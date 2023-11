Resumen del Lunes: Un tercer intercambio entre Hamas e Israel.

Avigail Idan, de 4 años, fue liberada de Gaza ayer. Crédito… Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos

Hamas e Israel realizan su tercer intercambio de prisioneros-rehenes

Hamas liberó ayer a 17 rehenes más, incluida una estadounidense: Avigail Idan, que cumplió 4 años el viernes, casi siete semanas después de que sus padres murieran en el ataque transfronterizo del 7 de octubre en el sur de Israel.

Esto es lo que sabemos sobre los rehenes.

La oficina del primer ministro de Israel dijo que 14 israelíes, incluidos nueve niños, y tres extranjeros fueron liberados el tercer día del alto el fuego negociado. Los términos del acuerdo, que comenzó el viernes e implica la liberación de 50 rehenes a cambio de 150 mujeres y menores palestinos detenidos en Israel, ha permitido la pausa más larga en los combates en Gaza desde el 7 de octubre. Está programado para terminar el martes.

Israel se ofreció a extender la pausa un día por cada 10 rehenes adicionales liberados, y Hamas luego anunció que también buscaba extender el alto el fuego.

Las últimas novedades.

Retrasos: Hamas amenazó el sábado con posponer el segundo intercambio, alegando que Israel no había permitido que suficiente ayuda llegara al norte de Gaza. Después de una larga demora, se llevó a cabo el intercambio, e Israel liberó a 39 prisioneros y detenidos palestinos. El retraso generó temores de que las liberaciones posteriores fueran igualmente problemáticas.

Ayuda: 200 camiones de alimentos, agua, medicinas, combustible y gas de cocina han llegado a Gaza cada día durante el alto el fuego, según el presidente Biden. Con prácticamente sin combustible o carbón, las familias están quemando puertas y marcos de ventanas para cocinar lo que puedan rebuscar. “Volviendo a la Edad de Piedra”, declaró un hombre.

Qué sigue: Un alto el fuego prolongado podría crear más oportunidades para que otros países, especialmente Estados Unidos, presionen a Israel para que reduzca su respuesta militar, que ha matado a más de 13.000 gazatíes, según los funcionarios de salud allí.

La temporada de incendios de Australia comienza temprano

Después del invierno más cálido registrado y una primavera inusualmente cálida y seca, se han desatado cientos de incendios a lo largo de la costa este de Australia, incluido uno que arrasó 53 hogares en Queensland. La semana pasada, en la costa oeste, vientos fuertes y una ola de calor inusualmente temprana avivaron un incendio descontrolado a poco más de una docena de millas del centro de la ciudad de Perth.

Para el domingo, los bomberos habían contenido el incendio de Perth, que había arrasado unas 4,500 acres y destruido 18 hogares.

Avivado por el patrón climático de El Niño, y empeorado por el cambio climático, se espera que este sea el primer año cálido y seco del país desde el verano de 2019-20. Se espera que esta temporada sea la peor desde ese período, cuando casi 500 personas murieron por exposición directa al fuego y la inhalación de humo.

Los niños no vacunados están impulsando un aumento en los brotes

Los brotes de enfermedades que matan principalmente a niños se están propagando, impulsados por las interrupciones en los sistemas de salud durante la pandemia de coronavirus que dejaron a más de 60 millones de niños sin una sola dosis de vacunas infantiles estándar.

Hacia la mitad de este año, 47 países informaron de brotes graves y mortales de sarampión, en comparación con 16 países en junio de 2020. Nigeria actualmente enfrenta el mayor brote de difteria de su historia, con casi 600 muertes hasta el momento. Doce países informan de la circulación del virus de la polio. Muchos de los niños que no recibieron sus vacunas ahora han dejado de ser parte de los programas de vacunación de rutina, y representan casi la mitad de todas las muertes infantiles por enfermedades prevenibles con vacunas, según la organización Gavi, que ayuda a financiar la vacunación en países de ingresos bajos y medianos.

Proteger a esos niños requerirá una costosa campaña de vacunación.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asia Pacífico

La Organización Mundial de la Salud clasifica a su región de África como la que tiene la tasa de suicidios más alta del mundo, con algunos de los gastos públicos más bajos en salud mental. Una iniciativa sin fines de lucro tiene como objetivo cambiar eso.

Los salones de peluquería ya son un lugar de reunión favorito para las mujeres. Al ofrecer capacitación en salud mental a peluqueros en ciudades de África occidental y central, donde el asesoramiento sigue siendo escasamente accesible, y mucho menos aceptado, el plan podría brindar alivio a cientos de clientes.

The Beatles, la inteligencia artificial y el sombrío futuro de la música pop

El último sencillo de The Beatles, “Now and Then”, fue posible gracias a herramientas de inteligencia artificial que aislaron la voz de John Lennon de una grabación antigua y embarrada. La canción encabezó las listas en Gran Bretaña y Estados Unidos en cuestión de días después de su lanzamiento este mes, apuntando a un futuro en el que ninguna gallina de oro necesite dejar de poner huevos, escribe mi colega Peter C. Baker.

Gran parte de la conversación sobre las herramientas de inteligencia artificial y el arte se ha centrado en qué material “nuevo” puede generar un programa de computadora por sí solo. Pero el exitoso lanzamiento de “Now and Then”, escribe Peter, sugiere un camino más plausible para la inteligencia artificial y el negocio de la cultura: facilitar la monetización de contenido existente que ya es rentable. No hay razón para no imaginar un futuro en el que nuestros artistas favoritos se nos presenten incesantemente, obstaculizando la inversión en innovaciones y experimentos que den como resultado arte novedoso.