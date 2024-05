Dios de la Guerra: Ragnarok podría ser el próximo exclusivo de PlayStation en llegar a PC

Parece que God of War: Ragnarok podría ser el próximo exclusivo de PlayStation en recibir un puerto de PC.

Según el confiable filtrador de la tienda de PlayStation billbil-kun para Dealabs, el juego de aventuras de acción de Santa Monica Studio es supuestamente “uno de los próximos títulos exclusivos de PlayStation que serán portados a PC” (vía GamesRadar).

Billbil-kun, quien anteriormente compartió filtraciones confirmadas sobre Mortal Kombat 1 y las últimas alineaciones de PlayStation Plus, no tenía una fecha de lanzamiento que ofrecer, pero dijo que un anuncio está programado para mayo.

Sony aún no ha anunciado una vitrina de State of Play, pero los rumores sugieren que está programada para finales de la primavera o principios del verano. Si este es el caso, un anuncio de puerto de PC de God of War: Ragnarok encajaría perfectamente para la ocasión.

En los últimos años, PlayStation ha estado portando sus juegos a Steam de a uno por vez. El primer exclusivo en dar el salto fue Horizon Zero Dawn: Complete Edition de Guerrilla Games en 2020, y más tarde fue seguido por Ratchet & Clank: Rift Apart de Insomniac y The Last of Us Part 1 de Naughty Dog.

La anteriomente exclusiva de PlayStation más reciente en ser portada fue la secuela de Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, que llegó en marzo y también presentó la expansión Burning Shores.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut de Sucker Punch Productions está programado para un lanzamiento en PC el 16 de mayo con preventas ahora disponibles a través de Steam y la Epic Games Store. El juego original se lanzó por primera vez en 2020 para PlayStation 4 y luego recibió una expansión que presentaba una nueva isla para explorar. El juego base y la actualización se compiló en el Director’s Cut, que luego se lanzó en 2021 para PS4 y PlayStation 5.

Obtenga las mejores ofertas disponibles en su bandeja de entrada más noticias, reseñas, opiniones, análisis y más del equipo de TechRadar.

También te puede interesar…