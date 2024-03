Ratón Mágico vs. Logitech MX Master 3 [Configuraciones]

Este conjunto de Mac Studio con dos Display de Studio desató una pelea entre ratones.

Foto: [email protected]

A veces, una publicación de configuración en redes sociales puede expresar muy bien un problema o desacuerdo común. El conjunto del Mac Studio de hoy y el rig de dos Display Studio son un buen ejemplo, mostrando la división entre los usuarios de Magic Mouse y uno de sus principales competidores: el ratón inalámbrico Logitech MX Master 3 (y 3S). Así que vamos a comparar: Magic Mouse vs. Logitech MX Master 3.

Los comentarios se dividieron en partidarios de Magic Mouse y partidarios de Logitech MX. Y varios buscaron un término medio, encontrando cosas que les gustan, o odian, de ambos ratones.

El usuario de Reddit FaithlessnessDry387 mostró la configuración en una publicación titulada “Teníais razón; el Magic Mouse es malo, MX Master FTW”. Utilizan una computadora de escritorio Mac Studio M2 Ultra de 60 núcleos con dos Display de Studio.

Pero ese equipo formidable representó un bajo porcentaje de comentarios en la sección de comentarios. Después de todo, Faith lanzó un desafío al proclamar “Magic Mouse es malo” en su título, junto con “MX Master FTW” (para ganar). Y esos comentarios atrajeron a mucha gente que estuvo de acuerdo y otros que no, además de algunos que odian ambos ratones.

“Solía pensar que los dispositivos de Apple naturalmente requieren accesorios de Apple, pero desde entonces me he dado cuenta de que todo se trata de estilo sobre sustancia”, dijo Faith. “Aunque el Magic Mouse es estéticamente atractivo y tiene sus ventajas, en última instancia prioriza la forma sobre la función y hace algunas compensaciones significativas”.

¡Ay! Pero los partidarios de Magic Mouse se unieron. Al igual que los de Logi MX Master.

Comentarios a favor de Magic Mouse

Muchos comentarios sobre Magic Mouse se centraron en malentendidos sobre cómo sujetarlo y usarlo.

Foto: Apple

Estoy bastante satisfecho con el Magic Mouse en realidad. Se ajusta a mi mano y los gestos de deslizamiento / desplazamiento no tienen igual. Incluso me gusta la posición deliberada del puerto de carga, lo que hace que el ratón sea perfecto en su diseño. La carga dura solo unos minutos y una carga del 100% literalmente dura meses si apagas el ratón cuando no lo estás usando. Realmente no entiendo todo el odio que recibe el dispositivo.

La cantidad de odio que recibe el Magic Mouse siempre me desconcierta. Tal vez mi mano esté construida de manera diferente. Funciona muy bien para mí.

Los ratones MX tienen tasas de sondeo ridículamente bajas [que es con qué frecuencia el ratón actualiza su posición en la computadora, expresada en Hz].

¿Esos ratones MX Master? El único producto que he devuelto a Amazon. Voluminoso y tan pesado sin ninguna ventaja real, no lo entiendo.

Gestos y ‘agarre de dedos’

Es excelente con los gestos y el desplazamiento, y, en mi experiencia, realmente no merece el odio. Es un “agarre de dedos”, que es muy diferente de lo que muchos están acostumbrados, pero es simplemente una forma diferente de manejar un ratón. Lo he usado durante más de 10 años, perfectamente cómodo, sin problemas. ¿Son otros ratones “mejores”? Sí, creo que sí, para muchos, y para mí mismo, pero el Magic Mouse es un ratón perfectamente decente, y mucho mejor que la mayoría de los ratones básicos que encontrarías en una oficina.

Comentario: “Ergonómicamente es basura”. Respuesta: ¿En qué sentido? Tu palma y muñeca descansan en la mesa de una manera muy natural, y tus dedos lo mueven. Obviamente no te gusta, pero eso no significa que sea “ergonómicamente basura”. Odio la silla de oficina Herman Miller Aeron y prefiero ampliamente otras sillas de oficina, pero eso no significa que la silla de oficina Herman Miller Aeron sea “ergonómicamente basura”.

Amo el Magic Mouse, compré uno cuando salió por primera vez, antes de tener una Mac y lo he usado desde entonces. Es la cima del diseño de ratones y es una pena que no haya a dónde ir desde aquí sin empeorarlo.

Desplazamiento y zoom

He usado el Magic Mouse durante más de 10 años, sí, ocasionalmente algunos gestos accidentales, no es utilizable para juegos, incluso prefiero usar mi Magic Trackpad para el uso diario PERO cuando estoy viajando, cuando necesito ser preciso, el MM es perfecto.

Estoy de acuerdo con Magic Mouse en ambos lados de los problemas: tiene una forma extraña, y se carga de manera estúpida, sin embargo, el desplazamiento y el zoom son bastante agradables, y desearía que Logitech pudiera aprovechar la misma arquitectura de sistema que Apple está usando para eso.

No hay un MX Master para zurdos disponible, por lo que nunca he experimentado cómo sería usarlo. Sin embargo, he estado usando el Magic Mouse desde que salió y nunca he tenido problemas con él. El desplazamiento y los gestos de toque / tap / clic múltiple son algo de lo que no puedo separarme en este momento. Recientemente compré un adaptador en el que se sienta el MM que lo hace encajar de manera más cómoda y permite la carga inalámbrica. Muy genial.

Comentarios a favor del ratón Logitech MX Master

El Logitech MX Master 3 (y el nuevo 3S) son dos de las alternativas más populares al Magic Mouse.

Foto: Logitech

Hice exactamente lo mismo y cambié al MX Master, no más calambres en la muñeca y gestos accidentales o retraso de entrada, nunca más volver.

El Magic Mouse es demasiado pequeño para mi mano, y sí, el MX Master es genial. Mantengo un Magic Trackpad a la izquierda de mi teclado para cuando necesito los gestos.

Amo mi MX Master. Me encantó el Magic Mouse durante los años que lo usé. Pero mis dolores de muñeca son cosa del pasado ahora. Honestamente, acabo de recordar las luchas que tuve solo ahora.

¿Es ese el MX3s? Acabo de comprar el modelo “S”, y no estaba seguro de cuál era la gran diferencia. Creo que hace clic con menos esfuerzo y es ciertamente más silencioso. Creo que he tenido creo que 4 o 5 ratones MX a lo largo de los años: suelo actualizarlos y donarlos a amigos y familiares. El MX es un cambio de juego cuando tienes un momento para asignar los botones a funciones específicas de la aplicación y accesos directos.

El MX Master tiene un desplazamiento suave. Puede pasar de un desplazamiento con clics a un desplazamiento libre a través del controlador, o el botón de función detrás de la rueda de desplazamiento.

Ese ratón mágico debería ser una violación de OSHA. Pelea conmigo.

Término medio entre Magic Mouse y Logitech MX Master 3: Ambos pueden ser buenos (o terribles)

Como era de esperar, cuando se trata de Magic Mouse vs. Logitech MX Master 3, algunas personas encontrarán aspectos positivos (¡y negativos!) en ambos.

Te entiendo en los gestos accidentales, y también prefiero mi MX Master, pero utilicé el Magic Mouse durante más de una década sin calambres en la muñeca o retraso de entrada para hablar.

Creo que gran parte de esto viene del hecho de que [Magic Mouse es] uno de los únicos ratones en el mercado diseñados para un “agarre de dedos”, y la mayoría de la gente simplemente tiene dificultades para adaptarse a eso cuando están acostumbrados a un agarre de “palma” o “garra”. Les parece “incorrecto”.

El Magic Mouse tiene un desplazamiento increíble, otro nivel de desplazamiento. Pero sí, su forma es pésima y es pesado. Uso el Logitech superliviano. El desplazamiento obviamente no es tan bueno, pero la comodidad y el peso son increíbles.

Me gustan los gestos del Magic Mouse, pero la altura de este es lo que me mata. me DUELE usarlo después de un tiempo. Tengo un ratón Logitech Triathlon y me encanta. Descarga https://macmousefix.com te permite crear gestos fáciles de usar para los botones adicionales. Necesitaba una forma fácil de desplazarme entre escritorios/aplicaciones a pantalla completa y esta herramienta me permitió hacerlo con mi ratón.

‘Excelente y terrible a la vez’

El Magic Mouse es tan excelente como terrible. Lo uso específicamente para modelado 3D ya que la capacidad de desplazarse de forma lateral en él es indispensable para el trabajo en 3D. Sin embargo, esta es la única instancia en la que realmente lo uso. Para una navegación normal, uso un ratón ergonómico vertical de Logitech ya que se siente mejor en mis muñecas.

Odié el Magic Mouse, era demasiado plano y bajo. El ratón MX me dio dolores en la mano unos minutos después de usarlo. Me conformé con un ratón barato de Steelseries de $30 de Best Buy y nunca más volví la vista atrás.

Estoy de acuerdo en que el Magic Mouse es bastante terrible. Está bien en un aprieto, pero realmente odié el MX Master. Lo usé durante unos 5 minutos y lo devolví. He estado usando ratones Steelseries durante años. Actualmente uso el Aerox inalámbrico. Lo amo.

Si te gustaría que tu configuración aparezca en Cult of Mac, envía algunas imágenes de alta resolución a [email protected]. Por favor, proporciona una lista detallada de tu equipo. Cuéntanos qué te gusta o no te gusta de tu configuración, cuéntanos sobre cualquier toque especial, desafíos y planes para nuevas adiciones.

