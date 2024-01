Reseñas de Vision Pro: Sorprendente duración de la batería, ‘extrañas’ personalidades y másRevisiones de Vision Pro: Sorprendente Vida de la Batería, Personalidades ‘Extrañas’, y Más

Los primeros análisis completos del Apple Vision Pro se publicaron hoy, revelando algunos detalles nuevos sobre el auricular antes de su lanzamiento en los EE. UU. el viernes.

Para obtener más información, consulte nuestro resumen de reseñas y videos de desempaquetado de Apple Vision Pro.

Duración de la batería

Apple dice que el Vision Pro proporciona hasta dos horas de duración de la batería en general, y hasta 2.5 horas para la reproducción de video 2D específicamente. Sin embargo, en su reseña, Brian Tong dijo que logró casi 2.5 horas de duración de la batería para uso general, y separadamente pudo ver la película de tres horas Avengers: Endgame con una sola carga.

John Gruber de Daring Fireball también dijo que consistentemente obtuvo al menos tres horas de duración de la batería con una carga completa, pero no mencionó ningún caso de uso específico.

En general, parece que el Vision Pro puede durar hasta 30 minutos más por carga de lo que Apple afirma, pero los resultados variarán.

Pantalla de inicio

Según Tong, las aplicaciones de terceros en visionOS se enumeran alfabéticamente a partir de la segunda página de la pantalla de inicio y no se pueden reorganizar como en el iPhone y el iPad. Tampoco se pueden colocar aplicaciones en carpetas.

Crédito de la imagen: Brian Tong

También confirmó que no se pueden agregar sitios web a la pantalla de inicio a través de Safari, lo cual es inconveniente dado que algunos servicios populares como YouTube y Spotify solo estarán disponibles a través de la web en Vision Pro en el lanzamiento.

Apple podría agregar estas opciones en futuras actualizaciones de visionOS.

Personas y EyeSight

Dado que el Vision Pro cubre su rostro durante las videollamadas, Apple le permite crear una versión digital de usted mismo llamada Persona.

Apple se refiere a una Persona como una “representación espacial auténtica” de una persona que muestra expresiones faciales y movimientos de manos en tiempo real. La función todavía está en beta, y parece que Apple tiene mucho margen de mejora.

Crédito de la imagen: Brian Tong

Joanna Stern del Wall Street Journal:

En FaceTimes con amigos y familiares, las reseñas fueron unánimes: “Te ves horrible”, dijo mi hermana. “Es como Botox del infierno”, comentó el siempre amable Jason Gay. “Aterrador”, dijo mi papá.

Llamar a otros revisores del Vision Pro fue ligeramente mejor porque todos nos veíamos ridículos. Pero todos estuvieron de acuerdo en que yo era la que peor se veía. Y esto fue después de que hice mi Persona numerosas veces, con iluminación profesional.

Pobre Joanna! (¡Sigue siendo increíble, nada puede cambiar eso!)

Nilay Patel de The Verge:

No entraré en tanto detalle sobre el extraño y extremadamente inquietante sistema de persona en 3D de Apple aquí […] Se puede ver por qué Apple puso la etiqueta beta en ellos; hay un largo camino por recorrer antes de que usar una persona en una llamada no sea, como mínimo, molesto y, como máximo, extremadamente grosero.

Las personas se extienden a la pantalla exterior del Vision Pro, lo que permite a otros ver una recreación digital de sus ojos. Esta función se llama EyeSight, y desde que se publicaron las reseñas del Vision Pro hoy, ha sido mayormente criticada en las redes sociales.

The most surprising takeaway from all the Vision Pro reviews/videos is how universally awful the EyeSight display is. Until today, I expected it to be super important to the “I’m still in the real world” experience. Now, I’m 95% sure it’ll be canned by the 2nd gen. pic.twitter.com/H90Wa3ckL7

— Snazzy Labs (@SnazzyLabs) January 30, 2024

Pantalla virtual de Mac

Muchos revisores compartieron sus opiniones sobre el uso del Vision Pro como una pantalla externa para una Mac.

Scott Stein de CNET quedó impresionado:

¿Qué pasaría si mi escritorio fueran solo monitores flotantes? ¿Y si no necesitara más que un auricular? Vision Pro se acerca a esa sensación cuando todas las aplicaciones están abiertas y el flujo es continuo. Estoy haciendo eso ahora. Estoy en mi ordenador virtual flotante mientras escribo esto. Hay fallos, y a veces los controles se sienten demasiado flotantes, pero en su primera forma, me sorprende lo bueno que ya es.

Sin embargo, mencionó un inconveniente:

Y aunque la pantalla del Vision Pro es excelente como monitor, mirar al espacio 3D durante un tiempo pone mis ojos en una zona de enfoque diferente al de la realidad. Al quitarme el casco para trabajar en mi ordenador portátil, mis ojos necesitan tiempo para calmarse y volver a enfocarse. Siento que me encuentro en largas sesiones en Vision Pro, pero mis ojos quieren que tome descansos.

Mark Spoonauer de Tom’s Guide:

Una de las opciones en el Centro de control es la capacidad de conectarse con su Mac, pero también puede traer el escritorio de su Mac al Vision Pro solo con mirarlo. Vi un botón de Conectar flotando sobre mi MacBook Pro de 14 pulgadas, junté mis dedos y vi que la pantalla de mi portátil se ponía en blanco, apareciendo en la pared frente a mí en su lugar.

No obtienes varias vistas de escritorio, pero sí obtienes una pantalla cristalina 4K que renderiza el texto nítidamente, y puedes hacer que ese lienzo sea enormemente grande para que supere a la mayoría de los mejores monitores. Tu teclado y ratón siguen funcionando como lo harían normalmente sin latencia. Incluso puedes usar tu teclado en aplicaciones de Vision Pro si lo deseas. Sí, solo Apple podría hacer esto, y puedo verme llevando el Vision Pro en viajes de negocios y usándolo de nuevo en el hotel.

Manténgase atento para obtener detalles adicionales sobre el Vision Pro en los próximos días.