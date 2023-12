Rehenes de Hamas y familias de los cautivos demandan a la Cruz Roja en el tribunal israelí.

Decenas de personas que fueron secuestradas de Israel por terroristas de Hamas el 7 de octubre o están relacionadas con rehenes han demandado al Comité Internacional de la Cruz Roja en un tribunal israelí, argumentando que la organización no ha cumplido con su obligación de ayudar a las víctimas de conflictos armados y violencia y proteger sus vidas y dignidad.

La demanda se presenta en medio de una creciente presión política de los israelíes y sus líderes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, sobre la Cruz Roja para que haga más para persuadir a Hamas de permitir que sus trabajadores de ayuda y paramédicos visiten a los rehenes restantes. Israel cree que 129 personas, en su mayoría hombres, siguen siendo cautivos.

El Sr. Netanyahu ha instado a la Cruz Roja a ejercer presión pública sobre Hamas para que permita el acceso a los rehenes, pero la presidenta de la organización, Mirjana Spoljaric, ha dicho que “cuanta más presión pública aparentemente hagamos, más cerrarán la puerta”.

La demanda civil, presentada en el Tribunal de Distrito de Jerusalén el jueves, dice que la Cruz Roja no ha visitado a los rehenes en cautiverio para verificar su salud, proporcionarles medicamentos y luego informar a sus familiares sobre su bienestar. La queja también afirma que la Cruz Roja “no hizo y no está haciendo lo suficiente para lograr su liberación”.

La demanda civil fue presentada en nombre de ex rehenes y familiares por el Centro de Derecho Israelí Shurat HaDin, un grupo de derechos humanos israelí, y busca alrededor de $2.8 millones en daños, así como una orden de la corte que obligue a la Cruz Roja a visitar a todos los rehenes restantes, proporcionarles medicamentos y transmitir información sobre ellos a sus familias.

Un portavoz del CICR, Jason Straziuso, dijo que la organización aún no había visto la demanda. Dijo que los funcionarios de la Cruz Roja no sabían dónde se encontraban los rehenes y no podían visitarlos sin la garantía de un paso seguro tanto de Hamas como del ejército israelí debido a los combates activos.

“Incluso si supiéramos dónde se encuentran los rehenes, es posible que presentarnos en la puerta sin previo aviso los ponga en peligro, y nunca haríamos eso a menos que hubiera acuerdos en su lugar”, dijo el Sr. Straziuso. Agregó que el CICR no puede entregar medicamentos por la misma razón.

Alyona Synenko, una portavoz del CICR en Jerusalén, dijo que los esfuerzos de la organización para obtener acceso a los rehenes se habían llevado a cabo a puerta cerrada y no eran aparentes para el público.

“Las personas que fueron retenidas como rehenes y sus familias han pasado por una experiencia horrible, y es fácil entender su enojo y frustración”, dijo la Sra. Synenko.

Una abogada que representa a las familias, Nitsana Darshan-Leitner, reconoció que la demanda era inusual. La queja argumenta que el CICR ocupa una posición única en virtud del derecho humanitario internacional y la Convención de Ginebra, lo que le confiere un mandato y un deber moral de visitar a los rehenes, verificar su bienestar y luchar por su liberación. El CICR no ha actuado como “razonablemente se esperaba” que lo hiciera, dice la demanda.

“La Cruz Roja no existe en el vacío”, dijo la Sra. Darshan-Leitner. “Hay formas en que podría haber presionado a Hamas, a través de las Naciones Unidas, a través de los aproximadamente 196 países que lo financian, a través de la Autoridad Palestina. Juegan un papel importante, un papel de vida o muerte, y cada día y cada hora que pasa es crítico.”

Si bien la Convención de Ginebra otorga al CICR la capacidad de visitar a prisioneros de guerra y víctimas de la violencia en zonas de conflicto, la organización ha dicho que no puede entrar por la fuerza en lugares donde se mantienen rehenes. “La gente dice ‘ve a visitarlos’, pero es posible que no entiendan lo difícil que es hacerlo”, dijo el Sr. Straziuso.