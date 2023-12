Resultados esperados con el presidente Felix Tshisekedi a la cabeza

Los resultados completos de las elecciones en la República Democrática del Congo se esperan en breve. El presidente Félix Tshisekedi goza de una amplia ventaja sobre los candidatos de la oposición que han exigido una repetición de la votación.

El presidente Tshisekedi ha recibido aproximadamente el 72% de los votos anunciados hasta el momento, y parece encaminarse hacia un segundo mandato.

Las elecciones del 20 de diciembre estuvieron marcadas por graves problemas logísticos. Tuvo que ser extendida a un segundo día en algunas partes del vasto país. Alrededor de dos tercios de los colegios electorales abrieron tarde, y el 30% de las máquinas de votación no funcionaron, según un grupo de observadores. Millones de personas esperaron durante horas antes de poder votar, mientras que otros se dieron por vencidos y se fueron a casa.

La oposición afirmó que los problemas eran parte de un plan deliberado para permitir que los resultados se manipularan a favor del Sr. Tshisekedi. Esto fue desestimado por el jefe de la comisión electoral, quien dijo que los candidatos de la oposición querían nuevas elecciones porque “saben que perdieron… son unos malos perdedores”.

El jefe de elecciones, Denis Kadima, reconoció algunas irregularidades pero insistió en que los resultados anunciados hasta el momento reflejan la voluntad del pueblo congoleño.

El ex presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ya ha publicado un mensaje en X felicitando al Sr. Tshisekedi por su reelección.

El magnate del fútbol y empresario minero Moise Katumbi está en segundo lugar con aproximadamente el 18% de los votos, mientras que el ex ejecutivo petrolero Martin Fayulu, que afirma que le robaron la victoria en las elecciones de 2018, está en tercer lugar con alrededor del 5%.

Los funcionarios electorales aún no han dicho cuántos colegios electorales abrieron o cuántas personas votaron. Hasta el momento, se han contabilizado 17,8 millones de votos, provenientes de 55,000 de los 76,000 colegios electorales. Alrededor de 44 millones de personas estaban registradas para votar.

No está claro si alguno de los 18 candidatos de la oposición desafiará los resultados en los tribunales; el Sr. Katumbi ya ha dicho que no vale la pena porque los tribunales no son independientes. La Corte Constitucional tiene 10 días para escuchar cualquier desafío legal antes de anunciar los resultados finales el 10 de enero de 2024, con la ceremonia de investidura programada para el 20 de enero.

DR Congo es aproximadamente cuatro veces más grande que Francia, pero carece de infraestructura básica. Incluso algunas de sus principales ciudades no están conectadas por carretera.

Aproximadamente dos tercios de los 100 millones de habitantes del país viven por debajo de la línea de pobreza, ganando $2.15 (£1.70) al día o menos.

Los votantes también eligieron representantes parlamentarios, provinciales y municipales, con alrededor de 100,000 candidatos en total. Las elecciones no se llevaron a cabo en partes del este debido a los enfrentamientos que han ocurrido en la zona durante las últimas tres décadas.

Decenas de grupos armados han luchado por controlar partes de la región, que es el hogar de gran parte de la vasta riqueza mineral del país, incluidas vastas reservas de cobalto, una parte vital de muchas baterías de litio, consideradas esenciales para un futuro libre de combustibles fósiles.