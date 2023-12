El servicio de seguridad SBU de Ucrania y funcionarios de reclutamiento militar llevaron a cabo “medidas de seguridad contra sabotaje” en uno de los restaurantes más prestigiosos de Kiev, según dijo la SBU a NV el 15 de diciembre.

Los funcionarios enfatizaron que dichas medidas se han llevado a cabo durante el tercer día consecutivo, apuntando a individuos que podrían estar potencialmente involucrados en actividades criminales.

Además, los empleados de los centros locales de reclutamiento militar estaban verificando a los ciudadanos aptos para el reclutamiento en el establecimiento.

Anteriormente, canales locales de Telegram habían compartido varios videos que mostraban a funcionarios de la ley llevando a cabo inspecciones en lo que se cree que es el restaurante Veranda en el río Dnieper en Kiev.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine