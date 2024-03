Reina Camila toma el escenario junto al Rey Carlos y la Princesa Kate.

En las últimas semanas, a medida que la enfermedad ha dejado de lado a dos de las figuras reales más visibles de Gran Bretaña, Catalina, Princesa de Gales, y el Rey Carlos III, un miembro del gabinete de la familia ha entrado en escena: la Reina Camila.

La semana pasada, viajó a la Isla de Man para pronunciar un discurso en nombre de Carlos y se reunió con funcionarios públicos y grupos comunitarios. Luego voló a Irlanda del Norte, donde visitó una panadería y una carnicería, asistió a un evento literario y aceptó saludos en un desfile militar.

Camila, de 76 años, sonrió para los fotógrafos, bromeando el jueves que un niño pequeño que robó el protagonismo durante su visita a la carnicería era un “natural”. No mostró signos de la carga de cuidar a un esposo enfermo de cáncer, ni que un día después Catalina anunciara que también había sido diagnosticada con cáncer.

Es el tipo de giro del destino que los observadores reales disfrutan: Camila, la mujer cuya sola existencia una vez pareció amenazar la estabilidad de la familia real, ha surgido como una fuerza estabilizadora durante una importante crisis de salud real. En ocasiones recientes, ha parecido como si estuviera cargando toda la Casa de Windsor en sus hombros.

“Este es un momento vulnerable para la familia real, donde sus debilidades humanas están completamente a la vista”, dijo Arianne J. Chernock, profesora asociada de historia en la Universidad de Boston y experta en la monarquía británica moderna. “El propio trasfondo y entrenamiento de Camila pueden ayudarla en estas circunstancias.”

Con su esposo cancelando compromisos públicos mientras recibe tratamiento, y con Catalina fuera de circulación por un tiempo indeterminado para recibir quimioterapia, Camila ha asumido deberes de alto perfil. Su viaje a Irlanda del Norte, programado antes de que el rey enfermara, la situó en un terreno diplomáticamente delicado, dado el legado de violencia sectaria del territorio y su gobierno políticamente frágil. Por todo lo que se dice, lo hizo bien.

Camila no es la única realeza senior que asume la carga mientras Carlos y Catalina están enfermos. La princesa Ana, la hermana del rey, ha mantenido su típica agenda llena de eventos reales. El esposo de Catalina, el príncipe Guillermo, espera volver a sus deberes a tiempo completo después de las vacaciones de Pascua, y Carlos ha continuado reuniéndose con líderes extranjeros y celebrando su sesión semanal con el Primer Ministro Rishi Sunak.

Pero nadie ha sido un sustituto más conspicuo que Camila. En el servicio del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster este mes, lideró a la familia real junto con Guillermo. Hablando en la Isla de Man, dijo: “Mi esposo lamenta mucho no poder estar con nosotros en esta ocasión tan especial, pero me ha enviado armada con una copia de su discurso para leerlo en su nombre.”

Su estilo rápido y directo, tan tentador para comediantes como Tracey Ullman para imitar, ha ayudado a estabilizar a una familia gravemente desequilibrada. Ella tranquiliza a la gente de que el rey está bien y trata de proyectar una sensación de normalidad. Cuando una madre sostuvo a su bebé, Louis, Camila respondió que tenía un nieto llamado Louis, que dijo que era “todo un manojo”. Fue un contraste aliviante con Catalina, que en su anuncio en video habló sobre la angustia de decirle a Louis y a sus otros dos hijos que estaba enferma.

Incluso antes de la reciente oleada de enfermedades, las filas de la familia real habían sido diezmadas por las muertes de la Reina Isabel II y su esposo, el Príncipe Felipe; la amarga partida del Príncipe Harry y su esposa, Meghan; y el exilio del Príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein, el delincuente sexual. Eso aumentó la carga sobre Camila, quien asumió el título de reina consorte en 2022 tras la muerte de Isabel.

A principios de este mes, Camila se tomó una semana libre para pasar tiempo con su esposo y familia, lo que inquietó a algunos observadores reales, dados los problemas de personal de la familia. Pero volvió rápidamente a sus deberes.

El surgimiento de Camila no resuelve lo que se ha convertido en un problema agudo para la familia real. El año pasado, realizó 233 compromisos, según un recuento del Daily Telegraph, mientras que Carlos llevó a cabo 425. Pero ambos están en sus 70 años, y la generación más joven no está asumiendo esa carga. Incluso antes de la enfermedad de Catalina, ella y Guillermo participaban en menos eventos reales, citando a su joven familia.

Algunos expertos dijeron que esperaban que la familia real hiciera mayor uso de las redes sociales para amplificar sus apariciones en persona. La cuenta de Instagram de la familia tiene más de 13 millones de seguidores y su cuenta en X supera los cinco millones. Pero el lado negativo de las redes sociales quedó claro durante la prolongada hospitalización y convalecencia de Catalina, cuando estallaron rumores y teorías de conspiración.

“Van a tener que cambiar lo que hacen,” dijo Peter Hunt, ex corresponsal real de la BBC. “En ausencia de Guillermo y Kate, no tienen el personal. No van a poder cumplir como lo hacían antes.”

Para Camila, esta última iteración es otro giro en su compleja relación con el público, uno que ha evolucionado hacia la aceptación, si no el cariño. En una encuesta realizada el año pasado por la firma de investigación de mercado YouGov entre adultos británicos, Camila tenía un índice de aprobación del 41 por ciento. Eso es mayor que Harry, con un 27 por ciento, pero por debajo de Carlos, con un 51 por ciento, Catalina, con un 63 por ciento, y Guillermo, con un 68 por ciento.

Para los historiadores reales, la coronación del año pasado fue la culminación de años de rehabilitación de imagen por parte de Carlos y Camila, que comenzaron su romance cuando ella era conocida como Camila Parker-Bowles. Ella cargó gran parte de la culpa por el fracaso de su primer matrimonio, con la Princesa Diana, quien murió en un accidente automovilístico en 1997. Los tabloides de Londres vilipendiaron a Camila, publicando detalles íntimos sobre sus vidas personales en sus portadas.

Pero en los años desde que Carlos y Camila se casaron en 2005 en una ceremonia civil discreta, han trabajado constantemente en reconstruir sus imágenes. Camila se convirtió en una participante activa y diligente en la vida real. Nada hizo tanto por cimentar su estatus como cuando la reina, poco antes de su muerte, delineó un plan para que Camila se convirtiera en reina consorte, poniendo fin a años de incertidumbre y especulación sobre su estatus.

En retrospectiva, los observadores reales dicen que la bendición de Isabel podría haber sido tanto sobre garantizar una transición suave en la monarquía después de su reinado como un premio a Carlos y Camila por sus mejoradas imágenes públicas.

“No es que Isabel pudiera prever la serie de desafíos que la familia real ha enfrentado el año pasado, pero Isabel reconoció que la monarquía nunca se trata solo del monarca, sino de la familia en el trono,” dijo la Profesora Chernock de la Universidad de Boston. “Ahora es el momento de Camila.”