Raimondo dice que el avance en chips de Huawei está años detrás de la tecnología de EE.UU.

La secretaria de Comercio de EE. UU., Gina Raimondo, dijo que el último teléfono de Huawei Technologies Co. muestra que China sigue rezagada en tecnología de chips de vanguardia.

En una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS News, Raimondo minimizó las afirmaciones de la empresa sobre un avance y dijo que la brecha tecnológica muestra el éxito de la administración Biden en imponer controles de exportación a China.

Mientras Raimondo visitaba China en agosto, Huawei, con sede en Shenzhen, presentó un teléfono inteligente con un chip avanzado de 7 nanómetros de fabricación local, una tecnología que está generaciones por delante de donde Estados Unidos esperaba detener los avances de China.

“Está años detrás de lo que tenemos en Estados Unidos”, dijo Raimondo en la entrevista emitida el domingo. “Tenemos los semiconductores más sofisticados del mundo. China no los tiene. Hemos superado a China en innovación”.

Raimondo ha prometido tomar la “acción más fuerte posible” para proteger la seguridad nacional de EE. UU., Y el subsecretario de Comercio, Alan Estevez, ha dicho que el socio de fabricación de chips de Huawei, Semiconductor Manufacturing International Corp., “potencialmente” violó la ley estadounidense. La administración Biden está considerando poner en lista negra a empresas chinas que se sospecha podrían fabricar chips para Huawei.

La carrera mundial de chips se intensificó después de que Rusia invadiera Ucrania, cuando EE. UU. y sus aliados aumentaron los controles de exportación de semiconductores a Moscú. Raimondo dijo que las restricciones fueron eficaces, citando informes de que los rusos estaban sacando semiconductores “de neveras, de lavavajillas” para usarlos en equipos militares.

“Es absolutamente cierto que nuestros controles de exportación han dañado su capacidad para llevar a cabo la guerra, lo han hecho más difícil”, dijo Raimondo.

El departamento de Raimondo, alguna vez conocido por un secretario que luchaba por mantenerse despierto en el trabajo, ha asumido un papel crucial en la estrategia de China de la administración Biden, incluidos los esfuerzos para mantener la tecnología más avanzada fuera de manos chinas.

Después de lograr que los Países Bajos y Japón se sumaran a algunas de las restricciones el año pasado, y luego endurecer las reglas de EE. UU. en otoño, Raimondo está presionando a esos dos países, además de Corea del Sur y Alemania, para limitar aún más el acceso de China a la tecnología extranjera.

Su departamento también es responsable de otorgar subvenciones y préstamos por más de $100 mil millones para impulsar la fabricación nacional de semiconductores, al mismo tiempo que reúne a aliados para frenar las ambiciones de fabricación de chips y de inteligencia artificial de China.

Raimondo ha pasado las últimas semanas presentando subvenciones multimillonarias de la Ley de Chips y Ciencias de 2022 para Intel Corp., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y Samsung Electronics Co., y está por anunciar otra para Micron Technology Inc. esta semana. La financiación federal ha estimulado más de $200 mil millones en inversión privada en semiconductores desde que asumió el cargo el presidente Joe Biden, y más de 600 empresas han expresado interés en las subvenciones, que están casi asignadas en un 85%.

