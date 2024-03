Regístrese ahora en el programa ‘Liderazgo Palestine’ de la Cámara.

Mar. 12—La Cámara de Comercio de la Zona de Palestina está aceptando solicitudes para su clase de Liderazgo Palestina 2024.

“Poder traer de vuelta el Liderazgo Palestina es muy emocionante,” dijo la Directora de la Cámara, Angela Howell-Fields. “Este programa lidera el camino para los futuros líderes de nuestra comunidad. Desde conocer a miembros de nuestra comunidad hasta aprender sobre nuevos emprendimientos dentro de nuestra comunidad, expandir las habilidades necesarias para convertirse en un gran líder, el Liderazgo Palestina es una oportunidad que ayuda a allanar el camino para aquellas personas que quieren marcar la diferencia.”

Más de 200 personas han participado en el programa desde 1987, que está abierto a cualquier persona interesada que viva o trabaje en Palestina.

“Asistí al Liderazgo Palestina en 2013,” dijo Mary Raum, Presidenta del Club Rotario de Palestina. “Acababa de regresar después de estar fuera de la ciudad durante 15 años y estaba buscando establecer contactos en mi comunidad. Al estar en el programa, fui emparejada con personas de tantos negocios y antecedentes diferentes. Establecí conexiones que resultaron ser invaluables para mi crecimiento y reintroducción en la comunidad.”

“El mayor beneficio para mí personalmente fue darme cuenta de lo fácil que realmente es establecer contactos con otras personas en la comunidad,” dijo Alex Ripley, Miembro de la Junta de la Cámara. “Comencé varias relaciones duraderas y beneficiosas durante mi tiempo en Liderazgo Palestina.”

“El programa realmente me ayudó a familiarizarme con la comunidad, el liderazgo gubernamental y empresarial en general,” dijo Jake Mienk, ex Presidente de la Cámara y ex editor del Palestine Herald-Press. “Ofreció la oportunidad de conocer a negocios de la comunidad y líderes gubernamentales a un nivel personal, establecer contactos con otros negocios y realmente ver y tener una idea de lo que mantiene en movimiento a nuestra comunidad. Fue una experiencia maravillosa y recomiendo a cualquiera interesado en involucrarse en la comunidad a asistir al Liderazgo Palestina a través de la Cámara de Comercio de la Zona de Palestina. Realmente te abre los ojos y es una excelente manera de obtener una visión general de cómo nuestra comunidad sobrevive y prospera.”

El Liderazgo Palestina fue creado por la Cámara para apoyar el desarrollo de líderes corporativos y comunitarios al presentar a los participantes los diferentes aspectos del desarrollo y mantenimiento de una comunidad vibrante; establecer un diálogo con una amplia gama de líderes comunitarios; fomentar la participación activa en actividades que contribuyan al mejoramiento de Palestina y brindar a los empleadores una fuente de líderes conocedores y capacitados que puedan tener un impacto positivo en la comunidad empresarial.

En el Liderazgo Palestina de este año, los participantes explorarán:

—Centro de Conferencias Methodista Lakeview

—Parques de la Ciudad de Palestina

—Dead Cat Ranch para Desarrollo de Equipos/Desarrollo de Ventas

—Instalación de Globos Científicos de la NASA Columbia

—Ciudad de Palestina/Condado de Anderson — Conozca a los Funcionarios

—Centro de Palestina — Recorrido a pie Imagina las Posibilidades

—Organizaciones sin fines de lucro de la Comunidad, y

—Tractor LS

La clase se reúne el tercer lunes de cada mes de marzo a diciembre.

Se espera que los participantes desarrollen habilidades de liderazgo individuales y apliquen lo que están aprendiendo en el curso al completar un proyecto de su elección, fuera del horario de clase.

La actividad práctica tiene como objetivo dar a los miembros de la clase una visión de su propio estilo de liderazgo personal y proporcionar una mejor comprensión de lo que se necesita para guiar efectivamente a un grupo de personas hacia el logro de un objetivo común.

Para obtener más información, comuníquese con Howell-Fields al 903-729-6066.