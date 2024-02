Rusia advierte contra la intervención terrestre de la OTAN en Ucrania.

Una polémica declaración del presidente Emmanuel Macron de Francia sobre la posibilidad de desplegar tropas de países de la OTAN en Ucrania ha provocado una advertencia del Kremlin y frenéticos esfuerzos por parte de líderes europeos para distanciarse de la sugerencia.El mensaje fragmentado pone de relieve cómo los aliados de Ucrania luchan por ponerse de acuerdo en nuevas formas de ayudar a Kyiv a medida que se debilita la determinación en Estados Unidos y Rusia avanza en el campo de batalla.El Kremlin advirtió el martes que una intervención terrestre por parte de cualquier país de la OTAN llevaría a un enfrentamiento directo entre la alianza militar occidental y las fuerzas rusas, cargado de peligros potenciales, y calificó la discusión abierta de tal paso como “un elemento nuevo muy importante”.”Por supuesto, esto no va en interés de esos países”, dijo Dmitri S. Peskov, el portavoz del Kremlin, en comentarios a los reporteros.La advertencia llegó un día después de que Macron dijera que “nada debería descartarse” con respecto a la posibilidad de que un país de la OTAN enviara tropas a Ucrania, aunque dijo que no había consenso al respecto.”Cualquier cosa es posible si es útil para alcanzar nuestro objetivo”, dijo Macron después de una reunión con líderes europeos en París sobre el futuro apoyo a Kyiv. Recordando a los líderes que Occidente estaba haciendo cosas que no imaginaban hace dos años, como enviar misiles sofisticados y tanques, dijo que el objetivo era asegurar que “Rusia no pueda ganar esta guerra”.Otros países como Polonia, Alemania, Suecia, España, Italia y la República Checa se apresuraron a enfatizar que no estaban considerando desplegar tropas en el terreno en Ucrania. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, también le dijo a The Associated Press que la alianza en sí no tiene tales planes.Francia aclaró que Macron estaba tratando de enfatizar cómo Europa debe considerar nuevas acciones para apoyar a Ucrania.El ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Séjourné, dijo que la nueva asistencia a Ucrania en áreas como la despeje de minas, la ciberdefensa y la producción de armas “podría requerir una presencia en territorio ucraniano, sin cruzar el umbral de la lucha”.”Nada debería descartarse”, dijo Séjourné. “Esta fue y sigue siendo la posición hoy del presidente de la República”.Los intercambios de declaraciones subrayaron cómo la OTAN, a pesar de aumentar su poder con la aprobación de Finlandia y Suecia como nuevos miembros, se encuentra buscando soluciones en Ucrania.Las naciones occidentales tienen varias opciones que no incluyen el despliegue de tropas en la zona de conflicto. Ucrania ha solicitado más aviones de combate, misiles de largo alcance, municiones y defensas aéreas, ya que sus tropas se defienden de un avance ruso que llevó a Kyiv a retirarse de la ciudad de Avdiivka este mes.Los acalorados intercambios entre Rusia y Occidente se han vuelto comunes durante los dos años de guerra. El Kremlin a menudo ha respondido a las acciones occidentales con amenazas provocativas de confrontación, incluyendo recordar regularmente a sus adversarios de su arsenal nuclear. Pero a pesar de esas amenazas belicosas, se ha abstenido de realizar ataques contra los aliados occidentales de Ucrania, incluyendo sitios involucrados en proporcionar armas a Ucrania.La discusión sobre una posible intervención terrestre en Ucrania por parte de un país miembro de la OTAN, vista como poco probable por la mayoría de los analistas, eclipsó preguntas más apremiantes sobre los déficits de material que Ucrania experimenta en el frente. La menguada industria defensiva de Europa lucha por cumplir con los compromisos existentes de municiones, y mucho menos por compensar la falta de apoyo militar de Estados Unidos.La Unión Europea ha reconocido que no cumplirá su objetivo de proporcionar un millón de rondas de municiones a Ucrania para el 1 de marzo. Macron dijo el lunes que “probablemente fue un compromiso imprudente”, señalando que Europa no tiene reservas ni capacidad de producción suficiente para cumplir con este objetivo.”Hablar sobre posibles despliegues de países miembros de la OTAN en Ucrania es un poco una cortina de humo”, dijo Andrew S. Weiss, vicepresidente de estudios del Carnegie Endowment for International Peace. “La pregunta realmente decisiva es qué pueden hacer los europeos para compensar la falta de apoyo militar de EE. UU.”Macron dijo el lunes que estaba abierto a que las naciones europeas compren municiones para Ucrania en lugares fuera de la Unión Europea. La República Checa ha estado presionando por esas compras para ayudar con las escaseces inmediatas, mientras que los republicanos en el Congreso mantienen la provisión de nueva ayuda militar de Estados Unidos en suspenso.”Los europeos han tenido dos años para poner sus asuntos en orden y movilizar su base industrial”, dijo Weiss. “Todo lo demás no es más que un objeto brillante y llamativo para distraer de esa deficiencia”.Desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania hace dos años, Estados Unidos y la mayoría de sus aliados europeos han rechazado categóricamente la posibilidad de una intervención directa de tropas de la OTAN en el conflicto, advirtiendo que tal paso podría escalar a una guerra nuclear.