Revisión de Speedify VPN: Precios, Seguridad y Rendimiento

Speedify VPN datos rápidos

Nuestra calificación: 3.1 estrellas de 5.00

Precio: Comienza en $7.49 por mes

Características clave:

Versión gratuita dedicada.

Puede combinar múltiples conexiones a Internet.

Servidores desde más de 55 ubicaciones.

Como su nombre sugiere, Speedify VPN se enfoca en la velocidad para destacarse de la competencia. Tiene características únicas como una función de unión que combina múltiples conexiones a Internet para una mejor velocidad y la capacidad de compartir conexiones celulares entre otros usuarios de Speedify.

Si bien estas características centradas en la velocidad pueden ser atractivas, Speedify carece de las características esenciales de seguridad y privacidad que esperamos de un VPN en 2024. Además, tiene un precio relativamente más alto que otros VPN en el mercado, lo que dificulta justificarlo frente a otras opciones más ricas en funciones, más seguras y más asequibles disponibles hoy en día.

Precios de Speedify VPN

Anual

Plan de tres años

Mensual

Speedify Individual

$7.49 por mes

$4.99 por mes

$14.99 por mes

Speedify para Familias

$11.25 por mes

$7.50 por mes

$22.50 por mes

Speedify Teams

$7.49 por usuario por mes

N/A

$14.99 por usuario por mes

Lo ideal es que las suscripciones de VPN tengan un precio de alrededor de $4-$5 por mes para un plan anual y entre $10-$12 por mes para un plan mensual. Sin embargo, las suscripciones de Speedify VPN están en el lado más caro.

Speedify Individual, diseñado para usuarios individuales, tiene un precio de $7.49 por mes para el plan anual y $14.99 por mes para el plan mensual. El plan incluye hasta cinco conexiones de dispositivos simultáneas, pero esto está en el extremo más bajo en comparación con otros VPN, como CyberGhost VPN que ofrece siete conexiones de dispositivos simultáneas y Private Internet Access, que ofrece conexiones ilimitadas.

Speedify también ofrece Speedify Teams, que viene con gestión de cuentas centralizada. Sin embargo, no proporciona tarifas reducidas por usuario en comparación con su precio mensual habitual, a diferencia de la implementación de equipos de Windscribe o TunnelBear. Si bien Speedify Teams ofrece características como la capacidad de comprar servidores dedicados y acceso a la línea de comandos, un precio con descuento podría incentivar a más organizaciones a realizar el gasto.

Además de las opciones mensuales y anuales, Speedify tiene un plan de tres años tanto para su suscripción Individual como para Teams.

Si está decidido a suscribirse a Speedify, su plan de tres años para Familias es la mejor oferta. Por $7.50 al mes, obtienes cinco cuentas, con hasta cinco conexiones de dispositivos simultáneas, al mismo costo mensual que una suscripción anual individual. Puedo ver que esta es una buena opción para equipos pequeños o empresas.

Speedify tiene una versión gratuita completa que no requiere tarjeta o información personal. Sin embargo, tiene un límite de datos, por lo que los usuarios gratuitos solo tienen acceso a 2GB por mes.

Versión gratuita de Speedify VPN

Figure A versión gratuita de Speedify. Imagen: Speedify

Speedify incluye una versión gratuita completa que brinda a los usuarios acceso al VPN sin necesidad de correo electrónico o registro. Sin embargo, tiene un límite de datos de 2GB por mes que realísticamente sólo te dará alrededor de un día de uso.

Durante mi tiempo usando la versión gratuita de Speedify, me impresionó su velocidad; muchos VPN gratuitos son bastante lentos. Tener una versión gratuita rápida podría ser la forma de Speedify de permitir a los usuarios experimentar el rendimiento rápido de su VPN, priorizando la velocidad de la capa gratuita en lugar de dar más datos para uso regular.

La versión gratuita de Speedify teóricamente puede ser útil para instancias esporádicas en las que necesitas protección básica de VPN. Pero si estás buscando un VPN gratuito que no tenga límite de datos, deberías considerar en su lugar ProtonVPN.

Pros de Speedify VPN

Ofrece buena velocidad y rendimiento.

Tiene una versión gratuita.

Función de unión de múltiples conexiones a Internet única.

Permite el uso compartido de redes celulares entre usuarios de Speedify.

Contras de Speedify VPN

No tiene auditoría independiente.

Carece de protocolos de seguridad OpenVPN o WireGuard.

La versión gratuita está limitada a 2GB por mes.

Características de privacidad y seguridad limitadas.

Registra demasiados datos para nuestro gusto.

Seguridad: ¿Es seguro Speedify VPN?

Speedify carece de características de seguridad importantes que me impiden llamarlo un VPN seguro. No incluye los principales protocolos de seguridad OpenVPN y WireGuard, y en su lugar utiliza su propio protocolo propietario de Speedify diseñado para proporcionar un rendimiento rápido.

No tener al menos OpenVPN es un gran fallo en el departamento de seguridad, ya que se considera ampliamente el protocolo VPN más seguro en la actualidad. Si bien tener un protocolo de alto rendimiento puede ser valioso, Speedify debería dar a los usuarios la opción de priorizar la seguridad sobre la velocidad.

Para el cifrado, Speedify cuenta con el cifrado AES-256 de grado militar y el cifrado ChaCha para dispositivos más antiguos. También cuenta con un interruptor de apagado integrado y protección contra fugas de DNS.

Speedify anuncia una política de no registro que afirma que su VPN no registra la actividad de navegación, los sitios visitados o las aplicaciones utilizadas. Sin embargo, no está claro que esta política de no registro esté respaldada por una auditoría independiente de seguridad que pueda confirmar la afirmación.

La política de privacidad de Speedify contradice su propia política de no registro. Afirma: “nosotros almacenamos su dirección IP, el tipo de navegador que está utilizando, las páginas a las que accede” al visitar el sitio web de Speedify. Speedify también dice que registra “a qué hora comienza cada conexión, cuánto dura cada conexión y la cantidad de datos utilizados”. Esta es una cantidad significativa de datos registrados y es algo que debes evitar con cualquier software, y mucho menos un VPN.

La empresa también está basada en los Estados Unidos, un miembro de la alianza de inteligencia Five Eyes y un país ampliamente conocido por sus prácticas de vigilancia. Si la seguridad es una preocupación importante, otros VPN como NordVPN y ExpressVPN te servirán mejor.

Características clave de Speedify VPN

La mayoría de las características de Speedify VPN se centran en aumentar la velocidad de Internet y el rendimiento. Esto va en contra de otros VPN que priorizan incluir características de privacidad y seguridad que protegen tus datos.

Tecnología de unión de canales

Figure B modo de unión. Imagen: Speedify

Speedify viene con una característica única de unión de canales que combina dos o más fuentes de Internet para dar una conexión más rápida y confiable. Esto se logra al distribuir el tráfico web a través de múltiples conexiones.

Probé la unión de canales combinando mi WiFi y los datos celulares de mi teléfono a través de tethering USB. Obtuve alrededor de un 18.6% de aumento en mi velocidad de carga, pero una disminución del 30.21% en la velocidad de descarga.

Estos son resultados mixtos, pero es importante tener en cuenta que la función de unión también puede mejorar la fiabilidad de tu conexión y no solo la velocidad.

Asistencia de portal cautivo

Figure C portal cautivo. Imagen: Speedify

Piensa en las páginas de inicio de sesión que aparecen cada vez que te conectas a la red WiFi gratuita de una cafetería o aeropuerto. Mientras que la mayoría de los VPN te obligan a desconectarte para autenticarte durante esta etapa, exponiéndote a posibles amenazas, Speedify incluye una función de asistencia de portal cautivo que te mantiene conectado al VPN al ingresar tus datos de inicio de sesión.

Esta característica es especialmente útil para trabajadores remotos que pueden utilizar WiFi gratuito y aún así desean mantener una conexión segura al iniciar sesión en estas redes no protegidas.

Pair & Share

Figure D emparejar y compartir. Imagen: Speedify

Esto es otra característica que aumenta la velocidad y que permite a múltiples usuarios de Speedify conectados a la misma red local compartir sus conexiones celulares entre ellos. Si estás en un equipo de usuarios de Speedify, podrás conectarte a sus redes celulares si tienen una señal mejor o una conexión más rápida.

Si viajas regularmente con tu equipo, esta puede ser una excelente manera de obtener internet más estable en caso de apuro.

Rendimiento: ¿Es rápido Speedify VPN?

Como VPN orientado a la velocidad, Speedify cumple con su nombre. En mis pruebas del VPN a través de mi flujo de trabajo habitual, la conexión de Speedify se sintió rápida. Mi uso consistió en trabajar en aplicaciones de Google Workspace como Docs y Drive, asistir a conferencias en línea, transmitir música y navegar por la web para investigar. Los sitios se cargaron con facilidad y no experimenté ninguna caída en la conexión mientras probaba el VPN.

Como advertencia, principalmente utilicé la versión gratuita de Speedify para esta revisión. A diferencia de otros VPN gratuitos, Speedify elige no restringir la velocidad del VPN con su versión gratuita.

En cuanto a las pruebas de velocidad, Speedify Free registró una caída del 57.04% en las descargas y una caída del 22% en la velocidad de carga. Estos son buenos números que se traducen en un rendimiento bastante rápido en general. Cambiar entre servidores y establecer conexiones dentro de la aplicación de escritorio también fue rápido y sin problemas.

Para las fugas de DNS, probé varios servidores de Speedify a través de una herramienta de fuga de DNS pública y registré cero fugas.

Servidores y ubicaciones de Speedify VPN

Una de las mayores desventajas de Speedify es su pequeña red de servidores. Speedify no declara explícitamente la cantidad exacta de servidores que tiene, pero se estima que está alrededor de 200-300. Esto está muy por debajo del promedio de una suite de VPN, que tiene alrededor de 4,000 o más servidores. Lo mismo se puede decir de su distribución de países y ubicaciones, teniendo servidores solo desde 36 países y más de 55 ubicaciones.

Para comparación, Proton VPN viene con 4,462 servidores de 91 países, y Surfshark te da acceso a más de 3,200 servidores de 100 países.

Speedify ofrece servidores dedicados, pero solo como complementos comprables para Speedify Teams. Esto brinda velocidades más consistentes y rápidas, una dirección IP consistente para servicios seguros y funcionalidad de reenvío de puertos.

Si tener una red de servidores diversa es importante, Speedify puede no ser la mejor elección para ti y tu equipo.

Experiencia de la aplicación de Speedify VPN

Usé la versión gratuita de Speedify VPN en mi computadora portátil Windows y funcionó bien. Pude probar la mayoría de las funciones sin problemas y no tuve ningún problema para establecer conexiones con los servidores de Speedify.

En cuanto al diseño, la interfaz de usuario (UI) de Speedify es limpia pero podría ser más intuitiva. En particular, la lista de servidores no se coloca en primer plano como la mayoría de los VPN. En su lugar, debes acceder a ella a través del menú de configuración.

Figure E lista de servidores. Imagen: Speedify

Este clic adicional puede ser un poco molesto si sueles cambiar entre diferentes servidores. La experiencia de la aplicación sería mejor si más de sus funciones no estuvieran enterradas en el menú de configuración.

Aunque me gusta el diseño general de Speedify, su UI plana y sencilla se asemeja a una aplicación moderna de iOS.

¿Vale la pena Speedify VPN?

Aunque cumple con sus promesas de velocidad, Speedify carece de las características de seguridad que queremos de una solución de VPN en 2023. Su omisión del protocolo OpenVPN, el registro de datos a pesar de su política de no registro y la falta de pruebas independientes lo hacen difícil de vender en cuanto a seguridad y privacidad.

También tiene una red de servidores pequeña que ofrece poca flexibilidad a los usuarios que planean desbloquear contenido georrestringido. Esto se suma a su precio muy caro entre opciones más asequibles con flotas de servidores más grandes y una mejor seguridad.

Sólo recomendaría Speedify si las características de aumento de velocidad como la unión de canales y Pair and Share pueden mejorar de forma realista tu flujo de trabajo personal o de equipo. De lo contrario, sería mejor invertir en NordVPN o ProtonVPN en su lugar.

Metodología de revisión

Mi revisión de Speedify VPN involucró una evaluación detallada de sus características, costos y rendimiento en el mundo real. Tuve tiempo práctico usando la versión gratuita de Speedify VPN complementando mis hallazgos con testimonios de usuarios y revisiones de reputación.

Para la velocidad, utilicé el Speedtest público de Ookla para medir tanto las velocidades de descarga como de carga. También ejecuté Speedify a través de DNSLeakTest varias veces para probar la protección de fugas de DNS de Speedify.

Finalmente, califiqué a Speedify VPN en todo, desde sus protocolos de seguridad hasta su precio, basándome en un algoritmo interno para obtener una calificación de 3.1 de 5 estrellas. En mi puntuación, observé a SpeedifyVPN tanto por sí solo como en relación con otras soluciones de VPN en el mercado.