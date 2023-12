Revisión del iPhone 15 Pro 3 meses después: precio, rendimiento

iPhone 15 Pro Review

Reseña del iPhone 15 Pro

La cámara ha recibido una gran actualización, pero eso no significa que se vaya a utilizar

Tres meses después de su lanzamiento, aún es innegable que el iPhone 15 Pro es caro, pero vale la pena por el rendimiento y la ligereza. Un par de semanas después de haber comprado un iPhone 15 Pro, el departamento de marketing de Apple me envió una encuesta por correo electrónico. Aparentemente eso es común, pero yo no la había recibido antes y pasé un tiempo irrazonablemente largo considerando su última pregunta, sobre lo que pensaba en general. Lo que dije fue que por primera vez en la compra de un iPhone, no puedo olvidar el precio. Tal vez nunca haya habido un iPhone cuyo precio no te hiciera fruncir el ceño, pero usualmente después de haber pagado por él, después de que ese dolor desaparece, de alguna manera olvidas el costo y simplemente disfrutas del teléfono. Esta vez, aunque pasaron un par de meses desde la encuesta, saco este teléfono y pienso en cómo supera los mil dólares. Y en mi caso, más, elegí uno de 256 GB porque grabo bastante, por lo que el costo fue el equivalente a 1.200 dólares estadounidenses. Tal vez sea el clima económico, o tal vez simplemente sea lo más que he pagado por un iPhone. O tal vez sea porque a través de un error familiar, terminé comprometiéndome a pasar mi antiguo iPhone en lugar de cambiarlo por uno nuevo.

Reseña del iPhone 15 Pro: el cambio a USB-C es más beneficioso de lo esperado

Debo decir que me alegra mucho que ella haya recibido mi antiguo teléfono porque todavía tenía un iPhone 6s y se preocupaba por las noticias de que Apple no lo iba a respaldar durante mucho más tiempo. También deberías ver su alegría al deslizar para usar Face ID. De todos modos, he pensado mucho en este tema del precio. He pensado más en ello que en el Botón de Actividad, el cambio a USB-C, la ligereza de este iPhone y la mejora de las cámaras.

Reseña del iPhone 15 Pro: diseño y especificaciones

Estas características: el Botón de Actividad, el puerto de carga USB-C, y así sucesivamente; son las características principales que ves en el momento en que recoges el teléfono por primera vez. Luego, cuando lo enciendes, es cuando notas la rapidez, la capacidad de respuesta general y la pantalla. El iPhone 15 Pro viene con una pantalla de 6.1 pulgadas, una Super Retina XDR de 2556 por 1179 píxeles a 460 ppp. Tiene la misma función de siempre encendido que el iPhone 14 Pro, al igual que el mismo Dynamic Island. Además, tiene True Tone, Night Shift y ProMotion de hasta 120Hz. ProMotion hace que todo el iPhone sea más rápido y receptivo, pero soy alguien que no puede ver la diferencia a menos que tenga una pantalla sin ProMotion al lado. Puedo ver que el teléfono simplemente se siente más rápido que mi antiguo iPhone 13 Pro, es sólo que no puedo decir cuánto es ProMotion y cuánto es el procesador más rápido. El iPhone 13 Pro tiene un procesador A15 Bionic, mientras que el iPhone 15 Pro tiene un A17 Pro. Luego, las partes internas del iPhone ahora están envueltas en una fina capa de titanio sobre un marco de aluminio. Este cambio de aluminio es lo que explica parte de la sensación más ligera, y el resto es un cambio en el centro de gravedad. Esto es algo a lo que aún no me he acostumbrado.

Reseña del iPhone 15 Pro: titanio ligero

Esta sensación ligera es lo que se supone que debes notar al recoger el iPhone 15 Pro, al menos en comparación con iPhones anteriores. La primera vez que lo saqué de la caja y lo sostuve con una mano, con mi iPhone 13 Pro en la otra, no pude sentir la diferencia. Pero luego, segundos después, cuando fui a salir de mi oficina, tuve un momento de pánico de que había dejado el nuevo iPhone atrás. No lo había hecho. Y esto es algo que tampoco se me va de la mente. El iPhone 15 Pro se siente lo suficientemente ligero como para que haya tenido quizás media docena de falsas alarmas de pánico, pensando que no está en mi bolsillo. Ha habido una vez en que realmente lo dejé en mi coche y no noté la ligera disminución de peso en mi bolsillo hasta que estaba lo suficientemente lejos como para tener que correr para llegar a tiempo.

Reseña del iPhone 15 Pro: calidad de construcción y sensación

Relacionado con la ligereza está la sensación del dispositivo. Sí se siente bien, a veces simplemente lo sostengo mientras estoy pensando. También lo sostendré por más tiempo del que podría mientras lo enciendo para que pueda alcanzar el Botón de Acción. Estoy usando ese Botón de Acción, lo tengo apuntado a una carpeta de Accesos directos.

Reseña del iPhone 15 Pro: el Botón de Acción es un error

Pero el Botón de Acción sigue siendo irritante. Yo pongo el teléfono en silencio, así que era alguien que usaba ese interruptor de silencio, y es molesto tener que presionar y mantener presionado el Botón de Acción, y luego tocar el Acceso Directo que tuve que crear para ponerlo en silencio o para activarlo. Realmente debería ser que al presionar el botón normalmente haga lo de silenciar/activar el sonido. Si ese fuera el caso, se sentiría bien obtener más acciones, más opciones de acciones, cuando presionas y mantienes presionado el Botón de Acción un poco más. Como está, el Botón de Acción sí hace algo cuando lo presionas en lugar de mantenerlo presionado. Aparece un mensaje que dice “Mantén presionado para ‘Mostrar Botón de Acción’.”

Reseña del iPhone 15 Pro: los cambios de hardware y USB-C

El Botón de Acción es un cambio físico en el diseño del iPhone y al principio lo recibí con agrado, luego me irrité, ahora lo uso mucho pero también murmuro un poco mientras lo hago. También tuve un viaje en cómo me acostumbré a USB-C. Este cambio del viejo puerto Lightning a USB-C originalmente no despertó ningún interés en mí. USB-C permite una carga más rápida con el equipo adecuado, pero cargo mi iPhone durante la noche, así que ni siquiera voy a notar la diferencia en cuánto tiempo se tarda. Luego, USB-C también ofrece velocidades de datos más rápidas, pero lo traslado todo por AirDrop y rara vez pienso en la velocidad.

iPhone 15 Pro review: el nuevo diseño solo te hace querer sostener el iPhone

Sé que otros han dicho que el cambio a USB-C es incómodo porque tienen un montón de cables Lightning y ahora tienen que cambiarlos. No esperaba encontrar eso porque tengo un iPad Pro y un MacBook Pro, así que ya tengo cables USB-C, pero ha habido un problema. Mientras puse un cable USB-C en mi propio coche, sigo olvidando conseguir uno para el de mi esposa. Así que si estoy conduciendo el suyo con su cable Lightning, no puedo usar mi iPhone y CarPlay. Pero si hay ese pequeño problema, en general USB-C ha demostrado ser beneficioso para mí de maneras en las que no pensé. Por ejemplo, disfruto de cómo ahora puedo cargar mi Apple Watch conectándolo al puerto de carga USB-C de mi iPhone 15 Pro, por ejemplo. Y aunque AirDrop funciona de manera excelente la mayoría de las veces, por alguna razón últimamente he tenido más problemas con archivos que fallan después de muchos minutos de transferencia. Así que ahora conecto un disco de almacenamiento externo USB-C SSD de repuesto al teléfono, copio el video y luego lo paso del disco a la Mac. He intentado grabar en ese mismo SSD externo, pero no me ha funcionado. Mi SSD es demasiado lento para el trabajo, así que aunque lo intentó, falló. Es perfectamente bueno para transportar manualmente videos del iPhone a la Mac, pero ahora estoy buscando un disco externo más rápido y quizás un dock en el que pueda grabar.

Reseña del iPhone 15 Pro: cámaras y vídeo

Dicho esto, disparo videos y he estado probando una externo…