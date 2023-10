Resident Evil Village en el iPhone 15 Pro me ofreció algo muy raro: una buena experiencia de juego móvil.

Cuando Resident Evil Village se mostró por primera vez en el evento de Apple en septiembre, estaba emocionado pero también un poco cauteloso. La idea de que un teléfono pueda ejecutar una experiencia a nivel de consola se siente casi demasiado buena para ser verdad, sin embargo, después de pasar una semana con él, me emociona aún más lo que está por venir.

A pesar de mi emoción por el futuro, Resident Evil Village es mucho más que una demostración técnica de hacia dónde podría ir el gaming móvil; es una experiencia completa con modos de gráficos, DLC y más. Resident Evil Village es un juego con el que estoy familiarizado y uno de los juegos de nivel de consola más antiguos para probar ese chip A17 Pro en mi iPhone 15 Pro Max.

Tendremos que esperar unos meses más para los puertos más impresionantes, pero hasta ahora, las señales de juegos de calidad de consola en dispositivos Apple lucen bien. Tal vez, incluso mejor de lo que nunca ha sido.

¿Qué hace que Resident Evil Village funcione en iPhone?

(Crédito de la imagen: Future / Apple)

Aunque técnicamente se puede jugar a Resident Evil Village con controles táctiles, estos hacen que la experiencia de Resident Evil Village sea significativamente peor. De alguna manera, me encanta esto.

Representa lo que es Village: un juego diseñado para ser jugado con varios botones a la vez. No se ha simplificado ni se ha mutilado para que sea más atractivo para las audiencias móviles. En un sentido puramente técnico, Resident Evil Village es relativamente inaccesible ya que necesitas un controlador y preferiblemente unos auriculares para tener la mejor experiencia.

Cuando cojo mi iPhone 15 Pro Max, no siento que CAPCOM me trate como si fuera un niño y me dé la versión “infantil” de la experiencia base. Es exactamente el mismo juego que jugué en 2021, con todas sus fallas. Puedo hablar con alguien que jugó el juego en PC y compartir las mismas historias, la misma experiencia.

El problema del gaming móvil

(Crédito de la imagen: Activision)

Nunca realmente le he dado reverencia al gaming móvil tanto como debería. Tiene algunas experiencias maravillosas como Monument Valley y los ports de juegos como Genshin Impact y Stardew Valley funcionan muy bien. Los mejores juegos para iPhone han logrado comprimir experiencias concebidas en consola y PC en el pequeño formato de los teléfonos modernos, y estos juegos logran funcionar por sí solos.

Sin embargo, hay una complejidad que los usuarios esperan de las experiencias de juego modernas de consola que, debido a la falta de botones y al espacio de pantalla limitado, los teléfonos móviles simplemente no pueden ofrecer. Stardew Valley es bueno debido a su ritmo pausado y Genshin Impact funciona porque solo se necesitan unos pocos botones.

Aunque Call of Duty Mobile adapta admirablemente la fórmula a los teléfonos móviles, no es tan impactante ni divertido como jugar en una buena configuración de consola. Puede que antes no haya creído esto, pero Resident Evil Village demuestra que los juegos móviles son capaces de más que eso.

¿Qué sigue?

(Crédito de la imagen: Capcom)

Hasta ahora, sabemos que Resident Evil 4 Remake, Death Stranding: Director’s Cut y Assassin’s Creed Mirage saldrán en el iPhone 15 Pro en el próximo año. Resident Evil Village no tiene esta capacidad, pero el resto de los juegos se pueden comprar una vez con tu ID de Apple y también se pueden jugar en tu Mac y iPad, lo que hace que el precio de $59.99 parezca un poco más razonable.

Resident Evil 4 Remake se lanzó recién a principios de año en consolas y PC, mientras que Assassin’s Creed Mirage salió en septiembre. El iPhone 15 Pro Max tiene apenas un poco más de un mes, por lo que no es inconcebible pensar que los nuevos juegos podrían lanzarse simultáneamente en móvil, algo casi sin precedentes.

Sin embargo, todos estos juegos también se pueden jugar en PS4 y Xbox One, que son consolas de una generación anterior. Aún no hemos visto un puerto de un juego exclusivo para consolas actuales. Este será el próximo obstáculo para los iPhones 15 Pro, pero si logran superarlo o no, este avance hacia el gaming seguirá siendo un éxito para mí.

No es que dispositivos móviles anteriores no hayan tenido la potencia para ejecutar juegos de este calibre, sino que les ha faltado el apoyo para aprovecharlo. Apple está apoyando el gaming de una manera importante con el modo de juego de macOS Sonoma y estos teléfonos completamente nuevos. Resident Evil Village no se siente como un fuego de artificio para Apple, sino como el inicio de algo mucho más grande.