Residente filipino será clavado en una cruz por 35ta vez el Viernes Santo para rezar por la paz mundial

MANILA, Filipinas (AP) — Un aldeano filipino planea ser clavado en una cruz de madera por 35.ª vez para recrear el sufrimiento de Jesucristo en una brutal tradición del Viernes Santo que dijo dedicaría a orar por la paz en Ucrania, Gaza y el disputado Mar de China Meridional.

Ruben Enaje, un carpintero y pintor de 63 años, dijo que él y otros siete aldeanos se han inscrito para las crucifixiones reales, que se han convertido en un espectáculo religioso anual que atrae a cientos de turistas en tres comunidades rurales en la provincia de Pampanga, al norte de Manila.

El macabro ritual se reanudó el año pasado después de una pausa de tres años debido a la pandemia de coronavirus. Ha convertido a Enaje en una celebridad del pueblo por su papel de “Cristo” en la recreación cuaresmal del Vía Crucis.

Antes de las crucifixiones, Enaje dijo a The Associated Press por teléfono el jueves por la noche que ha considerado terminar su penitencia religiosa anual debido a su edad, pero dijo que no pudo rechazar las solicitudes de los aldeanos para que ore por familiares enfermos y toda clase de dolencias.

La necesidad de oraciones también se ha profundizado en un período alarmante de guerras y conflictos en todo el mundo, dijo.

“Si estas guerras empeoran y se expanden, más personas, especialmente jóvenes y ancianos, se verían afectados. Se trata de personas inocentes que no tienen absolutamente nada que ver con estas guerras”, dijo Enaje.

A pesar de la distancia, las guerras en Ucrania y Gaza han contribuido a aumentar los precios del petróleo, el gas y los alimentos en otros lugares, incluida Filipinas, lo que hace más difícil que las personas pobres puedan estirar sus escasos ingresos, dijo.

Más cerca de casa, la creciente disputa territorial entre China y Filipinas en el Mar de China Meridional también ha generado preocupaciones porque obviamente es un conflicto desequilibrado, dijo Enaje. “China tiene muchos barcos grandes. ¿Puedes imaginar lo que podrían hacer?” preguntó.

“Por eso siempre rezo por la paz en el mundo”, dijo y agregó que también buscaría alivio para las personas en las provincias del sur de Filipinas, que han sido golpeadas recientemente por inundaciones y terremotos.

En la década de 1980, Enaje sobrevivió casi ileso cuando cayó accidentalmente de un edificio de tres pisos, lo que lo llevó a someterse a la crucifixión como agradecimiento por lo que consideró un milagro. Extendió el ritual después de que sus seres queridos se recuperaron de enfermedades graves, uno tras otro, y consiguió más contratos de trabajo como carpintero y pintor de letreros.

Durante las crucifixiones anuales en una colina polvorienta en el pueblo de San Pedro Cutud en Pampanga y otras dos comunidades cercanas, él y otros devotos religiosos, con coronas de espinas de ramas, llevan pesadas cruces de madera en la espalda por más de un kilómetro, a menudo bajo el ardiente calor del verano. Actores del pueblo vestidos como centuriones romanos luego martillan clavos de acero inoxidable de 4 pulgadas (10 centímetros) a través de sus manos y pies, luego los levantan en cruces de madera bajo el sol durante unos 10 minutos mientras una gran multitud reza y toma fotos.

Otros penitentes caminan descalzos por las calles del pueblo y golpean sus espaldas desnudas con palos de bambú afilados y trozos de madera. Algunos participantes en el pasado abrieron cortes en las espaldas de los penitentes utilizando vidrio roto para asegurarse de que el ritual fuera lo suficientemente sangriento.

Muchos de los penitentes, en su mayoría empobrecidos, realizan el ritual para expiar sus pecados, orar por los enfermos o por una vida mejor, y dar gracias por los milagros.

El espeluznante espectáculo refleja la marca única de catolicismo de Filipinas, que fusiona las tradiciones de la iglesia con las supersticiones populares.

Los líderes de la iglesia en Filipinas, la nación católica más grande de Asia, han fruncido el ceño ante las crucifixiones y autoflagelaciones. Los filipinos pueden mostrar su fe y devoción religiosa, dicen, sin hacerse daño y haciendo trabajo de caridad en su lugar, como donar sangre, pero la tradición ha perdurado durante décadas.