Revisión del gamepad Backbone USB-C para iPhone 15: Estoy convencido

Backbone acaba de enviarme uno de sus nuevos gamepads USB-C para iPhone 15 para que lo pruebe, y resulta que llegó la misma semana en que se lanzó LEGO Fortnite. En lo que tiene que ser la oportunidad perfecta para probar el nuevo accesorio de juegos, he estado probando el nuevo lanzamiento y debo decir que finalmente me he convencido de los agarres del controlador, especialmente uno tan bueno como el Backbone One.

En las últimas semanas, he visto que prácticamente todos han estado poniendo sus manos en el nuevo PlayStation Portal. Pero con toda la cobertura del Viernes Negro, me perdí la oportunidad de poder conseguir uno para mí. Sin embargo, Backbone tuvo la amabilidad de ayudarme a llenar el vacío probando uno de sus nuevos agarres de juego One USB-C, que se actualizó para funcionar con iPhone 15. Lo he estado usando durante los últimos días y debo decir que no creo que necesitaré el Portal, este hace un trabajo tan bueno por sí solo.

De hecho, diría que lo hace mejor que un buen trabajo. El gamepad de Backbone para iPhone ha sido una forma muy refrescante de jugar títulos en mi PlayStation 5 esta semana. Mientras los anuncios de The Game Awards sobre diferentes reconocimientos en el mundo de los videojuegos han acaparado gran parte del protagonismo últimamente, el lanzamiento de LEGO Fortnite ha sido lo único en lo que realmente me he preocupado. Así que cuando el controlador de Backbone apareció en mi puerta a principios de semana, fue como el destino diciéndome que gastara aún más de mi tiempo jugando el nuevo modo de juego de supervivencia.

Y así lo hice.

En los últimos días, he pasado más tiempo del que probablemente debería admitir sumergiéndome en el mundo de LEGO Fortnite, todo en el controlador Backbone One iPhone 15. Y aunque no profundizaré mucho en cómo se compara realmente el nuevo modo de juego, porque esta es una historia sobre el agarre del controlador y no sobre el juego, el accesorio de Backbone y su nuevo soporte para iPhone a través de USB-C han sido una compañía bienvenida en mi viaje.

Directamente de fábrica, el controlador Backbone One llega con un diseño muy similar a la mayoría de los agarres de controlador que existen. Tiene un diseño plegable que utiliza resortes para envolver alrededor de su teléfono inteligente, sin importar qué dispositivo esté utilizando. Personalmente, tengo un iPhone 15 Pro y funcionó sin problemas, incluso con el gran bulto de la cámara en la parte trasera. Hay un poco de almohadilla de goma en ambos extremos que realmente agarra su dispositivo, y aunque la nueva serie de iPhone 15 y su exterior de titanio son propensos a rayarse, todavía no he tenido nada de qué preocuparme.

Una vez que hice clic en su lugar, mi iPhone 15 Pro reconoció el controlador de inmediato. No tuve que configurar nada para empezar a jugar con él, el accesorio simplemente funcionó. Puede personalizar un poco la experiencia en la aplicación de acompañamiento, pero estaba tan ansioso por sumergirme en LEGO Fortnite que ni siquiera me molesté en descargar la aplicación de Backbone hasta más tarde en mi uso. Entonces, si no le gusta tener más aplicaciones de las absolutamente necesarias, me complace informar que la experiencia sigue siendo impresionante.

El controlador en sí no agrega demasiado peso a su teléfono inteligente. Incluso después de unas horas de juegos seguidos, no me cansé de sostener el dispositivo, algo que no siempre puedo decir de mi Nintendo Switch. El Backbone One no es el controlador más ergonómico, pero aún lo encontré bastante cómodo. También disfruté la mayoría de las entradas reales. Los botones en el frente del control tienen suficiente clic, y los joysticks también tienen un buen tacto exterior de goma.

Hasta seré un poco quisquilloso y diré que desearía que las palancas fueran un poco más satisfactorias. No es que sean malas per se, pero ciertamente el eslabón más débil del agarre del controlador. Los gatillos L2 y R2 están bien tal como están, pero no puedo decir lo mismo acerca de sus contrapartes. Apenas algo que va a arruinar la experiencia para mí, pero realmente desearía que se usara un botón ligeramente más satisfactorio.

La mayor parte de mi tiempo con el Backbone Uno la pasé utilizando mi iPhone 15 Pro con la aplicación PS Remote Play de Sony. La integración fue impecable incluso sin ninguna configuración, y el resto de la experiencia fue igual de divertida. Cuando dije anteriormente que estoy reconsiderando si incluso debería obtener un dispositivo dedicado para transmitir juegos desde mi PS5, realmente lo dije en serio. Los juegos como LEGO Fortnite serán donde el Backbone One realmente sobresalga, ya que no necesitas un rendimiento a nivel de milisegundos para disfrutar del juego.

Por otro lado, jugué algunas rondas de Overwatch 2 y no fue exactamente la mejor experiencia. Cualquier tipo de juego en línea que requiera el ping más bajo que puedas obtener no será genial para la transmisión de videojuegos, pero el Backbone One ciertamente no será peor que algo como el PlayStation Portal. Aun así, debo decir que estoy impresionado de que no haya ninguna latencia adicional, lo que habla de lo nativo que es el soporte a través de USB-C.

Por supuesto, el agarre USB-C para el gamepad también es genial para los títulos nativos en iPhone 15. Lo usé para volver a Genshin Impact un poco y probé algunos otros juegos como Resident Evil: Village. Todos funcionaron bastante bien también. Backbone tiene una página útil con todos los diferentes títulos que definitivamente admite, por lo que si está buscando comprar el accesorio para usar con un juego específico, puede buscar con anticipación. Pero incluso si no está en la lista, estaría dispuesto a apostar que seguirá funcionando.

Opinión de 9to5Toys

Realmente nunca me he convencido de los agarres de controlador en el pasado, pero Backbone finalmente me ha convencido con el nuevo agarre USB-C para iPhone 15. Tal vez haya sido porque no estaba convencido de por qué querría usar uno en casa, pero esta semana realmente me ha mostrado lo que me he estado perdiendo. Estoy emocionado de dejar este en algunas de mis bolsas más grandes para cuando esté viajando por la ciudad, así como de llevarlo en cualquier viaje más largo en el futuro cercano. Poder convertir mi teléfono inteligente en un dispositivo tipo Switch es algo que realmente no sabía que necesitaba, pero ahora estoy completamente vendido al concepto.

En cuanto al Backbone One en sí, este realmente parece ser la mejor opción para iPhone 15. Si tienes uno de los últimos dispositivos de Apple, la integración es de primera categoría y la construcción se siente lo suficientemente premium como para justificar el precio de $100.

