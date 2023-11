Israel toma el control del hospital de Gaza que se convirtió en un símbolo de la guerra misma.

Noticias de última hora: ¿Evidencia contundente o fabricaciones? Así está la situación en el hospital Al-Shifa.

Ocho horas después del operativo en el hospital, el ejército israelí hizo públicas varias fotos y videos que, asegura, respaldan sus afirmaciones. Entre las imágenes se muestran 13 armas que, según dicen, sus soldados descubrieron en el hospital y un comunicado en el que afirman haber encontrado un centro de mando militar en la unidad de resonancia magnética del hospital.

Sin embargo, The New York Times no pudo verificar la procedencia de las armas y equipos en las imágenes ni evaluar la existencia del centro de mando. A pesar de un tiroteo al inicio del operativo, no hay reportes de enfrentamientos con combatientes de Hamas en el lugar.

Por su parte, Hamas ha desestimado el relato israelí como “una historia fabricada que nadie creería”. Si Israel no logra proporcionar evidencia convincente de que el hospital se usaba para albergar tropas, guardar armas y comandar combatientes, su objetivo declarado de derrocar a Hamas podría verse amenazado.

La guerra comenzó con un ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre, que dejó alrededor de 1,200 muertos y más de 240 secuestrados, de acuerdo a funcionarios israelíes. Desde entonces, el contraataque israelí ha cobrado la vida de más de 11,000 personas en Gaza, incluyendo a más de 4,600 niños, según funcionarios de salud en Gaza.

Por su parte, Israel busca sacar a Hamas del poder y recuperar el control de un territorio que ocupó entre 1967 y 2005. Desde que Hamas tomó el control total del enclave costero, Israel y Egipto han mantenido un estricto bloqueo a Gaza.

Inicialmente, el operativo del miércoles pareció transcurrir sin derramamiento de sangre. Aunque se reportaron intercambios de disparos entre soldados israelíes y combatientes fuera del hospital, el director del hospital afirmó que los soldados habían destruido un muro del hospital antes de entrar, rompiendo varias ventanas y hiriendo a personas dentro del hospital con metralla.

La comunidad internacional tendrá la última palabra sobre quién tiene razón en este polémico operativo que ya está despertando preocupación global.