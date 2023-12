Las fuerzas rusas que ocupan Crimea están reclutando operadores de drones para luchar en la guerra contra Ucrania, informó el Centro Nacional de Resistencia (NRC) el 22 de diciembre.

“El enemigo está reclutando persistentemente a jóvenes en los territorios ocupados para luchar contra su propio país”, dijo el NRC en un mensaje en Telegram.

Según el informe, el reclutamiento para cursos de piloto de drones FPV (vista en primera persona) está en marcha en Crimea. El NRC afirma que solo aquellos que consientan en unirse voluntariamente a la campaña contra Ucrania al completar el curso son elegibles.

Los funcionarios ucranianos reiteran que Moscú está una vez más violando el derecho internacional, que prohíbe reclutar civiles en territorios ocupados para luchar contra su propio país.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine