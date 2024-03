Reunión informativa del viernes – The New York TimesBriefing del Viernes – The New York Times

Por qué las elecciones en Rusia son importantes

Los rusos comenzarán a votar por el presidente hoy, pero no hay suspense sobre el resultado: Vladimir Putin, de 71 años, está seguro de reclamar una victoria abrumadora.

Las elecciones, que se llevarán a cabo durante tres días, se realizan mientras la guerra en Ucrania continúa y la oposición rusa intenta convertir la pena por la muerte del líder de su movimiento, Alexei Navalny, en un impulso contra Putin. Los otros tres candidatos en la boleta no representan un desafío.

Desde que fue nombrado por primera vez en 2000, Putin ha consolidado su poder y ha cambiado la Constitución para extender su mandato. Si Putin dura dos términos más, hasta 2036, superaría los 29 años de gobierno de Joseph Stalin.

“Esta elección es un ritual”, dijo Anton Troianovski, nuestro jefe de la oficina de Moscú, a mi colega Amelia Nierenberg. “Es un ritual muy importante para el funcionamiento del estado de Putin y su sistema de poder. Pero tampoco deberías esperar que cambie mucho”.

Aquí hay más de su conversación con Anton.

¿Qué intenta lograr Rusia con esta elección?

Anton: El objetivo es otorgar un nuevo grado de legitimidad pública a Putin para su quinto mandato, y, muy importante, para retratar la invasión de Ucrania por parte de Putin como un respaldo público abrumador.

El Kremlin siempre ha utilizado estas elecciones, aunque no son libres ni justas, para decir que Putin tiene todo este poder porque todas estas personas lo apoyan.

Así que esperamos que anuncien, al cierre de las urnas el domingo, que hubo más del 60 por ciento de participación, y que más del 70 por ciento de la gente votó por Putin. Después de eso, probablemente haya un gran discurso de victoria de Putin.

¿Cómo es el estado de ánimo entre los votantes rusos?

No creo que nadie esté mordiéndose las uñas esperando los primeros resultados de salida el domingo por la noche. Pero donde se ve mucha aprensión es en torno a la pregunta de qué sucederá después de las elecciones.

Quizás lo que más temen los rusos es la movilización, otra convocatoria militar. Hubo una en septiembre de 2022, que desató esta oleada de personas tratando de huir del país. Fue el momento más caótico en el país, en general, desde que comenzó la guerra. En este punto, los analistas dicen que no parece muy probable que eso vaya a suceder. Eso se debe a que Rusia tiene la iniciativa en el campo de batalla.

Pero también está el tema de la represión. ¿Habrá otra ola de represión, de arrestos, de nuevas y represivas leyes que se aprueben después de las elecciones? Esa también es una posibilidad.

Estas elecciones son importantes para Putin. Necesita la demostración de aprobación pública para él y su guerra.

¿Cómo ha cambiado la muerte de Alexei Navalny la elección?

La muerte de Navalny produjo simultáneamente un gran desconsuelo y una gran esperanza entre los rusos que se oponen a Putin.

Desconsuelo, porque era como la figura que la gente podía imaginar como presidente de una Rusia más democrática, posterior a Putin.

Esperanza, porque hubo esta tremenda manifestación de dolor después de su muerte, incluyendo en Rusia, donde, según muchas estimaciones, decenas de miles de personas acudieron a su funeral y a su tumba en los días posteriores al funeral.

Las personas dentro de Rusia sabían que había muchos que se oponían a la guerra, pero casi nunca los veías manifestar eso públicamente. Su funeral se convirtió en este mensaje: que todavía hay críticos de Putin, críticos de la guerra dentro de Rusia, que pueden hacer escuchar sus voces si ven la ocasión adecuada para hacerlo.

¿Cómo planean protestar los seguidores de Navalny esta vez?

Rusia, en este momento, es más represiva de lo que ha sido en el período postsoviético. La pregunta es: En este ambiente, ¿puede la oposición rusa seguir utilizando las elecciones de alguna manera para enviar un mensaje de disidencia?

Una de las últimas cosas que publicó Navalny en su página de Instagram antes de morir fue una convocatoria a una protesta en las urnas el último día de votación, domingo 17 de marzo, al mediodía.

La idea es: no hay ley que prohíba ir a votar. De hecho, el gobierno quiere que votes. Y no hay ley que prohíba presentarte en cualquier momento. Entonces, ¿por qué no todos los que están en contra de Putin y en contra de la guerra se presentan al mediodía del 17 de marzo?

El equipo de Navalny espera ver estas largas filas y eso mostrará al gobierno cuántas personas están en contra de la guerra. Pero la participación será difícil de medir, dado que Rusia tiene decenas de miles de centros de votación.

