APEC fue sorprendente para uno de los líderes chinos más autónomos en décadas, que no revela casi nada sobre su vida personal. a pesar de que los órganos de propaganda se afanan en presentarlo como un hombre del pueblo.

El secretismo que rodea a Xi no ha hecho más que intensificarse a medida que ha concentrado su poder encarcelando y retirando a rivales políticos y tomando un mayor control del gobierno civil y del ejército.

Detrás de escena, durante cuatro horas de conversaciones con Biden y una serie de sus asistentes económicos y de seguridad nacional, Xi se mostró típicamente controlado y cuidadoso, dijeron los participantes. Informaron que habló con fluidez sobre los temas que han dividido a Beijing y Washington, pero recurrió a sus notas y se ciñó al guión cuando el tema se centró en Ucrania o la agitación en el Medio Oriente.

Nada de lo que vieron los estadounidenses cambió fundamentalmente su visión de Xi: un líder chino con control sobre sus emociones y un control férreo sobre su país. No se puso un sombrero de vaquero como lo hizo Deng Xiaoping en Texas en 1979, ni vino con un panda de peluche para un niño de dos años, como lo hizo Jiang Zemin en la misma cumbre de APEC, en Seattle, hace tres décadas. En esa cumbre, el Sr. Jiang respondió extensas preguntas de los periodistas estadounidenses; Xi no aceptó ninguna, dejando a Biden solo para responder preguntas sobre la reunión cumbre.

No obstante, la cumbre fue un momento para el que Xi se había preparado durante los últimos cinco meses, después de permanecer en gran medida fuera de la vista de los funcionarios estadounidenses, salvo su única reunión anterior con Biden, en Bali, el año pasado. Este verano empezó a recibir estadounidenses, empezando por el secretario de Estado Antony J. Blinken.

Invitó a Henry Kissinger, ex secretario de Estado, a una visita para conmemorar el centenario de Kissinger y organizó una celebración de cinco horas de duración, con la clara intención de enviar el mensaje de que la apertura de Estados Unidos hacia China, que el Sr. Kissinger ayudó a diseñar, representó una época dorada que conviene reproducir.

Todo esto ha provocado un cambio de tono en la relación; Cuando Xi repitió su frase de que el planeta era lo suficientemente grande para ambos países, estaba indicando que las dos superpotencias militares, económicas y tecnológicas podrían darse algo de espacio entre sí.

Pero también hubo indicios de que sus puntos de vista fundamentales permanecen sin cambios, especialmente sobre Estados Unidos. Biden habla de una competencia constructiva entre los dos países y les dice a los periodistas que “mi responsabilidad es hacer que esto sea racional y manejable, para que no resulte en un conflicto, de eso se trata”.

Xi siempre ha rechazado el concepto de una competencia controlada entre los dos países.

“La pregunta número uno para nosotros es: ¿somos adversarios o socios?” Dijo el Sr. Xi. “Ésta es la cuestión fundamental y general”.

Pero las palabras de Xi pueden ser menos importantes que las imágenes.

Después de su cumbre con Biden, el líder chino de 70 años asistió a la cena de gala en San Francisco con ejecutivos de empresas estadounidenses, quienes espera que ayuden a detener el flujo de empresas extranjeras que trasladan sus inversiones fuera de China.

Xi se mezcló con los asistentes, incluido Elon Musk de Tesla (que se quedó solo para tomar un cóctel), Tim Cook de Apple y sus antiguos anfitriones de Iowa.

Después de llegar, Xi se detuvo en una recepción VIP, luego él y otros altos funcionarios chinos formaron una fila de recepción en el salón de baile de un hotel, donde estrechó la mano y se tomó fotografías con los invitados.

Para la cena, Xi se sentó en una mesa larga cerca de la cabecera del salón de baile, junto a Evan Greenberg, director ejecutivo de Chubb Corporation, y Mark Casper, director ejecutivo de Thermo Fisher Scientific, ambos miembros de la empresa centrada en China. grupos que organizaron la cena.

“Xi practicó anoche la política minorista de una manera que pocos líderes chinos suelen hacer”, dijo Ryan Hass, especialista en China de la Brookings Institution, que asistió.

En su discurso, Xi se centró principalmente en temas amistosos, comparando la relación entre Estados Unidos y China con un árbol que había “crecido alto y fuerte” y planteando la perspectiva de enviar más pandas gigantes a California como “enviados de la amistad”.

Jessica Chen Weiss, profesora de la Universidad de Cornell, dijo que Xi había hablado con ecuanimidad y un toque de calidez, pero que el discurso tuvo un doble filo: invocó “la historia de los vínculos amistosos entre los pueblos estadounidense y chino para advertir contra el tratamiento de China como un adversario”, dijo.

El discurso “se sintió como una mano extendida”, dijo Hass, lo que potencialmente refleja el interés de los líderes chinos en reconstruir las conexiones con la comunidad empresarial. “Hubo varios puntos duros en los lugares que uno esperaría, pero el tono general del discurso parecía diseñado para tratar de bajar la temperatura de tensión en la relación”.

La cena en sí fue un asunto polarizador, y los críticos de Xi dijeron que era vergonzoso que los líderes empresariales estadounidenses gastaran hasta 40.000 dólares en una mesa en el evento.

Un asistente que habló bajo condición de anonimato debido a la reacción violenta dijo que Xi parecía animado conversando en su mesa. También señaló que Xi, que no es conocido por ser jovial, sonreía con frecuencia. Esto contrasta con ex líderes chinos como Jiang Zemin, que tenía predilección por el espectáculo y una vez tocó una guitarra steel lap en una cena en Hawaii.

Olivia Wang contribuyó con el reportaje.