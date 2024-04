Razón por la que las acciones de semiconductores cayeron hoy.

Al cierre de la semana de operaciones, los inversores estaban sintiéndose bastante desanimados sobre la industria de semiconductores. Muchas acciones en el sector habían estado subiendo gracias a la gran promesa de la inteligencia artificial (IA) impulsando sus resultados. Sin embargo, algunas notas negativas en los informes de ganancias recientes de importantes “chipis” – particularmente en la guía publicada por el rey del sector, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) – llevaron a una venta generalizada el viernes.

Taiwán Semi, que cayó más de 3%, no estaba sola. El especialista en chips de almacenamiento Micron Technology (NASDAQ: MU) cerró el día casi un 5% abajo, y el fabricante de chips analógicos Texas Instruments (NASDAQ: TXN) cayó más de un 2%.

Noticias incómodas desde Taiwán

Lo que sucede con Taiwan Semi se hace sentir en todo el sector de chips, ya que el fabricante por contrato es el gigante de la industria en estos días.

El viernes, los inversores seguían digiriendo el comunicado de ganancias del primer trimestre de la empresa asiática publicado el jueves. Si bien los ingresos aumentaron a tasas de dos dígitos y los ingresos netos principales aumentaron casi un 9% – superando las estimaciones de consenso de los analistas, por cierto – la guía de la empresa fue un poco preocupante.

La gerencia señaló que hay debilidad en el anteriormente poderoso mercado global de teléfonos inteligentes, una dinámica que amenaza con debilitar el crecimiento futuro de la industria. Sí, la IA seguramente será la marea creciente que levante todos los barcos, pero el potencial de crecimiento es limitado si los teléfonos inteligentes frenan esas embarcaciones.

Otro desarrollo no tan positivo ocurrió con Super Micro Computer, un proveedor de la industria de semiconductores ampliamente esperado para ser un gran beneficiario de la revolución de la IA. Aparentemente, la empresa ha optado por no adelantar el lanzamiento de sus últimos resultados trimestrales, lo cual ha sido algo común últimamente. Los jugadores del mercado especulan que esto se debe a que los números no se verán tan bien.

Dado el crecimiento pasado de muchas empresas de chips y la adopción frenética de la IA, más de unos pocos analistas esperan mejoras en los fundamentales de Supermicro cuando publique esos números del segundo trimestre fiscal.

Los teléfonos inteligentes – no es una sorpresa

El mundo aún está dominado por la fiebre de la IA, por lo que al final la tecnología mantendrá el motor de crecimiento funcionando para las mejores empresas de semiconductores que la alimentan.

Además, si bien los teléfonos inteligentes siguen siendo productos esenciales para gran parte del mundo, no es sorprendente que ya no sean fuentes de un crecimiento explosivo. Las mejoras en sus funcionalidades tienden a ser incrementales en estos días, y los usuarios están conservando los modelos por más tiempo antes de actualizar. No es como si ese segmento estuviera en caída libre, o que esto sea un desarrollo impactante. Esta es probablemente una de las razones por las cuales la caída en las acciones de semiconductores el viernes no fue más drástica.

La historia continúa

¿Deberías invertir $1,000 en Taiwan Semiconductor Manufacturing en este momento?

Antes de comprar acciones en Taiwan Semiconductor Manufacturing, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Taiwan Semiconductor Manufacturing no fue una de ellas. Las 10 acciones que cumplieron podrían generar retornos enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia hizo parte de esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $518,784!

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan a seguir fácil de entender para el éxito, incluyendo orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002.

Vea las 10 acciones »

*Los retornos de Stock Advisor son hasta el 15 de abril del 2024

Eric Volkman no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Taiwan Semiconductor Manufacturing y Texas Instruments. Motley Fool tiene una póliza de divulgación.

Por qué las acciones de semiconductores fueron golpeadas hoy fue originalmente publicado por The Motley Fool